/भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा! SOG की रेड में डमी अभ्यर्थी गैंग का भंडाफोड़

Jaipur SOG Action: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थियों के जरिए अवैध चयन कराने वाले गिरोह का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने खुलासा किया है. SOG ने तीन अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. ADG एसओजी विशाल बंसल के मुताबिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि कई मूल अभ्यर्थी पढ़ाई में कमजोर होने के कारण जानबूझकर अधिक योग्य व्यक्तियों को अपनी जगह परीक्षा में बैठाते थे और इसके बदले लाखों रुपये का लेन-देन किया जाता था.

पहला मामला: 5 लाख में डमी अभ्यर्थी

यह मामला राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की प्राध्यापक (हिंदी) भर्ती परीक्षा-2022 से जुड़ा है. जांच में सामने आया कि जालौर निवासी मनोहर लाल ने मूल अभ्यर्थी देवाराम की जगह परीक्षा दी. इसके लिए दोनों के बीच करीब 5 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था. आरोपी ने प्रवेश पत्र में फोटो बदलकर और उपस्थिति पत्रक में हेरफेर कर परीक्षा दी.मनोहर लाल को 1 मई 2026 को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी देवाराम फरार है.

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दूसरा मामला: 7.5 लाख में सौदा

दूसरा मामला भी इसी भर्ती परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें अशोक जानी को डमी अभ्यर्थी के रूप में गिरफ्तार किया गया. जांच में सामने आया कि मूल अभ्यर्थी रामरूराम (पूर्व सैनिक) ने कम मेरिट का फायदा उठाने के लिए यह साजिश रची. दोनों के बीच करीब 7.5 लाख रुपये का सौदा हुआ था.रामरूराम को पहले ही गिरफ्तार कर चालान पेश किया जा चुका है, जबकि अशोक जानी को 30 अप्रैल 2026 को पकड़ा गया.

तीसरा मामला: मिडिलमैन के जरिए सेटिंग

तीसरा मामला कर्मचारी चयन बोर्ड की शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 से जुड़ा है.इसमें सुनील ने विमल कुमार की जगह परीक्षा दी. इस पूरे खेल में अनिल विश्नोई ने मिडिलमैन की भूमिका निभाई. सौदा करीब 6 लाख रुपये में तय हुआ, जिसमें से 1.5 लाख रुपये अग्रिम दिए गए थे.सुनील और अनिल को 1 मई 2026 को गिरफ्तार किया गया.