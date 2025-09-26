Zee Rajasthan
राजस्थान ने 2024-25 में Export में बनाया कीर्तिमान! 16 फीसदी तक दर्ज हुई बढ़ोतरी

Rajasthan News: वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्थान का निर्यात 16% बढ़कर 97,171.68 करोड़ रुपये पहुंचा, जो नया कीर्तिमान है. नीतिगत सुधारों और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2024 से यह सफलता मिली. प्रथम तिमाही 2025-26 में भी 14.37% वृद्धि दर्ज हुई.

राजस्थान ने 2024-25 में Export में बनाया कीर्तिमान! 16 फीसदी तक दर्ज हुई बढ़ोतरी

Jaipur News: केंद्र सरकार द्वारा निर्यात के फाइनल जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2024-25 में निर्यात में राज्य का नया कीर्तिमान मनाया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल निर्यात रुपये 83,704.24 करोड़ था, वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर रुपये 97,171.68 करोड़ हो गया है. इस प्रकार राज्य के निर्यात में 16 प्रतिशत से अधिक की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि वर्तमान सरकार की एक उपलब्धि है.

राज्य के निर्यात में तेजी से सफलता मिलने लगी
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने निर्यातकों को प्रोत्साहन देने हेतु नीतिगत सुधार किए हैं, उसके तेजी से परिणाम मिलना शुरू हो गया है. कर्नल राठौड़ ने बताया कि राजस्थान की एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2024, RIPS-2024, एक जिला एक उत्पाद नीति (ODOP), डैडम् MSME Policy - 2024 और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 का परिणाम है कि राज्य ने निर्यात के क्षेत्र में रिकॉर्ड सफलता मिली है. केंद्र सरकार के आकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम तिमाही (अप्रेल से जून, 2025) में राज्य का निर्यात 25,212.14 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है. जो कि गत वर्ष की प्रथम तिमाही के मुकाबले 14.37 प्रतिशत अधिक है.

विकसित भारत और विकसित राजस्थान
राज्य ने निर्यात में जिन उत्पादों में मुख्य रूप से वृद्धि दर्ज की है उनमें जैम एण्ड ज्वैलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो एण्ड फूड प्रोडक्ट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, लेदर प्रोडक्ट है. इन क्षेत्रों में न केवल राज्य के निर्यात को नई गति दी है बल्कि बड़े पैमाने पर राज्य के व्यक्तियों को रोजगार भी मिला है. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग निर्यातकों के उत्थान हेतु प्रयासरत है. इस वृद्धि से राज्य के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भागीदारी बढ़ाने में सहायता एवं एक नई दिशा मिलेगी. साथ ही विकसित भारत-2047 और विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डालर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी.

