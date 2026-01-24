राजस्थान में भर्ती घोटाले की नई कहानी! SOG ने 3 बड़ी भर्तियों की मांगी OMR शीट्स, तो कर्मचारी चयन बोर्ड में मचा हड़कंप

Jaipur SOG Demanded OME Sheets: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों बेरोजगारों के लिए बड़ी चिंता का विषय सामने आया है. राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड (RSCB) पर आरोप हैं कि उसने तीन प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की मूल ओएमआर शीट्स या तो नष्ट कर दी हैं या जानबूझकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) को उपलब्ध नहीं करवा रहा.

एसओजी इन तीन परीक्षाओं-सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) सीधी भर्ती परीक्षा-2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा-2018 और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा-2018 में ओएमआर शीट्स में छेड़छाड़ के मामले की जांच कर रही है. जांच एजेंसी ने अब तक बोर्ड को आठ से अधिक पत्र लिखकर मूल ओएमआर शीट्स मांगी हैं, लेकिन अब तक बोर्ड ने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं.

केवल नौकरी पाने वालों की ओएमआर शीट्स दें

एसओजी के सूत्रों के अनुसार, अभी तक जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, वे सिर्फ शुरुआत हैं. अगर बोर्ड मूल ओएमआर शीट्स उपलब्ध करवा देता है तो और कई मामलों में छेड़छाड़ और अंक बढ़ाने के ठोस प्रमाण मिल सकते हैं. इससे यह भी पता चल सकेगा कि कितने अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ और किन्हें गलत तरीके से नौकरी दी गई. बोर्ड अगर सभी अभ्यर्थियों की शीट्स नहीं देना चाहता, तो कम से कम नौकरी में सफल उम्मीदवारों की ही मूल ओएमआर शीट्स उपलब्ध कराई जाएं.

ओएमआर शीट्स में गड़बड़ी का खुलासा

एसओजी की जांच में सामने आया है कि इन तीन परीक्षाओं में कम से कम 42 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट्स में हेरफेर कर उनके नंबर बढ़ाए गए. इनमें से 38 अभ्यर्थियों के अंक बेहद बढ़ाए गए. सबसे चौंकाने वाला मामला एक ऐसे अभ्यर्थी का है, जिसकी असल संख्या -6 थी, लेकिन ओएमआर शीट में उसे सीधे 259 नंबर दे दिए गए. यह स्पष्ट करता है कि गड़बड़ी मामूली नहीं, बल्कि सुनियोजित और संगठित तरीके से की गई थी.

बोर्ड की जवाबदेही पर सवाल

एसओजी सूत्रों के अनुसार, जब भी ओएमआर शीट्स मांगी गईं, बोर्ड में वर्षों से तैनात कर्मचारी अधिकारियों ने उन्हें देने से इनकार किया या गुमराह करने वाले जवाब दिए. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एसओजी जैसी जांच एजेंसी बार-बार दस्तावेज मांग रही है, तो बोर्ड उन्हें क्यों रोक रहा है? क्या ओएमआर शीट्स सच में नष्ट कर दी गई हैं या इसे रोकने का मकसद और बड़े खुलासों को टालना है? यह सवाल अब सभी अभ्यर्थियों और आम जनता के लिए चिंता का विषय बन गया है.

