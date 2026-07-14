/आखिर क्यों तबादलों पर मचा बवाल? राजस्थान के कई जिलों में स्कूलों पर लगे ताले

Rajasthan Teachers Transfer Protest: राजस्थान में शिक्षकों के बड़े पैमाने पर हुए तबादलों के बाद कई जिलों में विरोध की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं. कहीं छात्र-छात्राओं ने स्कूलों पर ताला जड़ दिया, तो कहीं ग्रामीण शिक्षकों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए. कई जगहों पर कक्षाएं प्रभावित हुईं, तो शिक्षक संगठनों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. विद्यार्थियों का कहना है कि शैक्षणिक सत्र के बीच अच्छे और अनुभवी शिक्षकों का तबादला उनकी पढ़ाई पर सीधा असर डालेगा. वहीं शिक्षक संगठनों का आरोप है कि तबादलों में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कई मामलों में मानवीय पहलुओं की अनदेखी की गई.

लक्ष्मणगढ़ में शिक्षक के तबादले पर स्कूल में तालाबंदी

सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड की खुड़ी ग्राम पंचायत स्थित शहीद नेमीचंद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्कृति विषय के शिक्षक का हाल ही में स्थानांतरण कर दिया गया. इसके विरोध में छात्राओं और ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. करीब 215 छात्राओं वाले इस विद्यालय में पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो गई. सूचना मिलने पर अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों व छात्राओं से बातचीत की, लेकिन प्रदर्शन तुरंत खत्म नहीं हुआ. बाद में पूरे घटनाक्रम की जानकारी जिला प्रशासन को भी दी गई.

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टोडाभीम में प्रधानाचार्य के समर्थन में सड़क पर उतरे विद्यार्थी

करौली जिले के टोडाभीम उपखंड के भीमपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद बैरवा के धौलपुर तबादले का भी छात्रों ने जोरदार विरोध किया. विद्यार्थियों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया. शिक्षकों और कर्मचारियों को भी विद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया. छात्रों का कहना था कि प्रधानाचार्य के कार्यकाल में विद्यालय में अनुशासन बेहतर हुआ, पढ़ाई का स्तर सुधरा और परीक्षा परिणामों में भी सुधार आया. ऐसे में बीच सत्र में उनका तबादला उचित नहीं है. बाद में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और पंच-पटेलों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ.

पीपाड़ में दो व्याख्याताओं के तबादले से भड़के छात्र

जोधपुर जिले के पीपाड़ क्षेत्र के सालवा खुर्द स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान वर्ग के दो व्याख्याताओं का एक साथ तबादला होने से छात्र-छात्राओं में नाराजगी फैल गई. विद्यार्थियों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और बाहर धरने पर बैठ गए. इतना ही नहीं, उन्होंने स्कूल के पास से गुजरने वाले रास्ते पर झाड़ियां डालकर रास्ता भी रोक दिया. छात्रों का कहना था कि दोनों व्याख्याताओं के एक साथ चले जाने से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित होगी. सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों से समझाइश का प्रयास किया.

बकानी में गणित शिक्षक के ट्रांसफर पर छात्रों का विरोध

झालावाड़ जिले के बकानी ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोड़ी में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला. यहां गणित के शिक्षक विजय कुमार मीणा के स्थानांतरण के विरोध में छात्र-छात्राओं ने स्कूल में तालाबंदी कर दी. विद्यार्थियों का कहना था कि गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय के शिक्षक के चले जाने से उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा. बाद में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने छात्रों से बातचीत की, जिसके बाद स्कूल का ताला खोला गया. इसके बाद छात्र तहसील कार्यालय पहुंचे और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शिक्षक का तबादला निरस्त करने की मांग की.

शिक्षक संगठनों ने भी खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा

केवल छात्र और ग्रामीण ही नहीं, बल्कि शिक्षक संगठन भी तबादलों को लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं. सीकर के लक्ष्मणगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ (आरटीए) ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. संगठन का आरोप है कि तबादलों में निष्पक्षता नहीं बरती गई और इससे शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी. वहीं चूरू जिले के सादुलपुर में राजस्थान शिक्षक संघ उपशाखा ने शिक्षा मंत्री की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकालकर पुतला दहन किया. शिक्षकों का कहना है कि नए शैक्षणिक सत्र और नामांकन अभियान के बीच बड़े पैमाने पर हुए तबादलों से स्कूलों का संतुलन बिगड़ गया है. कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होगी.

सरकार से स्थायी स्थानांतरण नीति की मांग

शिक्षक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि हाल ही में किए गए विवादित तबादलों पर पुनर्विचार किया जाए और मानवीय आधारों पर फैसले लिए जाएं. उनका कहना है कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले, गंभीर बीमारी से पीड़ित, दिव्यांग और विधवा शिक्षकों को भी दूर-दराज क्षेत्रों में भेजा गया है, जिससे उनमें असंतोष है. संगठनों ने सरकार से सभी संवर्गों के लिए पारदर्शी और स्थायी स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में जिला और संभाग स्तर पर बड़े आंदोलन किए जाएंगे. फिलहाल प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जारी ये विरोध प्रदर्शन साफ संकेत दे रहे हैं कि शिक्षकों के तबादलों का मुद्दा अभी शांत होने वाला नहीं है.