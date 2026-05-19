/आवारा कुत्तों पर SC का सख्त वार! सार्वजनिक जगहों से पूरी तरह हटेंगे Dog, जानिए पूरा सुप्रीम फैसला

Supreme Court On Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक अहम और सख्त फैसला सुनाया है, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस डिपो और कोर्ट परिसर जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का जो पुराना आदेश था, वह अब भी लागू रहेगा. इस आदेश में किसी भी तरह की ढील नहीं दी गई है. साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन जगहों से पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद दोबारा वहीं नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें केवल शेल्टर होम में ही रखा जाएगा.

कोर्ट ने इस मुद्दे पर दायर उन याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है, जिनमें पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस आदेश में बदलाव की मांग की थी. यानी अब सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी को लेकर कोर्ट का रुख पहले जैसा ही सख्त रहेगा. यह फैसला सीधे तौर पर उन इलाकों के लिए बड़ा बदलाव माना जा रहा है जहां लंबे समय से आवारा कुत्तों की समस्या बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि कुछ हालात में खतरनाक, रेबीज से संक्रमित या बेहद आक्रामक कुत्तों को “यूथेनेशिया” देने की इजाजत दी जा सकती है. यूथेनेशिया का मतलब है बिना दर्द दिए शांत तरीके से जीवन समाप्त करना. हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया है कि ऐसा केवल योग्य पशु चिकित्सक की जांच और पूरी प्रक्रिया के बाद ही किया जा सकता है. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या मनमानी की अनुमति नहीं होगी और यह पूरी तरह तय कानूनों और नियमों के तहत ही होगा.

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को सुरक्षित और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है. इसका मतलब यह भी है कि लोगों को बिना डर के सड़क, स्टेशन और सार्वजनिक जगहों पर आने-जाने की आजादी होनी चाहिए. अगर इन जगहों पर आवारा कुत्तों के हमले या काटने का खतरा बना रहता है, तो यह सीधे तौर पर लोगों के अधिकारों से जुड़ा मामला बन जाता है.

कोर्ट ने कई राज्यों के आंकड़ों का हवाला देते हुए स्थिति की गंभीरता भी बताई. राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक महीने में 1084 डॉग बाइट के मामले सामने आए, जिनमें कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए. वहीं तमिलनाडु में पिछले चार महीनों में करीब 2 लाख डॉग बाइट के केस दर्ज हुए हैं. इन आंकड़ों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि यह समस्या अब नजरअंदाज करने लायक नहीं रही.

कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जब बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों की सुरक्षा लगातार खतरे में हो, तो सरकार और प्रशासन को चुप नहीं बैठना चाहिए. लोगों पर हो रहे हमले और बढ़ती घटनाएं यह दिखाती हैं कि तत्काल कदम उठाना जरूरी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

इधर इस फैसले के बाद जोधपुर में भी प्रतिक्रिया देखने को मिली. राजस्थान हाई कोर्ट में न्याय मित्र प्रियंका बोराणा ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट केस और बच्चों पर हो रहे हमलों को देखते हुए यह फैसला बेहद जरूरी था. उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए.

वहीं डूंगरपुर में इस फैसले के बाद नगर परिषद ने भी कार्रवाई तेज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट और निदेशालय के निर्देशों के बाद शहर में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है. एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) प्रोग्राम को लागू किया जा रहा है ताकि कुत्तों की संख्या भी कम हो और उन्हें टीकाकरण भी मिल सके.

डूंगरपुर नगर परिषद के आयुक्त प्रकाश डूडी ने बताया कि यह अभियान पूरी तरह नियमों के तहत चलाया जा रहा है. इसमें इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि छोटे पिल्लों और उनकी मांओं को किसी तरह नुकसान न हो. पकड़े गए कुत्तों को शेल्टर होम में लाकर उनकी सर्जरी की जाती है और ठीक होने के बाद उन्हें छोड़ा जाता है. शेल्टर होम में भी उनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं. गर्मी को देखते हुए पंखों वाली अलग-अलग केबिन बनाए गए हैं और उन्हें समय पर खाना-पानी दिया जा रहा है. प्रशासन का कहना है कि इस अभियान से शहर में आवारा कुत्तों की समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और लोग भी खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे.