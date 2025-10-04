71 साल की मां ने बेटे को दी दोबारा जिंदगी, SSB अस्पताल में रोबोट बना ‘जीवनदाता’!

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े एसएसबी अस्पताल ने चिकित्सा जगत में एक नया इतिहास रच दिया है. यहां पहली बार रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई है. यह ऑपरेशन करीब तीन से चार घंटे तक चला, जिसमें 71 साल की मां ने अपने 34 वर्षीय बेटे को किडनी देकर नया जीवनदान दिया. इस तकनीक के साथ एसएमएस अस्पताल उत्तर भारत का पहला सरकारी संस्थान बन गया है, जहां रोबोट से रीनल ट्रांसप्लांट किया गया है.

पहली बार रोबोट ने की किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी

ऑपरेशन थियेटर के बाहर का माहौल उत्साह से भरा रहा. एसएमएस अस्पताल जयपुर में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया. पहली बार रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई, और वो भी पूरी तरह निशुल्क. यह संभव हुआ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, जिसमें इस ट्रांसप्लांट को जोड़ा गया है.

71 साल की मां ने बेटे को दोबारा दी जिंदगी

यह ट्रांसप्लांट 71 वर्षीय मां द्वारा अपने 34 साल के बेटे को किडनी दान कर किया गया, जिसे भावनात्मक रूप से भी एक प्रेरक उदाहरण माना जा रहा है. एक मां ने बेटे को दूसरी बार जीवन दिया.

कौन-कौन रहा टीम में शामिल

इस सफल सर्जरी को यूरोलॉजिस्ट डॉ. शिवम प्रियदर्शी की अगुवाई में अंजाम दिया गया. उनके साथ डॉ. नीरज अग्रवाल, डॉ. गोविंद शर्मा और डॉ. सोमेंद्र बंसल की टीम रही. एनेस्थीसिया विभाग से डॉ. वर्षा कोठारी, डॉ. अनुपमा गुप्ता और डॉ. सिद्धार्थ शर्मा ने सहयोग किया.

क्या बोले डॉक्टर की टीम

1. डॉ. शिवम प्रियदर्शी ने कहा, “यह राजस्थान का पहला रोबोटिक रीनल ट्रांसप्लांट है. अब हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर सर्जरी रोबोटिक तरीके से हों, जिससे मरीज को कम दर्द हो और रिकवरी भी जल्दी हो.”

2. मेंटेर डॉ. अनंत कुमार ने कहा, “मैंने अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देशों में रोबोटिक ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग दी है और मुझे गर्व है कि एसएमएस अस्पताल की टीम ने शानदार काम किया.”

3. अधीक्षक डॉ. विनय मल्होत्रा ने कहा, “हर संस्थान की यात्रा में कुछ माइलस्टोन होते हैं, और यह दिन हमारे लिए एक स्वर्णिम अध्याय है. रोबोटिक तकनीक से सर्जरी अधिक सुरक्षित और प्रभावी होगी.”

4. एचओडी नेफ्रोलॉजी डॉ. धनंजय अग्रवाल ने बताया, “हमने दो बेड से शुरुआत की थी और आज रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं – यह पूरे विभाग के लिए गर्व का क्षण है.”

चिकित्सा के क्षेत्र में छूई नई ऊंचाई

बहरहाल, इस ट्रांसप्लांट के साथ राजस्थान ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई छू ली है. मरीजों को अब अत्याधुनिक इलाज की सुविधा राज्य में ही मिलेगी. तो आपने देखा कैसे जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने चिकित्सा तकनीक में एक और कीर्तिमान स्थापित किया है. शुरुआत हो चुकी है, अब आने वाले समय में और भी मरीजों को इसका लाभ मिलेगा.

