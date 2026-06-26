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जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना, बेटे ने बुजुर्ग पिता पर पोते के सामने बरसाए थप्पड़ और लात

Rajasthan News: जयपुर के सांगानेर में बेटे ने बुजुर्ग पिता से मारपीट की, थप्पड़-लात-घूंसे मारकर घसीटा. घटना का वीडियो वायरल हुआ. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, बाद में जमानत मिल गई. परिवार में घरेलू विवाद को वजह बताया गया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 26, 2026, 05:05 PM|Updated: Jun 26, 2026, 05:05 PM
जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना, बेटे ने बुजुर्ग पिता पर पोते के सामने बरसाए थप्पड़ और लात
Image Credit: जयपुर में बेटे ने पिता को बेरहमी से पीटाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: जयपुर के सांगानेर थाना क्षेत्र स्थित चंदलाई की मारुति कॉलोनी से बड़ा दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां 19 जून की रात एक बेटे ने अपने ही 67 वर्षीय बुजुर्ग पिता पर बेरहमी से हमला कर दिया. आरोपी बेटे ने पिता को थप्पड़, लात और घूंसे मारे, सीढ़ियों से गिरने के बावजूद उन्हें नहीं छोड़ा और जमीन पर घसीटते हुए कमरे तक ले गया. इस दौरान पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन कोई रोक नहीं सका. पिता के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं. बाद में मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, हालांकि उसे जमानत मिल गई.

घरेलू विवाद से शुरू हुई हिंसा
पीड़ित आनंदी लाल उच्चेनिया बीएसएनएल से रिटायर्ड कर्मचारी हैं. उनके परिवार में चार बेटियां और दो बेटे हैं. रिपोर्ट के अनुसार बड़ा बेटा धनपत उच्चेनिया अलग रहता है, जबकि छोटा बेटा मधुसूदन पिता के साथ ही रहता है. घटना वाले दिन 19 जून की रात करीब 8 बजे मधुसूदन घर पहुंचा और किसी घरेलू विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई.

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बेटा बन गया हमलावर, वीडियो में कैद हुई घटना
पीड़ित के अनुसार, बेटे ने अचानक हमला कर दिया और लगातार उन पर थप्पड़ों और घूंसे बरसाए. वे सीढ़ियों पर गिर गए, फिर भी आरोपी नहीं रुका. वह उन्हें पकड़कर घसीटता हुआ कमरे तक ले गया. इस दौरान घर में मौजूद लोग भी घटना को देखते रहे, लेकिन कोई बीच-बचाव नहीं कर पाया. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

थाने में शिकायत पर भी देरी का आरोप
पीड़ित की बेटी सुनेना ने 19 जून को ही सांगानेर थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने तुरंत केस दर्ज नहीं किया और उन्हें अगले दिन आने को कहा गया. बाद में 21 जून को जब परिवार दोबारा थाने पहुंचा, तब जाकर मामला दर्ज हुआ. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि बाद में उसे कोर्ट से जमानत मिल गई.

पुलिस कार्रवाई और बढ़ता गुस्सा
सांगानेर थाना पुलिस के अनुसार मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना पारिवारिक विवाद के चलते हुई, जो धीरे-धीरे हिंसा में बदल गई. वीडियो सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है. लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और बुजुर्ग पिता के साथ हुई इस मारपीट को बेहद निंदनीय बताया जा रहा है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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