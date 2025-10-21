छोटी काशी जयपुर में गोवर्धन पूजा की धूम! ठाकुरजी के लिए 25 तरह के भोग और सुनहरी पोशाक

Rajasthan News: दीपावली के बाद जयपुर समेत प्रदेशभर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं. गोविंददेवजी मंदिर में 56 भोग और 350 किलो सामग्री से अन्नकूट तैयार होगा, जबकि कृष्ण बलराम मंदिर में 21 फीट ऊंचा गोवर्धन पर्वत सजाया जाएगा.
Jaipur News: दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव की तैयारियां छोटीकाशी जयपुर सहित प्रदेशभर में पूरी हो चुकी हैं. घर-घर और मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना के साथ अन्नकूट उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा.
गोविंददेवजी मंदिर में अन्नकूट झांकी
छोटी काशी जयपुर के प्रसिद्ध गोविंददेवजी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होगा. तड़के मंगला आरती के बाद ठाकुरजी का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा. इसके बाद ठाकुरजी को प्राचीन सुनहरी पोशाक धारण कराई जाएगी. महंत अंजन गोस्वामी के सानिध्य में दोपहर 12 से 12:30 बजे तक अन्नकूट झांकी के दर्शन होंगे. इस दौरान मंदिर परिसर में गोवर्धन पूजा और गाय-बछड़े की पूजा तुलसी मंच के पास पश्चिम दिशा में की जाएगी. पूजा के पश्चात विशेष आरती का आयोजन होगा.
56 भोग और 350 किलो सामग्री से बनेगा अन्नकूट
इस बार ठाकुर श्रीगोविंददेवजी को 25 प्रकार के कच्चे भोग व्यंजन, 20 से 25 प्रकार की सब्जियां और चावल सहित कुल 56 भोग का विशेष प्रसाद अर्पित किया जाएगा. केवल सब्जियों का वजन ही करीब 80 से 90 किलो होगा, जबकि कुल सामग्री लगभग 350 किलो तैयार की जाएगी. ठाकुरजी को भोग अर्पण के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा. विशेष अन्नकूट झांकी के कारण इस दिन राजभोग झांकी के दर्शन नहीं होंगे, हालांकि अन्य झांकियों का समय यथावत रहेगा.
कृष्ण बलराम मंदिर में 21 फीट ऊंचे गोवर्धन पर्वत का पूजन
जगतपुरा स्थित कृष्ण बलराम मंदिर में भी गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा. यहां 21 फीट ऊंचा गोवर्धन पर्वत तैयार किया जाएगा, जिसे देशभर की पवित्र नदियों और तीर्थों के जल तथा गाय के गोबर से निर्मित किया जाएगा. पर्वत पूजन के साथ भगवान श्रीकृष्ण-बलराम का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और 108 प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाएगा.
अन्य मंदिरों में भी तैयारियां पूरी
गोविंददेवजी और कृष्ण बलराम मंदिर के अलावा अक्षरधाम मंदिर और मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में भी अन्नकूट उत्सव को लेकर विशेष सजावट की गई है. श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आने की संभावना के चलते सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए मंदिर प्रबंधन ने तैयारी पूरी कर ली है.
