अक्टूबर महीना बना छात्रों के लिए धमाकेदार, इन तारीखें को मिलेंगी back-to-back छुट्टियां

Jaipur News: अगर आप राजस्थान में एक छात्र हैं, तो आपके लिए अक्टूबर का महीना खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है. यह महीना त्यौहारों और छुट्टियों से भरा हुआ है, जिससे आपको अपनी पढ़ाई से एक लंबा ब्रेक मिलेगा. इस महीने में दशहरा से लेकर दिवाली तक कई बड़े त्यौहार पड़ने वाले हैं, जिनके चलते स्कूल और कॉलेज में लंबी छुट्टियां मिलेंगी. तो चलिए, अक्टूबर की छुट्टियों की पूरी लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं ताकि आप अपने सारे प्लान पहले से ही तैयार कर सकें.

त्यौहारों का महीना: छुट्टियों की भरमार

अक्टूबर 2025 में, गांधी जयंती और महर्षि वाल्मीकि जयंती जैसे राष्ट्रीय अवकाशों के अलावा, कई महत्वपूर्ण त्यौहार भी मनाए जाएंगे. इसी वजह से यह महीना छात्रों के लिए एक बड़ा हॉलिडे पैकेज लेकर आया है.

दशहरा और नवरात्रि की छुट्टियां: महीने की शुरुआत ही छुट्टियों से हो रही है. 1 अक्टूबर को महानवमी है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के साथ-साथ दशहरा भी है. यह संयोग छात्रों को एक लंबा वीकेंड देगा.

दिवाली की लंबी छुट्टियां: अक्टूबर का सबसे बड़ा आकर्षण दिवाली की छुट्टियां हैं. 20 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और दिवाली है, जिसके बाद 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भाई दूज का त्योहार है. इन लगातार छुट्टियों से छात्रों को काफी दिनों का आराम मिलेगा.

अन्य महत्वपूर्ण छुट्टियां: इन बड़े त्यौहारों के अलावा, 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती, 27 अक्टूबर को हल षष्ठी (ललई छठ) और 28 अक्टूबर को छठ पूजा पर भी स्कूलों में अवकाश रहेगा.

राज्य के अनुसार कैलेंडर चेक करना जरूरी

हालांकि, छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये छुट्टियां राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं. उदाहरण के लिए, बिहार में छठ का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए वहाँ कई दिनों की छुट्टी रहती है. इसी तरह, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के चलते स्कूलों को 6 अक्टूबर तक बंद रखा जाएगा. चूंकि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे देश में मनाया जाता है, इसलिए इस दिन पूरे भारत में स्कूलों में छुट्टी रहती है. इसलिए, अपनी छुट्टियों का प्लान बनाने से पहले, अपने स्कूल या कॉलेज का आधिकारिक कैलेंडर जरूर चेक कर लें.

