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शिक्षा विभाग के खिलाफ फूटा शिक्षकों का गुस्सा! प्रदेशभर में आंदोलन का ऐलान

Rajasthan News: शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है. संगठन ने स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन विसंगति और गैर-शैक्षणिक कार्यों के दबाव को मुद्दा बनाते हुए जून से प्रदेशव्यापी धरने और विधानसभा घेराव की चेतावनी दी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDinesh Tiwari
Published: May 10, 2026, 08:46 PM|Updated: May 10, 2026, 08:46 PM
शिक्षा विभाग के खिलाफ फूटा शिक्षकों का गुस्सा! प्रदेशभर में आंदोलन का ऐलान
Image Credit: Rajasthan Teacher Protest

Jaipur Teachers Protest: अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की कार्यशैली और लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों को लेकर अब शिक्षकों में नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है. इसी को लेकर संगठन ने प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा की है. रविवार को जयपुर में प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित प्रेस वार्ता में महासंघ के पदाधिकारियों ने सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर शिक्षकों की समस्याओं की लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाया.

महासंघ के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि पिछले काफी समय से शिक्षकों की मांगों को लेकर विभागीय अधिकारियों और सरकार के साथ कई दौर की बातचीत की गई, लेकिन अब तक किसी भी बड़ी मांग का समाधान नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि इससे प्रदेशभर के शिक्षकों में भारी रोष है और अब आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है.

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संगठन की ओर से शिविरा पंचांग में संशोधन, तृतीय श्रेणी सहित सभी संवर्गों के स्थानांतरण, लंबित पदोन्नतियां, क्रमोन्नत विद्यालयों में पदों की वित्तीय स्वीकृति, स्टाफिंग पैटर्न लागू करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने जैसी मांगें प्रमुख रूप से उठाई गई हैं. इसके साथ ही RGHS योजना को सुचारू रूप से संचालित करने की मांग भी रखी गई है.

संघर्ष समिति संयोजक ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण शिक्षा व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक कार्यों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे पढ़ाई व्यवस्था भी कमजोर हो रही है. ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती और पीएमश्री विद्यालयों में चयन प्रक्रिया में दोहरे मापदंड अपनाने को लेकर भी शिक्षकों में नाराजगी बढ़ रही है.

महासंघ ने आरोप लगाया कि जनगणना सहित कई अन्य सरकारी कार्यों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जिससे स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. संगठन ने 14 मई को उपखंड स्तर, 29 मई को जिला स्तर, 5 जून को बीकानेर निदेशालय और 10 जून को जयपुर संभाग स्तर पर धरना-प्रदर्शन करने की घोषणा की है. इसके बाद 18 जून से प्रदेश स्तरीय क्रमिक धरना शुरू किया जाएगा. साथ ही मानसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव की चेतावनी भी दी गई है. महासंघ पदाधिकारियों ने साफ कहा कि यदि सरकार ने समय रहते मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा तथा प्रदेशभर में विरोध बढ़ेगा.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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