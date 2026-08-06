/शिक्षकों का धरना खत्म, सरकार से बनी सहमति, थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर आया बड़ा अपडेट

Third Grade Teachers Protest: राजधानी जयपुर में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की ओर से चल रहा धरना आखिरकार खत्म हो गया है. सरकार और आंदोलनरत शिक्षकों के बीच हुई समझौता वार्ता सफल रही. शिक्षा मंत्री, एसीएस शिक्षा और शिक्षक प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी. सरकार ने आश्वासन दिया है कि 1 जनवरी से शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति लागू की जाएगी और नए शिक्षा सत्र में इसी नीति के आधार पर तबादले किए जाएंगे.

सरकार के आश्वासन के बाद खत्म किया आंदोलन

शिक्षकों की मांगों को लेकर कई दिनों से चल रहे आंदोलन के बाद बुधवार को सरकार के साथ वार्ता हुई. बैठक में शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिक्षक प्रतिनिधियों की बात सुनी. इसके बाद सरकार की ओर से स्थानांतरण नीति लागू करने का भरोसा दिया गया. आश्वासन मिलने के बाद शिक्षकों ने अपना धरना समाप्त करने का फैसला लिया.

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लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे थे शिक्षक

थर्ड ग्रेड शिक्षक पिछले लंबे समय से स्थानांतरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे. शिक्षकों का कहना था कि कई सालों से एक ही जगह पर काम करने के बावजूद उनके तबादले नहीं किए गए हैं. उनका आरोप था कि अन्य शिक्षक संवर्गों के तबादले हो चुके हैं, लेकिन थर्ड ग्रेड शिक्षकों के मामले में लगातार देरी की जा रही है.

आंदोलन में बच्चे भी हुए थे शामिल

धरने के दौरान शिक्षकों के साथ उनके छोटे बच्चे भी शहीद स्मारक पहुंचे थे. बच्चों ने हाथों में पोस्टर लेकर अपने माता-पिता के तबादले की मांग उठाई थी. उनका कहना था कि माता-पिता की अलग-अलग जगहों पर नौकरी होने के कारण परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई शिक्षकों ने बताया था कि लंबे समय से तबादले नहीं होने के कारण उन्हें घर से दूर रहना पड़ रहा है. खासतौर पर महिला शिक्षकों ने भी अपनी समस्याएं सामने रखी थीं.

महिला शिक्षकों ने बताई थी अपनी परेशानियां

आंदोलन के दौरान कई महिला शिक्षिकाओं ने सरकार से जल्द तबादला प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी. उनका कहना था कि कई शिक्षक परिवारों में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे सदस्य हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें राहत नहीं मिल रही है. कई महिला शिक्षकों ने 100 से 300 किलोमीटर तक रोजाना सफर करने की परेशानी भी बताई थी.

सुविधाओं को लेकर भी उठाए थे सवाल

शिक्षक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आंदोलन के दौरान प्रशासन पर कई आरोप लगाए थे. उनका कहना था कि धरनास्थल पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशानियां खड़ी की गईं. शिक्षकों ने कहा था कि मांग पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. अब सरकार की ओर से स्थानांतरण नीति लागू करने के आश्वासन के बाद शिक्षकों ने राहत की सांस ली है. शिक्षकों को उम्मीद है कि नई नीति आने के बाद लंबे समय से लंबित तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी.

थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के बीच सकारात्मक वार्ता हुई. बैठक में सहमति बनी कि ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने के बाद सभी स्थानांतरण इसी नीति के तहत किए जाएंगे. शिक्षकों को तबादले के लिए जिला और ब्लॉक चुनने का विकल्प भी मिलेगा. वहीं दिव्यांग, विधवा, एकल महिला और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे शिक्षकों को प्राथमिकता देने पर भी सहमति बनी. इसके अलावा सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जाएगी. इसके लिए जिलों से वरिष्ठता सूची तैयार कराने के निर्देश भी दिए गए हैं. सरकार के इन आश्वासनों के बाद ग्रेड थर्ड शिक्षकों में समाधान की उम्मीद और मजबूत हुई है.