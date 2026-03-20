राजस्थान ने ठुकराई पंजाब की मांग, मंत्री सुरेश रावत का भगवंत मान पर तीखा पलटवार

Suresh Rawat On Bhagwant Mann Allegations: राजस्थान सरकार ने ठुकराई पंजाब की मांग. मंत्री सुरेश रावत ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने राजस्थान से पानी के बदले बकाया भुगतान देने की बात कही थी. मान ने 1920 से अब तक के पानी का पैसा मांगते हुए बड़ा दावा किया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे पूरी तरह गैर-जरूरी और बेबुनियाद बताया है.

मंत्री सुरेश रावत ने इस मुद्दे पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस समय की बात की जा रही है, उस दौरान भारत में ब्रिटिश शासन था. उस समय जो भी समझौते हुए, वे ब्रिटिश सरकार के हितों को ध्यान में रखकर किए गए थे. उन्होंने साफ कहा कि उस दौर में जो रॉयल्टी तय हुई थी, वह पंजाब को नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार को दी जानी थी. रावत ने आगे कहा कि आजादी के बाद राज्यों के बीच हुए समझौतों में कहीं भी पानी पर रॉयल्टी का कोई जिक्र नहीं है. उन्होंने 1955, 1959 और 1985 के समझौतों का हवाला देते हुए कहा कि इन सभी समझौतों में पानी के बदले किसी तरह के भुगतान की शर्त शामिल नहीं थी. ऐसे में भगवंत मान की मांग पूरी तरह से अनुचित है.

उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की मांगें केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाई जा रही हैं. रावत के मुताबिक, यह मुद्दा वास्तविकता से ज्यादा चुनावी एजेंडा लगता है. उन्होंने मान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें “ब्रिटिश मानसिकता” से बाहर निकलकर वर्तमान परिस्थितियों को समझना चाहिए.

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अब अगर बात करें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आखिर कहा क्या था, तो उन्होंने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से उठाया है. मान का कहना है कि राजस्थान सरकार पर पिछले कई दशकों का पानी का भुगतान बकाया है. उन्होंने करीब 1.44 लाख करोड़ रुपये की राशि का दावा करते हुए कहा कि इसको लेकर औपचारिक तौर पर मांग की जाएगी.

मान ने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान साफ शब्दों में कहा कि या तो राजस्थान यह बकाया राशि चुकाए या फिर पंजाब से पानी लेना बंद कर दे. उन्होंने यह भी बताया कि 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान बीकानेर रियासत और बहावलपुर के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत राजस्थान को पानी दिया जाता था और उसके बदले भुगतान भी तय किया गया था. उनके अनुसार, राजस्थान ने 1960 तक इस पानी का भुगतान किया, लेकिन इसके बाद भुगतान बंद कर दिया गया. वहीं, पानी का उपयोग लगातार जारी रहा. मान का कहना है कि यह स्थिति न्यायसंगत नहीं है और अब इस पर स्पष्ट निर्णय होना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर राजस्थान यह तर्क देता है कि बाद के समझौतों में भुगतान का जिक्र नहीं है, तो फिर उसे पानी लेना भी बंद करना चाहिए. उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर बैठक की मांग भी की है और कहा है कि पंजाब इस मुद्दे को मजबूती से आगे उठाएगा. पानी को लेकर राजस्थान और पंजाब के बीच यह विवाद अब राजनीतिक और कानूनी रूप लेता नजर आ रहा है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों राज्यों के बीच इस मुद्दे का समाधान किस तरह निकलता है.

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