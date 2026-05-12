Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /रेगिस्तान से दूरस्थ ढाणियों तक विकास की रफ्तार! राजस्थान को मिला 1216 नई सड़कों का तोहफा

रेगिस्तान से दूरस्थ ढाणियों तक विकास की रफ्तार! राजस्थान को मिला 1216 नई सड़कों का तोहफा

Rajasthan News: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है. चौथे चरण में 1,216 सड़कों की स्वीकृति मिली है. 25 हजार करोड़ की परियोजनाओं से गांवों तक सड़क और विकास पहुंच रहा है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBabulal Dhayal
Published: May 12, 2026, 08:42 PM|Updated: May 12, 2026, 08:42 PM
रेगिस्तान से दूरस्थ ढाणियों तक विकास की रफ्तार! राजस्थान को मिला 1216 नई सड़कों का तोहफा
Image Credit: PMGSY Rajasthan News

PMGSY: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देशभर में दूसरा स्थान पूरा किया है. पीएम नरेन्द्र मोदी के ‘सशक्त गांव, विकसित भारत’ के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, योजना में हर गांव, ढाणी तक सड़क सुविधा पहुंचाने में राजस्थान ने देश के कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश के गांवों को आत्मनिर्भर एवं विकसित बनाने की दिशा में रोड कनेक्टिविटी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर गांव तक विकास की पहुंच को और तेज किया है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने राजस्थान के विकास में अहम भूमिका निभाई है. दूर-दराज के गांवों तक सड़कों का जाल बिछ चुका है, और गांव तक विकास की धारा पहुंच रही है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक चौथे चरण में अलग-थलग पड़ी ग्रामीण बस्तियों को ऑल वेदर सड़कों का तोहफा दिया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

केन्द्र सरकार ने इस योजना के चौथे चरण के तहत वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान देशभर में 62 हजार 500 किलोमीटर सड़क निर्माण के लक्ष्य के साथ कुल 70 हजार 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस चरण में 2011 की जनसंख्या के मानदंडों के आधार पर अलग-थलग पड़ी ग्रामीण बस्तियों को ऑल वेदर सड़क संपर्क प्रदान किया जाएगा, जो अभी तक सड़क संपर्क से वंचित थी. इसमें विशेष श्रेणी के क्षेत्रों - जनजातीय क्षेत्र, आकांक्षी जिले-ब्लॉक और मरुस्थलीय क्षेत्र पर फोकस रखा गया है.

चतुर्थ चरण में सड़क स्वीकृति में राजस्थान अव्वल रहा है. सरकार ने 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है. राजस्थान के मरुस्थलीय और दूरस्थ गांवों को भी चतुर्थ चरण में बड़ी सौगात मिली है.

चौथे चरण में देशभर में अब तक स्वीकृत 4 हजार 795 सड़कों में से प्रदेश को 1 हजार 216 सड़कों की स्वीकृति मिली है, जो संख्या की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. इसमें 15 हजार 401 किलोमीटर सड़क में से 3 हजार 219 किलोमीटर लंबी सड़कें राजस्थान के लिए स्वीकृत हुई हैं और इस मामले में राजस्थान जम्मू-कश्मीर के बाद देश में दूसरे स्थान पर है. प्रदेश के लिए 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है.

तीसरे चरण के लिए 83 हजार 977 करोड़ होंगे खर्च
राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में लगभग 8 हजार 584 किलोमीटर की 912 सड़कों के कार्य पूर्ण किए गए हैं. इस चरण में मुख्य मार्गों एवं प्रमुख संपर्क ग्रामीण मार्गों के उन्नयन कार्यों के माध्यम से कृषि मंडियों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंच को अत्यधिक सुगम एवं सरल बनाया गया है. ग्रामीण संपर्क को मजबूत आर्थिक नेटवर्क का रूप प्रदान करने में परिवर्तनकारी रहे इस चरण की अवधि को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2025 से आगे बढ़ाकर मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है. साथ ही, योजना का संशोधित कुल वित्तीय परिव्यय 83 हजार 977 करोड़ रुपये भी निर्धारित किया है.

योजना की समयावधि बढ़ाए जाने से निर्धारित सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को सेचुरेशन स्तर तक ले जाया जा सकेगा तथा ग्रामीण बस्तियों को कृषि मंडियों, अस्पतालों से जोड़ने वाले थ्रू रूट्स और प्रमुख ग्रामीण लिंक का व्यापक सुदृढ़ीकरण होगा.

पीएम-जनमन योजना से बारां जिले में बनी 43 किलोमीटर की सड़कें
इसी तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2023 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सर्वांगीण विकास के लिए पीएम-जनमन योजना की शुरुआत की. इसके माध्यम से राजस्थान के बारां जिले के शाहबाद एवं किशनगंज ब्लॉक के सहरिया जनजाति बहुल क्षेत्रों में 43 किलोमीटर लंबाई की 14 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है. इससे दूरस्थ जनजातीय बस्तियों की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में योजना के चतुर्थ चरण का शुभारंभ किया. इस दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पिछले 25 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया, जिसमें सर्वाधिक सड़क लंबाई पूर्ण करने की श्रेणी में राजस्थान (75,868 किमी) को द्वितीय स्थान मिला है. वहीं गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान एवं तमिलनाडु ने संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त किया है. गौरतलब है कि राजस्थान में योजना के अंतर्गत 75 हजार 868 किलोमीटर सड़क के 18 हजार 131 कार्य हो चुके हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का बड़ा नेटवर्क विकसित हुआ है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-25 वर्षों की परिवर्तनकारी यात्रा
वर्ष 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 25 वर्षों में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ दूर-दराज और वंचित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की पहुंच आसान हुई है. जिन गांवों का संपर्क बरसात के दौरान कट जाता था, वहां अब पूरे साल आवागमन संभव हो पाया है. रेतीले रेगिस्तान के धोरों तक इस योजना ने सड़क संपर्क का सपना साकार कर दिखाया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:अलवर रेलवे स्टेशन के बाहर फिल्मी स्टाईल में अपहरण, पुलिस ने 3 घंटे में किया सनसनीखेज खुलासा

