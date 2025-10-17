दिवाली की सबसे महंगी मिठाई! राजस्थान की ₹1.11 लाख किलो वाली ‘स्वर्ण प्रसादम’ ने उड़ाए सबके होश!

Jaipur News: दिवाली के मौके पर इस बार शहर की मिठाई की दुकानों ने परंपरा और आधुनिकता का ऐसा संगम पेश किया है, जिसने मिठाइयों की परिभाषा ही बदल दी है. पारंपरिक स्वादों के साथ अब मिठाइयों में लग्ज़री और हेल्दी इंग्रीडिएंट्स का मेल देखने को मिल रहा है. हर दुकान अपने-अपने अंदाज में प्रीमियम मिठाइयां तैयार कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है ‘स्वर्ण प्रसादम’, जिसने दिवाली के मिठास भरे माहौल में अलग ही चमक बिखेर दी है.

1 लाख 11 हजार प्रति किलो

‘स्वर्ण प्रसादम’ की कीमत करीब ₹1,11,000 प्रति किलोग्राम रखी गई है, जो इसे शहर की सबसे प्रीमियम मिठाई बनाती है. ‘जिसे स्वर्ण भस्म, केसर, और जैन मंदिर के विशेष वर्क के साथ तैयार किया गया है. ऊपर से इसकी ग्लेज़िंग भी शुद्ध स्वर्ण भस्म से की गई है, जिससे यह देखने में बेहद आकर्षक और शाही लगती है. इस लग्ज़री मिठाई की कीमत ₹3000 प्रति पीस है और यह 1, 4 और 6 पीस की पैकिंग में उपलब्ध है. इसकी पैकिंग भी खास ज्वेलरी बॉक्स स्टाइल में की गई है, ताकि यह उपहार के रूप में भी एक यादगार विकल्प बने. अंजली जैन बताती हैं कि स्वर्ण भस्म का आयुर्वेद में विशेष महत्व है और यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक माना जाता है. इसी कारण इस मिठाई को स्वाद और सेहत का संतुलन बनाकर तैयार किया गया है.

मिठाई बनाने के लिए जरूरी इंग्रीडिएंट्स

‘स्वर्ण प्रसादम’ के अलावा दुकान में कई और हाई-एंड मिठाइयां भी ग्राहकों को लुभा रही हैं. इनमें स्वर्ण भस्म भारत कीमत ₹1950 प्रति पीस या ₹85,000 प्रति किलो) और चांदी भस्म भारत (₹1150 प्रति पीस या ₹58,000 प्रति किलो) प्रमुख हैं. इन मिठाइयों में बादाम, पिस्ता, काजू, अंजीर, ब्लूबेरी, वाइट चॉकलेट, सॉल्टेड बटर कैरेमल और बिस्कॉफ जैसे इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है. इसके साथ ही स्वर्ण भस्म काजू कतली, रसमलाई, लड्डू जैसी पारंपरिक मिठाइयों को भी प्रीमियम टच देकर फिर से पेश किया गया है.

इस बार पटाखा थाल भी मिलेगी

इस बार दिवाली थीम पर एक ‘पटाखा थाल’ भी तैयार की है, जिसमें सभी मिठाइयां काजू से बनी हैं और इनका डिज़ाइन पटाखों से प्रेरित है. इसमें सूतली बम, अनार, चकरी और दिया के आकार की रंग-बिरंगी मिठाइयां शामिल हैं. साथ ही स्वर्ण भस्म रसमलाई, ड्राईफ्रूट केक, बादाम, पिस्ता और अखरोट से बनी मिठाइयां भी हैं, जिन्हें खास तौर पर हेल्थ कॉन्शियस ग्राहकों के लिए बनाया गया है. इस बार दिवाली की मिठाइयों में न सिर्फ स्वाद और सजावट का नया रंग दिखा, बल्कि ‘स्वर्ण प्रसादम’ जैसी मिठाइयों ने त्योहार में शाही मिठास भी घोल दी है.

