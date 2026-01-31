सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में मोबाइल बैन, क्या जंगल की शांति हो रही थी भंग?

Mobile Ban In Tiger Reserve: रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान कोर जोन में अब पर्यटक मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे. इसके चलते अब सफारी शुरू होने से पहले पर्यटकों के मोबाइल फोन जमा कराने की जिम्मेदारी गाइड की होगी. सभी पर्यटकों के मोबाइल फोन निर्धारित बॉक्स में रखे जाएंगे. रणथम्भौर के साथ साथ सरिस्का टाइगर रिजर्व में भी मोबाइल बैन की तैयारी की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इको टूरिज्म को बड़े पैमाने पर होने वाले सामान्य पर्यटन जैसा नहीं माना जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि बाघ अभयारण्य में कोर जोन में मोबाइल के उपयोग ही अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इसके अलावा कोर्ट ने उन अभ्यारणों को भी निर्देश दिए है जहां सडके कोर क्षेत्र से गुजरती है. ऐसे क्षेत्रों में रात के समय यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा. केवल एंबुलेंस और आपातकालीन वाहनों को ही इसमें छूट मिलेगी. हालांकि रामगढ विषधारी और मुकुंदरा में मोबाइल पर बैन नहीं रहेगा, क्योंकि वहां कोर जोन नहीं है.

क्यों पड़ी पाबंदी की जरूरत?

माना जा रहा है कि मोबाइल फोन के बढ़ते क्रेज ने जंगल में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति पैदा कर दी थी. जैसे ही बाघ दिखता है. रील बनाने की होड़ में सफारी गाड़ियां एक ही जगह जमा हो जाती हैं, जिससे पर्यटकों की सुरक्षा को खतरा बढ़ जाता है. सेल्फी और वीडियो के लिए बार-बार फ्लैश और शोर से जानवर हिंसक या तनावग्रस्त हो सकते हैं. फोटो क्लिक करने के कारण गाइड और ड्राइवर भी नियमों की अनदेखी करने लगते थे. कई बार राजस्थान के जंगलों से भी टाइगर के आक्रामक होते जैसी तस्वीर सामने आई थी. कई बार तो लोग जंगल के बीच रील बनाते हुए भी दिखाई दिए. जंगल की शांति भी भंग हो रही थी. रणथंभौर से पहले देश के कई टाइगर रिजर्व में जिसमें जिम कार्बेट, एमपी के टाइगर रिजर्व में मोबाइल फोन बैन हो चुका है.

लेकिन मोबाइल जिंदगी का हिस्सा

लेकिन मोबाइल आज हर व्यक्ति का जिंदगी का हिस्सा है. वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट धर्मेंद्र खांडल का कहना है कि इसका ज्यादा प्रभाव पडेगा नहीं, उल्टा लोग परेशान होंगे. सेल्फी लेने के लिए टाइगर नजदीक जाते है तो उसे दूसरी तरह से भी रोका जा सकता है. जानकारों का कहना है कि कोर जोन में अधिकतर सरकारी गाड़ियां पर्यटन के लिए घूमती हुई दिखाई देती है. जबकि सरकारी गाड़ियों का काम तो मॉनिटरिंग का होता है. जबकि अधिकतर पर्यटक तो कोर जोन तक पहुंच ही नहीं पाते.

पहले भी हुई थी कोशिश

दिलचस्प बात यह है कि वन विभाग ने पहले गाइड और ड्राइवरों के लिए मोबाइल बैन किया था, लेकिन भारी विरोध के कारण कदम पीछे खींचने पड़े थे. हालांकि, इस बार आदेश सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आया है. इसलिए इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है. अब पर्यटकों को कैमरा ले जाने की अनुमति तो होगी, लेकिन मोबाइल को जेब या बैग से बाहर निकालने की मनाही रहेगी. हालांकि वन विभाग को ये फैसला केवल टाइगर रिजर्व ही नहीं बल्कि लैपर्ड सफारी के लिए भी ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि इसी तरह की भीड जयपुर के झालाना लेपर्ड सफारी में भी दिखाई देती है. इसी कारण लेपर्ड लगातार शहर की ओर भटक रहे है.

