बर्लिन में गूंजा राजस्थान का दम! आईटीबी 2026 का भव्य शुभारंभ, गजेंद्र सिंह शेखावत ने काटा फीता

ITB 2026: विश्व के सबसे बड़े पर्यटन व्यापार मेले आईटीबी बर्लिन-2026 का शुभारम्भ जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ. इस अवसर पर राजस्थान पर्यटन विभाग के पवेलियन का विधिवत उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत विनायक गुप्ते द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया. उद्घाटन समारोह में राजस्थान पर्यटन विभाग की आयुक्त रूकमणी रियाड़, अतिरिक्त निदेशक पवन कुमार जैन और संयुक्त निदेशक डॉ. पुनीता सिंह मौजूद रहे.

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों, टूर संचालकों और आगंतुकों का स्वागत किया. राजस्थान मंडप अपनी सांस्कृतिक भव्यता, स्थापत्य सौंदर्य और नवाचारपूर्ण प्रस्तुति के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा. उद्घाटन दिवस पर आयुक्त रूकमणी रियाड़ ने यूरोपीय एवं जर्मन पर्यटन स्टेकहोल्डर्स के साथ विशेष संवाद करते हुए राजस्थान के ऐतिहासिक किलों और जर्मनी के महलों के मध्य स्थापत्य कला तथा धरोहर संरक्षण की समानताओं को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि राजस्थान और जर्मनी के संबंध केवल पर्यटन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों क्षेत्रों को विरासत संरक्षण, रणनीतिक निर्माण शैली और सांस्कृतिक संवेदनशीलता की साझा परंपराएं भी जोड़ती हैं.

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पहली दृष्टि में भारत का राजस्थान और यूरोप का जर्मनी भौगोलिक रूप से भिन्न प्रतीत होते हैं - एक ओर विस्तृत मरुस्थल है तो दूसरी ओर हरे-भरे वन और नदी घाटियां - किन्तु जब ऐतिहासिक दुर्गों और राजमहलों को देखा जाता है तो स्थापत्य दृष्टि से आश्चर्यजनक साम्य सामने आता है. राजस्थान पर्यटन की इस प्रभावी भागीदारी ने जर्मन और यूरोपीय बाजार में राज्य की पहचान को नई ऊर्जा दी है. आईटीबी के आगामी दिनों में विभिन्न व्यावसायिक बैठकों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और संवाद सत्रों के माध्यम से राजस्थान अपनी समृद्ध विरासत, अतिथि सत्कार परंपरा और पर्यटन दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करता रहेगा. गौरतलब है कि वर्ष 1966 से आयोजित हो रहा यह अंतरराष्ट्रीय आयोजन विश्व पर्यटन उद्योग का अग्रणी मंच माना जाता है. इस वर्ष इसका साठवाँ संस्करण आयोजित हो रहा है, जो वैश्विक पर्यटन जगत की छह दशकों की यात्रा और उपलब्धियों को रेखांकित कर रहा है.

