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2 लाख की स्पोर्ट्स बाइक बनी कबाड़ गाड़ी? राजस्थानी वायरल Video देख लोग रह गए दंग!

Rajasthan News: राजस्थान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें Yamaha R15 स्पोर्ट्स बाइक पर भारी मात्रा में कबाड़ लादकर ले जाया जा रहा है. महंगी बाइक के इस अनोखे इस्तेमाल को देखकर लोग हैरान हैं और मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 11, 2026, 03:39 PM|Updated: May 11, 2026, 03:39 PM
2 लाख की स्पोर्ट्स बाइक बनी कबाड़ गाड़ी? राजस्थानी वायरल Video देख लोग रह गए दंग!
Image Credit: Rajasthan Viral Video Sports Bike Used As Garbage Car

Sports Bike Rajasthani Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई अजीब और हैरान कर देने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन राजस्थान से सामने आया एक ताजा वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो में एक महिला Yamaha R15 जैसी स्पोर्ट्स बाइक पर भारी मात्रा में कबाड़ लादकर ले जाती नजर आ रही है. वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक के दोनों तरफ और पीछे तक कबाड़ का सामान लटका हुआ है. हालत ऐसी नजर आ रही है कि बाइक मुश्किल से चल पा रही है, लेकिन फिर भी महिला आराम से सड़क पर उसे चलाती दिखाई देती है. जिसने भी यह वीडियो देखा, वह कुछ देर के लिए हैरान रह गया. क्योंकि आमतौर पर Yamaha R15 को लोग स्टाइल, स्पीड और रेसिंग लुक के लिए जानते हैं, लेकिन यहां यह बाइक बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई दी.

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दरअसल Yamaha R15 युवाओं की पसंदीदा स्पोर्ट्स बाइक मानी जाती है. करीब 2 लाख रुपये कीमत वाली इस बाइक को लोग काफी संभालकर रखते हैं. कई युवा इस पर रील और फोटो शूट बनाते नजर आते हैं. ऐसे में उसी बाइक पर कबाड़ ढोते हुए वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है. वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग इसे “राजस्थानी जुगाड़” बता रहे हैं तो कुछ इसे देखकर हंस रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “भाई ने R15 को पिकअप गाड़ी बना दिया.” वहीं दूसरे यूजर ने मजाक में लिखा, “इतनी महंगी बाइक का ऐसा उपयोग पहली बार देखा है.”

हालांकि कई लोगों का कहना है कि काम कोई छोटा नहीं होता और हर इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से साधनों का इस्तेमाल करता है. लेकिन जिस तरह स्पोर्ट्स बाइक पर इतना सामान लादा गया, उसने लोगों को हैरान जरूर कर दिया. वीडियो में आसपास से गुजर रहे लोग भी बाइक को देखकर मुड़-मुड़कर देखते नजर आ रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे जमकर देख रहे हैं. कोई इसे देसी जुगाड़ बता रहा है तो कोई इसे “R15 का सबसे अलग रूप” कह रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि ज़ी राजस्थान ऐसी किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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