Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में मोबाइल बैन, क्या जंगल की शांति हो रही थी भंग?

Rajasthan News: रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अब कोर जोन में पर्यटक मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. सफारी से पहले फोन गाइड के पास जमा होंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जंगल की शांति और सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी है. सरिस्का में भी तैयारी जारी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published: Jan 31, 2026, 05:24 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 05:24 PM IST

Trending Photos

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च का अचार, जानें रेसिपी और फायदे
8 Photos
Marwari mirch ka achar

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च का अचार, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में फरवरी का स्वागत बरस कर करेंगे 'मेघ'! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में फरवरी का स्वागत बरस कर करेंगे 'मेघ'! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

अरे भैया... आज फिर डूब गई चांदी की लुटिया, सोने के दामों की भी हुई पिटाई, जानें गिरावट के बाद आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट
8 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

अरे भैया... आज फिर डूब गई चांदी की लुटिया, सोने के दामों की भी हुई पिटाई, जानें गिरावट के बाद आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट

Gold Silver Rate: सुनो, सुनो... इतने गिरे गोल्ड के दाम! सोच भी नहीं सकते आप, पढ़िए दोपहर 1 बजे के बाद के लेटेस्ट रेट
6 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

Gold Silver Rate: सुनो, सुनो... इतने गिरे गोल्ड के दाम! सोच भी नहीं सकते आप, पढ़िए दोपहर 1 बजे के बाद के लेटेस्ट रेट

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में मोबाइल बैन, क्या जंगल की शांति हो रही थी भंग?

Mobile Ban In Tiger Reserve: रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान कोर जोन में अब पर्यटक मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे. इसके चलते अब सफारी शुरू होने से पहले पर्यटकों के मोबाइल फोन जमा कराने की जिम्मेदारी गाइड की होगी. सभी पर्यटकों के मोबाइल फोन निर्धारित बॉक्स में रखे जाएंगे. रणथम्भौर के साथ साथ सरिस्का टाइगर रिजर्व में भी मोबाइल बैन की तैयारी की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इको टूरिज्म को बड़े पैमाने पर होने वाले सामान्य पर्यटन जैसा नहीं माना जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि बाघ अभयारण्य में कोर जोन में मोबाइल के उपयोग ही अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इसके अलावा कोर्ट ने उन अभ्यारणों को भी निर्देश दिए है जहां सडके कोर क्षेत्र से गुजरती है. ऐसे क्षेत्रों में रात के समय यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा. केवल एंबुलेंस और आपातकालीन वाहनों को ही इसमें छूट मिलेगी. हालांकि रामगढ विषधारी और मुकुंदरा में मोबाइल पर बैन नहीं रहेगा, क्योंकि वहां कोर जोन नहीं है.

क्यों पड़ी पाबंदी की जरूरत?
माना जा रहा है कि मोबाइल फोन के बढ़ते क्रेज ने जंगल में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति पैदा कर दी थी. जैसे ही बाघ दिखता है. रील बनाने की होड़ में सफारी गाड़ियां एक ही जगह जमा हो जाती हैं, जिससे पर्यटकों की सुरक्षा को खतरा बढ़ जाता है. सेल्फी और वीडियो के लिए बार-बार फ्लैश और शोर से जानवर हिंसक या तनावग्रस्त हो सकते हैं. फोटो क्लिक करने के कारण गाइड और ड्राइवर भी नियमों की अनदेखी करने लगते थे. कई बार राजस्थान के जंगलों से भी टाइगर के आक्रामक होते जैसी तस्वीर सामने आई थी. कई बार तो लोग जंगल के बीच रील बनाते हुए भी दिखाई दिए. जंगल की शांति भी भंग हो रही थी. रणथंभौर से पहले देश के कई टाइगर रिजर्व में जिसमें जिम कार्बेट, एमपी के टाइगर रिजर्व में मोबाइल फोन बैन हो चुका है.

लेकिन मोबाइल जिंदगी का हिस्सा
लेकिन मोबाइल आज हर व्यक्ति का जिंदगी का हिस्सा है. वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट धर्मेंद्र खांडल का कहना है कि इसका ज्यादा प्रभाव पडेगा नहीं, उल्टा लोग परेशान होंगे. सेल्फी लेने के लिए टाइगर नजदीक जाते है तो उसे दूसरी तरह से भी रोका जा सकता है. जानकारों का कहना है कि कोर जोन में अधिकतर सरकारी गाड़ियां पर्यटन के लिए घूमती हुई दिखाई देती है. जबकि सरकारी गाड़ियों का काम तो मॉनिटरिंग का होता है. जबकि अधिकतर पर्यटक तो कोर जोन तक पहुंच ही नहीं पाते.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पहले भी हुई थी कोशिश
दिलचस्प बात यह है कि वन विभाग ने पहले गाइड और ड्राइवरों के लिए मोबाइल बैन किया था, लेकिन भारी विरोध के कारण कदम पीछे खींचने पड़े थे. हालांकि, इस बार आदेश सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आया है. इसलिए इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है. अब पर्यटकों को कैमरा ले जाने की अनुमति तो होगी, लेकिन मोबाइल को जेब या बैग से बाहर निकालने की मनाही रहेगी. हालांकि वन विभाग को ये फैसला केवल टाइगर रिजर्व ही नहीं बल्कि लैपर्ड सफारी के लिए भी ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि इसी तरह की भीड जयपुर के झालाना लेपर्ड सफारी में भी दिखाई देती है. इसी कारण लेपर्ड लगातार शहर की ओर भटक रहे है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news