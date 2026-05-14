/क्या गर्मी में भी आपके बच्चे को नहीं आ रहा है पसीना? इन लक्षणों को पहचानना है जरूरी

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Rajasthan Heatwave Alert: राजस्थान में बढ़ती भीषण गर्मी और 45 डिग्री से अधिक तापमान की वजह से छोटे बच्चों में लू के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके डॉक्टरों के अनुसार, माता-पिता को उनके व्यवहार और शारीरिक बदलावों पर ध्यान देना जरूरी है.
Rajasthan Heatwave Alert: राजस्थान में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी और तापमान का असर छोटे बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है. प्रदेश का पारा तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से बच्चों में लू यानी हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं.
ऐसे में जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर के प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार गुप्ता का कहना है कि पांच साल तक के बच्चे अपनी परेशानी ठीक से बता नहीं पाते इसलिए माता-पिता को उनके व्यवहार और शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों पर ध्यान रखना जरूरी है.
लू लगने के देखने को मिलते हैं ये संकेत
डॉ. प्रदीप कुमार गुप्ता का कहना है कि अगर ऐसे लक्षण बच्चे में दिखाई देने लगे तो तुरंत उपचार शुरू कर देना चाहिए.
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रदेश की बढ़ती में दोपहर के समय छोटे बच्चों को घर से बाहर न निकालें. साथ ही हल्के और सूती कपड़े पहनाएं. साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं.
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