/Rajasthan News: महिलाओं की सेहत से नो कॉम्प्रोमाइज! राजस्थान में सेनेटरी नैपकिन पर सरकार का बड़ा खुलासा

Bhajanlal Sharma Government: राजस्थान सरकार प्रदेश की बेटियों और किशोरियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों और केंद्रों पर बांटे जाने वाले सेनेटरी नैपकिन की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल पूरी तरह निराधार हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार 'स्वच्छता और सम्मान' के साथ कोई समझौता नहीं करेगी.

कम दाम, ज्यादा पारदर्शिता: ₹161 करोड़ की बचत

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खींवसर ने कहा कि वर्तमान में सैनेटरी नैपकिन की खरीद भारत सरकार के उपक्रम HLL Lifecare के माध्यम से 11.34 रुपये प्रति पैकेट की दर से की जा रही है. यह दर पूर्व वर्षों की तुलना में काफी कम है. कांग्रेस सरकार में वर्ष 2022 में यही खरीद 16.80 रुपये प्रति पैकेट की दर से की गई थी. इस प्रकार वर्तमान खरीद दर वर्ष 2022 की तुलना में 5.46 रुपये प्रति पैकेट कम है, जिससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 161.18 करोड़ रुपये की संभावित बचत होगी. यह बचत सीधे जनकल्याणकारी योजनाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में उपयोग की जा सकेगी.

लैब टेस्ट में पास: गुणवत्ता के कड़े मानक

उन्होंने कहा कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति शुरू होने से पहले सैंपल की जांच कराई गई थी. इसके बाद भी गुणवत्ता मानकों का पूरा ध्यान रखने के दृष्टिगत विभिन्न जिलों से रैंडम सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराया गया. अब तक 12 बैचों में से 10 बैचों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और सभी रिपोर्ट तकनीकी मानकों के अनुरूप पाई गई हैं. उन्होंने बताया कि वजन, ब्लड एब्जॉर्प्शन क्षमता, थिकनेस, लंबाई सहित सभी प्रमुख पैरामीटर निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए हैं. राज्य सरकार द्वारा क्रय किए जा रहे सैनेटरी नैपकिन BIS 5405:2019 मानक के अनुसार हैं. गुणवत्ता जांच नियमित रूप से करवाई जा रही है और आगे भी जारी रहेगी.

घटिया क्वालिटी मिली तो रुकेगा भुगतान

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में आपूर्ति किए जा रहे सैनेटरी नेपकिन को लेकर लाभार्थियों की ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. जिन विभागों को नेपकिन की आपूर्ति की जा रही है, उन्होंने भी गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार महिलाओं एवं किशोरियों के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी. यदि किसी स्तर पर गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी तक आपूर्ति किए गए नैपकिन के विरुद्ध कोई भुगतान भी नहीं किया गया है. अगर गुणवत्ता परीक्षण में कोई कमी पाई जाएगी तो नियमानुसार भुगतान में कटौती सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी.

खींवसर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार एक ओर बेटियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, वहीं दूसरी ओर पारदर्शी खरीद व्यवस्था से करोड़ों रुपये की बचत कर जनता के धन का संरक्षण भी कर रही है.