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

राजस्थान में मौसम का डबल अटैक, कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी-बारिश का अलर्ट! पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

राजस्थान के इन जिलों में आज गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल! IMD ने 5 बजे जारी किया अलर्ट

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

राजस्थान में प्रॉपर्टी का नया झटका, फिर से बढ़ सकते हैं घरों के दाम! जानें लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान के 66 लाख किसानों की लगी लॉटरी! CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया बड़ा अपडेट

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वह मंदिर, जहां अकाल में देवी ने भक्तों की भूख मिटाने के लिए लिया था अवतार!

NEET परीक्षा रद्द, राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दिया था एग्जाम, 13 से ज्यादा डिटेन, केरल तक है कनेक्शन

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अब जयपुर से नहीं जा पाएंगे बैंकॉक! महंगे फ्यूल ने छीनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी

बाजार खुलते ही धड़ाम हुए सोना-चांदी के भाव! जयपुर सर्राफा बाजार से आया तगड़ा अपडेट, जानें आज के ताजा रेट?

राजस्थान के गांवों में पहुंचेगा बैंक, मिलेंगे माइक्रो ATM, पशुपालकों को घर बैठे मिलेगी बैंकिंग सुविधा

राजस्थान में आज कितना महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल? यहां देखें आपके शहर का लेटेस्ट रेट

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

LPG सिलेंडर के नए रेट जारी, जानिए जयपुर से उदयपुर तक अलग-अलग शहरों में कहां कितना है दाम?

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

किसानों की बल्ले-बल्ले! राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 30 जून तक माफ होगा खेती के कर्ज का पूरा ब्याज!

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

बाजार की कोल्ड ड्रिंक्स छोड़िए, घर पर बनाएं ये Rajasthani गुलकंद मिल्क, टेस्ट में भी है लाजवाब

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

23वीं किस्त से पहले बड़ा झटका! कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, तुरंत ऐसे करें चेक

Rajasthan News: महिला पुलिसकर्मियों को 'आम लड़की' समझकर छेड़ना पड़ा भारी, जूडो-कराटे के दांव से सरेराह हुई धुनाई

Did You Know? राजस्थान की ये सूनी हवेलियां कभी अरबपतियों का ठिकाना थीं

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

NEET एग्जाम रद्द होना जरूरी था, वरना कचरा सिस्टम में आ जाता- मंत्री किरोड़ी लाल मीणा

कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल... जयपुर-सीकर समेत 16 जिलो में अगले 24 घंटे आंधी-बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट

राजस्थान में हीटवेव के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, जयपुर, सीकर समेत इन इलाकों में अलर्ट जारी

राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, हीटवेव के बीच 3 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी

Rajasthan News: असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका, 32 विषयों के लिए 3,540 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल

चांदी की कीमतों में आई सुनामी, सोना गिरा धड़ाम से नीचे, राजस्थान सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

सावधान जयपुरवासी! आज इमली फाटक रूट पर लगेगा 'महाजाम', घर से निकलने से पहले पढ़ें यह जरूरी खबर!

राजस्थान में मौसम ने फिर मारी पलटी, तेज आंधी-धूलभरी हवाएं और बारिश का अलर्ट!

राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के दाम स्थिर, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

Barmer Weather Update: भीषण गर्मी से तप रहा राजस्थान, बाड़मेर में पारा पहुंचा 47.3°C, जानें टॉप सबसे गर्म शहर

Rajasthan News: टिटहरी के दिखे चार अंडे … किसान बोले-इस बार बारिश हो सकती है बंपर!

सोने की चमक हुई फीकी, चांदी ने पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

अलवर में 4.48 करोड़ की लागत से बना नया चमचमाता अंडरपास, सफर हो जाएगा आसान!

Tags:
jaipur news
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोटपूतली-बहरोड़ में JJM में 'वसूली' का खेल, सरपंच पर लाखों रुपये के गबन का आरोप

कोटपूतली-बहरोड़ में JJM में 'वसूली' का खेल, सरपंच पर लाखों रुपये के गबन का आरोप

Kotputli news
2

रेगिस्तान से दूरस्थ ढाणियों तक विकास की रफ्तार! राजस्थान को मिला 1216 नई सड़कों का तोहफा

jaipur news
3

कांग्रेस सरकार में पेपर लीक नहीं, पेपर लूट होती थी- मुकेश दाधीच

Rajasthan Politics
4

खान विभाग में अब नए टाइप का ऑक्शन, खान खरीदिए और 2 माह में शुरू करें खनन

Rajasthan news
5

अलवर रेलवे स्टेशन के बाहर फिल्मी स्टाईल में अपहरण, पुलिस ने 3 घंटे में किया सनसनीखेज खुलासा

rajasthan crime news