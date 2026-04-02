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SI परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी देने पर मिलेंगे 1 लाख! राजस्थान पुलिस ने रखा यह बड़ा ऑफर

Rajasthan News: राजस्थान में 5-6 अप्रैल को होने वाली SI भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पुलिस ने कड़े कदम उठाए. किसी भी गड़बड़ी या नकल की सूचना देने पर ₹1 लाख का इनाम, सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Apr 02, 2026, 09:51 PM IST | Updated:Apr 02, 2026, 09:51 PM IST

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SI परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी देने पर मिलेंगे 1 लाख! राजस्थान पुलिस ने रखा यह बड़ा ऑफर

Rajasthan SOG Offer: राजस्थान में उप निरीक्षक (SI) भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस बार सख्त इंतजाम किए गए हैं. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की ओर से जारी आदेश के तहत किसी भी तरह की गड़बड़ी, नकल या पेपर लीक की सूचना देने वालों को बड़ा इनाम देने की घोषणा की गई है.

एडीजी एसओजी की ओर से जारी निर्देशों में साफ कहा गया है कि परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखना प्राथमिकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए सूचना देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके. जानकारी के मुताबिक, SI भर्ती परीक्षा का आयोजन 5 और 6 अप्रैल 2026 को पूरे प्रदेश में किया जाएगा. इस दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. ऐसे में पुलिस को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं. इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए पहले से ही कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं.

पुलिस ने विशेष रूप से पेपर लीक, ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल कराने, फर्जी अभ्यर्थी बैठाने जैसे मामलों को गंभीरता से लिया है. अधिकारियों का कहना है कि इन गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.एसओजी ने आम लोगों से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है. यदि किसी को परीक्षा से जुड़ी कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है या किसी प्रकार की अनियमितता की जानकारी मिलती है, तो वह तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे सकता है. इसके लिए खास तौर पर व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9530429258 जारी किया गया है.

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सबसे अहम बात यह है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. इससे लोगों को बिना किसी डर के आगे आने और सही जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. पुलिस का मानना है कि जन सहयोग से ही परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जा सकता है. इस बार SI भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. इन सख्त कदमों से साफ संकेत मिलता है कि सरकार और पुलिस परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है.

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