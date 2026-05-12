/रेगिस्तान से दूरस्थ ढाणियों तक विकास की रफ्तार! राजस्थान को मिला 1216 नई सड़कों का तोहफा

PMGSY: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देशभर में दूसरा स्थान पूरा किया है. पीएम नरेन्द्र मोदी के ‘सशक्त गांव, विकसित भारत’ के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, योजना में हर गांव, ढाणी तक सड़क सुविधा पहुंचाने में राजस्थान ने देश के कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश के गांवों को आत्मनिर्भर एवं विकसित बनाने की दिशा में रोड कनेक्टिविटी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर गांव तक विकास की पहुंच को और तेज किया है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने राजस्थान के विकास में अहम भूमिका निभाई है. दूर-दराज के गांवों तक सड़कों का जाल बिछ चुका है, और गांव तक विकास की धारा पहुंच रही है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक चौथे चरण में अलग-थलग पड़ी ग्रामीण बस्तियों को ऑल वेदर सड़कों का तोहफा दिया जा रहा है.

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केन्द्र सरकार ने इस योजना के चौथे चरण के तहत वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान देशभर में 62 हजार 500 किलोमीटर सड़क निर्माण के लक्ष्य के साथ कुल 70 हजार 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस चरण में 2011 की जनसंख्या के मानदंडों के आधार पर अलग-थलग पड़ी ग्रामीण बस्तियों को ऑल वेदर सड़क संपर्क प्रदान किया जाएगा, जो अभी तक सड़क संपर्क से वंचित थी. इसमें विशेष श्रेणी के क्षेत्रों - जनजातीय क्षेत्र, आकांक्षी जिले-ब्लॉक और मरुस्थलीय क्षेत्र पर फोकस रखा गया है.

चतुर्थ चरण में सड़क स्वीकृति में राजस्थान अव्वल रहा है. सरकार ने 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है. राजस्थान के मरुस्थलीय और दूरस्थ गांवों को भी चतुर्थ चरण में बड़ी सौगात मिली है.

चौथे चरण में देशभर में अब तक स्वीकृत 4 हजार 795 सड़कों में से प्रदेश को 1 हजार 216 सड़कों की स्वीकृति मिली है, जो संख्या की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. इसमें 15 हजार 401 किलोमीटर सड़क में से 3 हजार 219 किलोमीटर लंबी सड़कें राजस्थान के लिए स्वीकृत हुई हैं और इस मामले में राजस्थान जम्मू-कश्मीर के बाद देश में दूसरे स्थान पर है. प्रदेश के लिए 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है.

तीसरे चरण के लिए 83 हजार 977 करोड़ होंगे खर्च

राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में लगभग 8 हजार 584 किलोमीटर की 912 सड़कों के कार्य पूर्ण किए गए हैं. इस चरण में मुख्य मार्गों एवं प्रमुख संपर्क ग्रामीण मार्गों के उन्नयन कार्यों के माध्यम से कृषि मंडियों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंच को अत्यधिक सुगम एवं सरल बनाया गया है. ग्रामीण संपर्क को मजबूत आर्थिक नेटवर्क का रूप प्रदान करने में परिवर्तनकारी रहे इस चरण की अवधि को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2025 से आगे बढ़ाकर मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है. साथ ही, योजना का संशोधित कुल वित्तीय परिव्यय 83 हजार 977 करोड़ रुपये भी निर्धारित किया है.

योजना की समयावधि बढ़ाए जाने से निर्धारित सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को सेचुरेशन स्तर तक ले जाया जा सकेगा तथा ग्रामीण बस्तियों को कृषि मंडियों, अस्पतालों से जोड़ने वाले थ्रू रूट्स और प्रमुख ग्रामीण लिंक का व्यापक सुदृढ़ीकरण होगा.

पीएम-जनमन योजना से बारां जिले में बनी 43 किलोमीटर की सड़कें

इसी तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2023 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सर्वांगीण विकास के लिए पीएम-जनमन योजना की शुरुआत की. इसके माध्यम से राजस्थान के बारां जिले के शाहबाद एवं किशनगंज ब्लॉक के सहरिया जनजाति बहुल क्षेत्रों में 43 किलोमीटर लंबाई की 14 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है. इससे दूरस्थ जनजातीय बस्तियों की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में योजना के चतुर्थ चरण का शुभारंभ किया. इस दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पिछले 25 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया, जिसमें सर्वाधिक सड़क लंबाई पूर्ण करने की श्रेणी में राजस्थान (75,868 किमी) को द्वितीय स्थान मिला है. वहीं गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान एवं तमिलनाडु ने संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त किया है. गौरतलब है कि राजस्थान में योजना के अंतर्गत 75 हजार 868 किलोमीटर सड़क के 18 हजार 131 कार्य हो चुके हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का बड़ा नेटवर्क विकसित हुआ है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-25 वर्षों की परिवर्तनकारी यात्रा

वर्ष 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 25 वर्षों में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ दूर-दराज और वंचित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की पहुंच आसान हुई है. जिन गांवों का संपर्क बरसात के दौरान कट जाता था, वहां अब पूरे साल आवागमन संभव हो पाया है. रेतीले रेगिस्तान के धोरों तक इस योजना ने सड़क संपर्क का सपना साकार कर दिखाया है.