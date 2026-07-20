/IPS ट्रेनिंग का 147 करोड़ का हिसाब ! राजस्थान पर बकाया का दावा, 1983 से 2021 बैच तक का भुगतान अटका

Rajasthan IPS Training Arrears: राजस्थान सरकार पर करीब 147 करोड़ 28 लाख रुपए के बकाया भुगतान का दावा. दावा भी कोई सामान्य नहीं, बल्कि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (SVPNPA), हैदराबाद का. अकादमी का कहना है कि राजस्थान कैडर के 1983 बैच से लेकर 2021 बैच तक के IPS प्रोबेशनर्स की ट्रेनिंग पर खर्च की गई राशि का भुगतान अब तक नहीं हुआ है. कई बार पत्र लिखे गए, ऑडिट रिपोर्ट का हवाला दिया गया, लेकिन भुगतान आज तक नहीं हुआ. अब पुलिस मुख्यालय ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है.

अकादमी का 147.28 करोड़ रुपए का पुनर्भुगतान लंबित

देश के आईपीएस अधिकारियों को तैयार करने वाली सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और राजस्थान सरकार के बीच करोड़ों रुपए के भुगतान का मामला सामने आया है. 30 जून 2026 को पुलिस मुख्यालय की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में बताया गया कि राजस्थान कैडर के 36 RR बैच (1983) से 74RR बैच (2021) तक के आईपीएस प्रोबेशनर्स के फाउंडेंशन कोर्सेज और बैसिक कोर्सेज की ट्रेनिंग पर अकादमी का 147.28 करोड़ रुपए का पुनर्भुगतान लंबित है. पुलिस मुख्यालय ने लिखा है कि यह पहली बार है जब अकादमी की ओर से इस तरह ट्रेनिंग खर्च का पुनर्भरण मांगा गा है. यह मामला वर्षों पुराना है और यदि सरकार स्तर पर कोई निर्णय लिया गया हो तो अवगत कराया जाए.

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जल्द भुगतान करवाने की मांग

जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की ओर से 9 फरवरी, 16 अप्रैल और 16 जून 2026 को भी राजस्थान पुलिस मुख्यालय को लगातार पत्र लिखे. अकादमी ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट, खर्च विवरण, ऑडिट आपत्ति और भुगतान संबंधी दस्तावेज पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं. रिकॉर्ड का मिलान कर जल्द भुगतान किया जाए. एक पत्र में अकादमी ने यह भी लिखा कि यदि राजस्थान चाहे तो अपनी टीम हैदराबाद भेजकर रिकॉर्ड का सत्यापन कर सकती है.

कैग की ऑडिट रिपोर्ट में आया सामने

कैग की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, विभिन्न राज्यों से आईपीएस प्रोबेशनर्स की ट्रेनिंग का राज्यांश समय पर नहीं मिलने के कारण करोड़ों रुपए का बकाया दर्ज किया गया था. ऑडिट में स्पष्ट कहा गया कि राज्यों से लगातार फॉलोअप किया जाए और भुगतान सुनिश्चित कराया जाए.

राजस्थान कैडर के अलग-अलग बैचों का विस्तृत खर्च विवरण

68RR से लेकर 76RR बैच तक प्रत्येक अधिकारी पर हुए खर्च का ब्यौरा शामिल है. इसमें बेसिक पे, अलाउंस, टीए-डीए, मेडिकल क्लेम सहित अन्य खर्च बताया गया है.सभी का अलग-अलग हिसाब दिया गया है. इन बैचों का कुल खर्च लगभग 6.98 करोड़ रुपये दर्शाया गया है, जबकि पुराने बैचों सहित कुल बकाया दावा 147.28 करोड़ रुपए बताया गया है.

बैचवार विवरण

68RR बैच - सुधीर चौधरी, मृदुल कच्छावा, दीपक यादव, कावेंद्र सिंह सागर पर 44 लाख 68 हजार 685 रुपए खर्च.

69RR बैच - हर्षवर्धन अग्रवाला, अमृता दुहान, राजेश कुमार मीणा पर 34 लाख 98 हजार 319 रुपए का खर्च.

70RR बैच - हितिका वसल, शैलेंद्र सिंह इंदोलिया और रिचा तोमर पर 37 लाख 19 हजार593 रुपए.

71RR बैच - अमित कुमार, कुंदन कंवारिया, राजर्षि राज वर्मा, विकास सांगवान पर 46 लाख 7 हजार 123 रुपए खर्च.

72RR बैच - बृजेश ज्योति उपाध्याय, हरी शंकर, ज्यैष्ठा मैत्रयी, प्रवीण नायक नुनावथ, रंजीता शर्मा, सुनील मेहरड़ा पर 55 लाख 18 हजार 433 रुपए.

73RR बैच - अभिषेक शिवहरे, मनीष कुमार चौधरी, सुजीत शंकर, सुशील कुमार पर 62 लाख 70 हजार 780 रुपए.

74RR बैच के अभिषेक आंदसु , अमित जैन, बी आदित्य, प्रशांत किरण, रमेश, शाहीन सी पर 94 लाख 87 हजार 772 रुपए खर्च हुआ.

75RR बैच - आदित्य काकड़े, हेमंत कलाल, कांबले शरण गोपीनाथ निश्चय प्रसाद, पंकज यादव, रोशन मीणा, शिवानी, उषा यादव, विनय कुमार विशाल जांगिड़ पर 1 करोड़ 55 लाख 89 हजार 218 रुपए खर्च हुए.

76RR बैच - आशिमा वासवानी, अभिजीत तुलसीराम पाटिल, अजय सिंह राठौड़, जतिन जैन, माधव उपाध्याय और प्रतीक सिंह पर 6 करोड़ 49 लाख 85 हजार रुपए हैं बाकी.

पुलिस मुख्यालय के पत्र में यह भी कहा गया है? कि इस कार्यालय को अब तक इस तरह का भुगतान प्राप्त होने की जानकारी नहीं है. इसीलिए पुलिस मुख्यालय से पूछा गया है? कि क्या इस संबंध में राज्य सरकार ने कोई निर्णय लिया है? यदि लिया है? तो जानकारी दी जाए, अन्यथा आगे की कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए. यानी अब यह मामला सीधे राज्य सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहा है.