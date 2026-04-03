Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

Rajasthan News: सोजत की मेहंदी पर ईरान युद्ध का लगा ग्रहण, 250 करोड़ का झटका, हजारों मजदूर बेरोजगार

Rajasthan News: ईरान युद्ध के कारण सोजत के मेहंदी कारोबार को 250 करोड़ का नुकसान हुआ है. माल भाड़ा बढ़ने और एक्सपोर्ट रुकने से 80% फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिससे हजारों श्रमिकों के सामने रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो गया है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Apr 03, 2026, 01:38 PM IST | Updated:Apr 03, 2026, 01:38 PM IST

Trending Photos

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें
7 Photos
jaipur news

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!
7 Photos
PM Kisan 23rd Installment

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता
7 Photos
khatu shyam ji

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता

राजस्थान के लिए आगामी 48 घंटे रहेंगे भारी, भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के लिए आगामी 48 घंटे रहेंगे भारी, भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी

Rajasthan News: सोजत की मेहंदी पर ईरान युद्ध का लगा ग्रहण, 250 करोड़ का झटका, हजारों मजदूर बेरोजगार

Sojat Mehndi Rajasthan: विश्व प्रसिद्ध सोजत की मेहंदी का रंग इस बार युद्ध की तपिश में फीका पड़ता नजर आ रहा है. ईरान और मिडिल ईस्ट में जारी अशांति ने सोजत के मेहंदी उद्योग की कमर तोड़ दी है. पिछले 30 दिनों में इस कारोबार को करीब 250 करोड़ रुपये का बड़ा फटका लगा है, जिससे एक्सपोर्ट यूनिट्स से लेकर स्थानीय मजदूरों तक हाहाकार मचा है.

एक्सपोर्ट पर 90% असर ऑर्डर हुए होल्ड
सोजत का मेहंदी व्यापार मुख्य रूप से यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों पर निर्भर है. युद्ध के कारण सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है. बता दें कि लाल सागर (Red Sea) के रास्ते बंद होने या जोखिम बढ़ने से शिपिंग कार्गो को लंबे रूट से जाना पड़ रहा है, जिससे माल भाड़ा लगभग डबल हो गया है. व्यापारियों का करीब 30% माल दिल्ली और मुंबई के एयर व शिप कार्गो में फंसा हुआ है. मेहंदी व्यवसायी नितेश अग्रवाल के अनुसार, यूरोप से आने वाले जरूरी केमिकल्स और फैक्ट्रियों को चलाने वाली एलपीजी (LPG) की सप्लाई बाधित होने से कई इकाइयां बंद हो गई हैं.

सूनी पड़ी फैक्ट्रियां, मशीनों के पहिए थमे
सोजत में 100 से ज्यादा छोटी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से 80% मशीनें वर्तमान में बंद पड़ी हैं. वहीं कभी 4000 करोड़ के पार रहने वाला सालाना टर्नओवर अब सिमट कर रह गया है. वर्तमान में केवल 10% क्षमता पर ही काम हो रहा है, वह भी केवल पुराने ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए.

पलायन को मजबूर हुए श्रमिक
सोजत के इस उद्योग में करीब 5000 श्रमिक काम करते हैं, जिनमें से 80% उत्तर प्रदेश, बिहार और कोटपूतली से हैं. काम बंद होने से करीब 2500 श्रमिकों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. काम न मिलने के कारण कई मजदूर अपने गांवों की ओर लौटने को मजबूर हैं. 20 साल से काम कर रहे अनुभवी लेबर भी अब भविष्य को लेकर डरे हुए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news