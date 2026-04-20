/ग्रीष्मकालीन अवकाश कटौती पर शिक्षकों का हंगामा! 18 मई को रामगंजमंडी में करेंगे बड़ी रैली

Jaipur Teacher Protest: जयपुर में सोमवार को राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के बैनर तले शिक्षकों ने शिविरा पंचांग 2026–27 में किए गए बदलावों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया. कलेक्ट्रेट सर्किल पर बड़ी संख्या में शिक्षक एकत्र हुए और ग्रीष्मावकाश सहित अन्य छुट्टियों में कटौती के फैसले पर नाराजगी जताई. प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की.

प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति और भीषण गर्मी को देखते हुए जून महीने में स्कूल खोलना व्यावहारिक नहीं है. संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्थान में तापमान अक्सर 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है, ऐसे में छोटे बच्चों और शिक्षकों के लिए स्कूल जाना स्वास्थ्य के लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है.

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना किसी ठोस नियम और पर्याप्त विचार-विमर्श के अवकाशों में कटौती का फैसला लिया है, जो शिक्षकों के हितों के खिलाफ है. उनका कहना था कि ऐसे निर्णय लेने से पहले जमीनी हालात को समझना जरूरी होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया.

जिला महिला मंत्री रचना राठौड़ ने भी इस फैसले को अनुचित बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह के कदमों से न केवल शिक्षकों में नाराजगी बढ़ रही है, बल्कि सरकार की छवि पर भी असर पड़ रहा है. उन्होंने सरकार से अपील की कि वह इस फैसले पर दोबारा विचार करे और शिक्षकों की समस्याओं को समझे.

प्रदेश प्रवक्ता मुकेश मीणा ने इस दौरान शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि पहले से ही शिक्षकों पर अतिरिक्त काम का बोझ है, ऐसे में छुट्टियों में कटौती करना उचित नहीं है. उन्होंने शिविरा कैलेंडर में संशोधन कर शिक्षकों को राहत देने की मांग की.

महिला सह संगठन मंत्री सुरेखा यादव ने बताया कि आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है. शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया है. उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में उपखंड स्तर पर ज्ञापन दिए जा चुके हैं, जबकि तीसरे चरण में जिला स्तर पर प्रदर्शन किया गया. अब चौथे चरण में 18 मई को रामगंजमंडी में एक बड़ी शिक्षक रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों के शामिल होने की उम्मीद है.