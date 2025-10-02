Zee Rajasthan
जयपुर में विजयादशमी का राजसी संगम! 140 साल पुराने शस्त्रों के दर्शन, ठाकुरजी ने धारण किए हीरा जड़े धनुष-बाण

Rajasthan News: जयपुर के चांदपोल स्थित श्रीरामचंद्रजी मंदिर में विजयादशमी पर 140 साल पुराने रियासतकालीन शस्त्रों का भव्य शस्त्र पूजन हुआ. ठाकुरजी ने केवल इस दिन 10 किलो चांदी का धनुष और हीरे जड़ित बाण धारण किया. 

Published: Oct 02, 2025, 08:24 PM IST

Jaipur News: विजयादशमी का पर्व इस बार भी परंपरा, वैभव और भक्ति के संगम के साथ मनाया. दोपहर में शस्त्र पूजन और शाम को रावण दहन हुआ. मगर इस बार जयपुरवासियों के लिए खास आकर्षण रहा चांदपोल बाजार स्थित ठिकाना श्रीरामचंद्रजी मंदिर का प्राचीन शस्त्रागार, जहां 140 साल पुराने शस्त्रों के दर्शन. यह शस्त्रागार (तोसाखाना) महाराजा सवाई मानसिंह ने विशेष रूप से ठाकुरजी के लिए बनवाया था. इसमें सोने, चांदी और अष्टधातु से बने करीब 30 दुर्लभ शस्त्र सुरक्षित हैं. विजयादशमी पर परंपरा के अनुसार इन्हें बाहर निकालकर पूजा की जाती है और ठाकुरजी को धारण कराया जाता है.

क्या-क्या धारण किया?
ठिकाना मंदिर श्रीरामचंद्रजी चांदपोल बाजार में विजयादशमी पर लंका फतह करने के उपलक्ष्य में राजाराम दस किलो चांदी का धनुष और हीरा जड़ित बाण धारण किया. यह धनुष-बाण सिर्फ विजयादशमी को ही ठाकुरजी धारण करते हैं. इसी दिन ठाकुरजी का संपूर्ण राजसी दरबार भी सजता है. इसके साथ ही शस्त्र पूजन के लिए मंदिर के शस्त्रागार (तोसाखाना) से रियासतकालीन शस्त्रों को बाहर निकाला गया. इन शस्त्रों की परम्परागत रूप से पूजन किया गया. महंत नरेंद्र तिवाड़ी ने बताया कि साल में केवल विजयादशमी के दिन ही ठाकुरजी का राजसी दरबार सजता है. शस्त्र पूजा में धनुष-बाण, तलवारें, चंद्रअसी खडग, गदा, बंदूक, ढाल, विजय भाले और सोने की कटार आदि की पूजा गोधूलि बेला में की गई है. इसके बाद 31 हवाई तोपों की गर्जना के साथ संध्या आरती हुई. ठाकुरजी को कुंदन-मीनाकारी और जरदोजी से बने शाही जामे पहनाए गए. रत्नजड़ित ताज धारण कराने के साथ दरबार के चारों ओर सिंहमुखी स्तंभ और नागफणी मुख कटहरे लगाए गए. दोनों ओर चंवर झुलाए गए.

ये हैं शस्त्र
10 किलो वजनी, 5 फीट लंबा चांदी का धनुष और हीरे का बाण- इसकी पत्यंचा भी चांदी के तार की है. मंदिर स्थापना के समय 1882 में मांजी साहब गुलाब कंवर ने भेंट किए थे. इसके अलावा चांदी के 4 धनुष व बाण 1932 में मंदिर के 50वें स्थापना दिवस पर राजा मानसिंह ने भेंट किए थे.

क्या-क्या किया मिला था भेंट
चांदी के 4 धनुष और बाण-1932 में राजा मानसिंह द्वारा मंदिर के 50वें स्थापना दिवस पर भेंट किए.
अष्टधातु से बना 8 किलो का खड़ग, जिस पर सोने की मीनाकारी की गई है.
10 किलो वजनी तलवार – जयपुर नरेश माधो सिंह ने 1890 में भेंट की थी.
सिंहमुखी गदा – चांदी की नक्काशीदार, वजनी होने के कारण सिंहासन के नीचे धारण कराई जाती है.
विशेष बंदूक-सवाई मानसिंह द्वितीय ने बनवाई थी, जिस पर सूर्यवंशी चिह्न अंकित है.
पिस्तौल-राजा भवानी सिंह की भेंट.
अष्टधातु की ढाल-जिस पर सूर्यवंशी चिह्न अंकित है.
विजय भाले-7 फीट लंबे, साथ ही 8 फीट चांदी का दंड.
सोने की कटार-ठाकुरजी की कमर पर बांधी जाती है.

आयुध पूजा करने वाला इकलौता मंदिर
बहरहाल, शहर का इकलौता मंदिर जहां आयुध पूजा होती है. रियासत काल से चली आ रही इस परंपरा को आज भी महंत परिवार निभा रहा है. इस दौरान न केवल श्रीरामचंद्रजी बल्कि भरतजी, लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजी के शस्त्रों की भी पूजा की जाती है. ठाकुरजी का राजसी दरबार ने भक्तों को न केवल भक्ति का दिव्य अनुभव कराता है, बल्कि उन्हें जयपुर की राजसी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत झलक भी दिखाई देती है.

