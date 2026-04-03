राजस्थान SI भर्ती में बड़ा अपडेट! ओवरएज अभ्यर्थियों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में ओवरएज अभ्यर्थियों की राहत सीमित कर दी. केवल सूरज मल मीणा को शामिल होने की अनुमति, बाकी 713 अभ्यर्थी पहले जारी प्रवेश पत्र के अनुसार परीक्षा में शामिल होंगे.
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Rajasthan Police SI Exam: राजस्थान उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़ा एक अहम मामला सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को नया मोड़ ले गया. सुप्रीम कोर्ट की विशेष अवकाश पीठ ने 02 अप्रैल 2026 के अपने पहले आदेश में संशोधन करते हुए ओवरएज अभ्यर्थियों को दी गई राहत के दायरे को काफी सीमित कर दिया. न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की याचिका को स्वीकार करते हुए साफ किया कि परीक्षा में शामिल होने का लाभ हर ओवरएज अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा, जैसा कि 02 अप्रैल के आदेश की व्यापक व्याख्या से लगता था.
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल सूरज मल मीणा को ही परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी. इससे पहले आदेश की व्यापक व्याख्या को सीमित कर दिया गया. अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि RPSC ने बताया है कि लगभग 713 ओवरएज अभ्यर्थियों को पहले ही प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं और वे 5 और 6 अप्रैल 2026 को दो चरणों में आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि परीक्षा कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा. RPSC को अपनी अधिसूचित समय-सारिणी के अनुसार ही परीक्षा आयोजित करनी होगी. अदालत ने यह भी साफ किया कि यह आदेश उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया, यानी राहत केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित रहेगी.
RPSC ने अदालत को बताया कि पूर्व आदेश से उन्हें गंभीर प्रशासनिक और व्यवस्थागत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. आयोग ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया में अब तक लगभग 7.7 लाख अभ्यर्थी शामिल हैं. अगर ओवरएज अभ्यर्थियों को बिना किसी सीमा के शामिल किया जाता, तो पूरी परीक्षा प्रणाली प्रभावित हो सकती थी.
आयोग ने यह भी कहा कि परीक्षा 41 शहरों में 1173 से अधिक केंद्रों पर आयोजित की जा रही है. इतने बड़े स्तर पर अंतिम समय में अतिरिक्त अभ्यर्थियों को शामिल करना संचालन और सुरक्षा के लिहाज से बहुत चुनौतीपूर्ण होता.
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय परीक्षा की विश्वसनीयता और प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने के लिए लिया गया. इससे यह साफ हो गया कि ओवरएज अभ्यर्थियों की राहत बेहद सीमित होगी और परीक्षा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही पूरी होगी.
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