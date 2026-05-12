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Rajasthan News: राजस्थानी भाषा को मिला संवैधानिक समर्थन, SC ने सरकार को दिया बड़ा आदेश

Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को राजस्थानी भाषा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना जरूरी है और REET परीक्षा में इसे शामिल न करना मातृभाषा के अधिकार का उल्लंघन है.

Edited byArti PatelReported byMahesh pareek
Published: May 12, 2026, 03:30 PM|Updated: May 12, 2026, 03:30 PM
Rajasthan News: राजस्थानी भाषा को मिला संवैधानिक समर्थन, SC ने सरकार को दिया बड़ा आदेश
Image Credit: File Photo

Jaipur News: राजस्थान की संस्कृति और पहचान मानी जाने वाली राजस्थानी भाषा (मायड़ भाषा) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और दूरगामी फैसला सुनाया है. अदालत ने राजस्थान सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह स्कूलों में राजस्थानी को बढ़ावा देने और इसे शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करे.

मातृभाषा में शिक्षा छात्रों का अधिकार
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि शिक्षा का माध्यम केवल संविधान की आठवीं अनुसूची तक सीमित नहीं रह सकता. बता दें कि कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले शुरुआती कक्षाओं (Primary Classes) में राजस्थानी को पढ़ाई की भाषा के रूप में शामिल करे और फिर इसे उच्च शिक्षा तक ले जाए. सरकारी और निजी, दोनों तरह के स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में चरणबद्ध तरीके से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

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सरकार की 'आठवीं अनुसूची' वाली दलील खारिज
राजस्थान सरकार ने दलील दी थी कि केवल उन्हीं भाषाओं को स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है जो संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा-'स्कूली शिक्षा सिर्फ सूचीबद्ध भाषाओं तक सीमित नहीं हो सकती. स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देना जरूरी है ताकि छात्र अपने शुरुआती वर्षों में अपनी मातृभाषा में अध्ययन कर सकें.'

REET परीक्षा से जुड़ा था मामला
यह पूरा विवाद राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) के पाठ्यक्रम को लेकर शुरू हुआ था.याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि REET में गुजराती, पंजाबी, सिंधी और उर्दू जैसी भाषाएँ शामिल हैं, लेकिन करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली राजस्थानी को बाहर रखा गया है. कोर्ट में कहा गया कि राजस्थानी को नजरअंदाज करना सांस्कृतिक विरासत को कमजोर करने और मातृभाषा में शिक्षा पाने के

अधिकार (अनुच्छेद 350ए) का उल्लंघन है.

20 साल पुराना प्रस्ताव और नई शिक्षा नीति
याचिका में 'नई शिक्षा नीति 2020' का भी हवाला दिया गया, जो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने पर जोर देती है. साथ ही, यह भी याद दिलाया गया कि राजस्थान विधानसभा ने 20 साल पहले राजस्थानी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पास किया था, जो आज भी केंद्र के पास लंबित है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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