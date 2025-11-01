Zee Rajasthan
Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा ऊंची इमारत से गिर गई. हादसे के कारण छात्रा की मौत हो गई है. हादसे की सूचना मिलते ही हर तरफ सनसनी फैल गई है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vinay Pant
Published: Nov 01, 2025, 04:26 PM IST | Updated: Nov 01, 2025, 04:26 PM IST

आखिर किस बात से परेशान थी अमायरा, जयपुर के नामी स्कूल में मौत के बाद सबूत क्यों मिटाए गए?

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नीरजा मोदी स्कूल में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां स्कूल की इमारत से गिरने पर एक छात्रा की मौत हो गई. छात्रा को तुरंत स्कूल प्रशासन की ओर से मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि छात्रा को गंभीर हेड इंजरी हुई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम
घटना की सूचना अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को दी. इसके बाद एसीपी मानसरोवर आदित्य काकडे सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है, वहीं एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि हादसे की सही परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.

स्कूल प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप
इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, जिस जगह से छात्रा गिरी थी, वहां से स्कूल प्रशासन ने सबूत मिटाने की कोशिश की. पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्पॉट पर फैले खून को साफ कर दिया गया. जब पुलिस अधिकारी स्कूल पहुंचे, तब वहां स्कूल मैनेजमेंट का कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था. इस रवैये को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है.

अभिभावक संघ ने भी उठाए सवाल
अभिभावक संघ ने भी घटना पर सवाल उठाए हैं. अभिभावक संघ के सदस्य अभिषेक जैन का कहना है कि छात्रा को टीचर द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी कारण उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया. यह बात मृतक छात्रा अमायरा के साथ पढ़ने वाले अन्य छात्रों की बातचीत में सामने आई है.

पुलिस कर रही मामले की जांच
फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है. स्कूल प्रशासन से पूछताछ की जा रही है और छात्रा के दोस्तों एवं शिक्षकों के बयान भी लिए जा रहे हैं. इस घटना ने शहर में सनसनी फैला दी है और अभिभावकों में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

