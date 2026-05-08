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नाहरगढ़ टाइगर सफारी में छाए दो नन्हे शावक! खाने के लिए अमेरिका से आ रहा है स्पेशल दूध

Rajasthan News: नाहरगढ़ जैविक उद्यान की बाघिन भक्ति के 18 अप्रैल को जन्मे दोनों शावक फिलहाल नियोनेटल केयर यूनिट में 24×7 निगरानी में हैं. मां के असामान्य व्यवहार के चलते उन्हें शिफ्ट किया गया था. शावक स्वस्थ हैं, आंखें खुल चुकी हैं और वजन भी लगातार बढ़ रहा है. 

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chauhan
Published: May 08, 2026, 10:45 PM|Updated: May 08, 2026, 10:45 PM
नाहरगढ़ टाइगर सफारी में छाए दो नन्हे शावक! खाने के लिए अमेरिका से आ रहा है स्पेशल दूध
Image Credit: Jaipur Nahargarh Tiger Reserve

Jaipur News: जयपुर स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान की टाइगर सफारी से एक अच्छी खबर सामने आई है. यहां 18 अप्रैल को बाघिन भक्ति से जन्मे दोनों बाघ शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं और फिलहाल उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है. वन विभाग की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी तरह की परेशानी न हो और उनका विकास सही तरीके से हो सके.

बाघिन भक्ति को साल 2024 में वन्यजीव एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पुणे जू से नाहरगढ़ लाया गया था. वहीं उसके नर साथी बाघ को भी इसी साल नागपुर चिड़ियाघर से लाकर यहां जोड़ा बनाया गया था. यह जोड़ा बनने के बाद पहली बार इन शावकों का जन्म हुआ, जिससे वन्यजीव प्रेमियों में भी काफी उत्साह देखने को मिला.

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हालांकि जन्म के बाद शुरुआती दिनों में स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो गई थी. बाघिन भक्ति के व्यवहार में बदलाव देखा गया और उसने शावकों को दूध पिलाने में भी रुचि नहीं दिखाई. शावकों की कमजोर हालत को देखते हुए तुरंत मेडिकल बोर्ड की सलाह ली गई, जो पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक पांच बत्ती द्वारा गठित किया गया था. इसके बाद दोनों शावकों को नियोनेटल केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया.

नियोनेटल केयर यूनिट में शिफ्ट होने के बाद शावकों की देखभाल पूरी तरह विशेषज्ञों की निगरानी में की जा रही है. यहां उन्हें 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है और हैंड रियरिंग तकनीक से उनकी देखभाल हो रही है. डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है ताकि किसी भी तरह की परेशानी तुरंत दूर की जा सके.

अब राहत की बात यह है कि दोनों शावकों ने अपनी आंखें खोल ली हैं और उनका व्यवहार सामान्य पाया गया है. उनके सभी मेडिकल टेस्ट भी कराए गए, जिनकी रिपोर्ट सामान्य आई है. धीरे-धीरे उनके वजन में भी बढ़ोतरी हो रही है और उनकी डाइट को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि उनका विकास तेजी से हो सके.

वन्यजीव चिकित्सक लगातार शावकों को जरूरी विटामिन, मिनरल्स और दवाइयां दे रहे हैं. साथ ही उनकी दिनभर की गतिविधियों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जा रही है. विभाग का कहना है कि अभी कुछ समय तक विशेष देखभाल जारी रहेगी ताकि दोनों शावक पूरी तरह स्वस्थ और मजबूत बन सकें. यह मामला नाहरगढ़ टाइगर सफारी के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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