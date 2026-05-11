/2 लाख की स्पोर्ट्स बाइक बनी कबाड़ गाड़ी? राजस्थानी वायरल Video देख लोग रह गए दंग!

Sports Bike Rajasthani Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई अजीब और हैरान कर देने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन राजस्थान से सामने आया एक ताजा वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो में एक महिला Yamaha R15 जैसी स्पोर्ट्स बाइक पर भारी मात्रा में कबाड़ लादकर ले जाती नजर आ रही है. वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक के दोनों तरफ और पीछे तक कबाड़ का सामान लटका हुआ है. हालत ऐसी नजर आ रही है कि बाइक मुश्किल से चल पा रही है, लेकिन फिर भी महिला आराम से सड़क पर उसे चलाती दिखाई देती है. जिसने भी यह वीडियो देखा, वह कुछ देर के लिए हैरान रह गया. क्योंकि आमतौर पर Yamaha R15 को लोग स्टाइल, स्पीड और रेसिंग लुक के लिए जानते हैं, लेकिन यहां यह बाइक बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई दी.

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दरअसल Yamaha R15 युवाओं की पसंदीदा स्पोर्ट्स बाइक मानी जाती है. करीब 2 लाख रुपये कीमत वाली इस बाइक को लोग काफी संभालकर रखते हैं. कई युवा इस पर रील और फोटो शूट बनाते नजर आते हैं. ऐसे में उसी बाइक पर कबाड़ ढोते हुए वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है. वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग इसे “राजस्थानी जुगाड़” बता रहे हैं तो कुछ इसे देखकर हंस रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “भाई ने R15 को पिकअप गाड़ी बना दिया.” वहीं दूसरे यूजर ने मजाक में लिखा, “इतनी महंगी बाइक का ऐसा उपयोग पहली बार देखा है.”

हालांकि कई लोगों का कहना है कि काम कोई छोटा नहीं होता और हर इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से साधनों का इस्तेमाल करता है. लेकिन जिस तरह स्पोर्ट्स बाइक पर इतना सामान लादा गया, उसने लोगों को हैरान जरूर कर दिया. वीडियो में आसपास से गुजर रहे लोग भी बाइक को देखकर मुड़-मुड़कर देखते नजर आ रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे जमकर देख रहे हैं. कोई इसे देसी जुगाड़ बता रहा है तो कोई इसे “R15 का सबसे अलग रूप” कह रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि ज़ी राजस्थान ऐसी किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.