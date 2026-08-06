Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /शिक्षकों का धरना खत्म, सरकार से बनी सहमति, थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर आया बड़ा अपडेट

शिक्षकों का धरना खत्म, सरकार से बनी सहमति, थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर आया बड़ा अपडेट

Rajasthan News: राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षकों का आंदोलन खत्म हो गया है. सरकार और शिक्षकों के बीच हुई वार्ता में सहमति बनी. शिक्षा मंत्री ने 1 जनवरी से तबादला नीति लागू करने और नए शिक्षा सत्र में इसी नीति के तहत स्थानांतरण करने का आश्वासन दिया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Dinesh Tiwari
Published:Aug 06, 2026, 08:36 PM IST | Updated:Aug 06, 2026, 08:36 PM IST
शिक्षकों का धरना खत्म, सरकार से बनी सहमति, थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर आया बड़ा अपडेट
Image Credit: राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षकों का आंदोलन खत्म हो गया है.

Third Grade Teachers Protest: राजधानी जयपुर में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की ओर से चल रहा धरना आखिरकार खत्म हो गया है. सरकार और आंदोलनरत शिक्षकों के बीच हुई समझौता वार्ता सफल रही. शिक्षा मंत्री, एसीएस शिक्षा और शिक्षक प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी. सरकार ने आश्वासन दिया है कि 1 जनवरी से शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति लागू की जाएगी और नए शिक्षा सत्र में इसी नीति के आधार पर तबादले किए जाएंगे.

सरकार के आश्वासन के बाद खत्म किया आंदोलन
शिक्षकों की मांगों को लेकर कई दिनों से चल रहे आंदोलन के बाद बुधवार को सरकार के साथ वार्ता हुई. बैठक में शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिक्षक प्रतिनिधियों की बात सुनी. इसके बाद सरकार की ओर से स्थानांतरण नीति लागू करने का भरोसा दिया गया. आश्वासन मिलने के बाद शिक्षकों ने अपना धरना समाप्त करने का फैसला लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे थे शिक्षक
थर्ड ग्रेड शिक्षक पिछले लंबे समय से स्थानांतरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे. शिक्षकों का कहना था कि कई सालों से एक ही जगह पर काम करने के बावजूद उनके तबादले नहीं किए गए हैं. उनका आरोप था कि अन्य शिक्षक संवर्गों के तबादले हो चुके हैं, लेकिन थर्ड ग्रेड शिक्षकों के मामले में लगातार देरी की जा रही है.

आंदोलन में बच्चे भी हुए थे शामिल
धरने के दौरान शिक्षकों के साथ उनके छोटे बच्चे भी शहीद स्मारक पहुंचे थे. बच्चों ने हाथों में पोस्टर लेकर अपने माता-पिता के तबादले की मांग उठाई थी. उनका कहना था कि माता-पिता की अलग-अलग जगहों पर नौकरी होने के कारण परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई शिक्षकों ने बताया था कि लंबे समय से तबादले नहीं होने के कारण उन्हें घर से दूर रहना पड़ रहा है. खासतौर पर महिला शिक्षकों ने भी अपनी समस्याएं सामने रखी थीं.

महिला शिक्षकों ने बताई थी अपनी परेशानियां
आंदोलन के दौरान कई महिला शिक्षिकाओं ने सरकार से जल्द तबादला प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी. उनका कहना था कि कई शिक्षक परिवारों में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे सदस्य हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें राहत नहीं मिल रही है. कई महिला शिक्षकों ने 100 से 300 किलोमीटर तक रोजाना सफर करने की परेशानी भी बताई थी.

सुविधाओं को लेकर भी उठाए थे सवाल
शिक्षक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आंदोलन के दौरान प्रशासन पर कई आरोप लगाए थे. उनका कहना था कि धरनास्थल पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशानियां खड़ी की गईं. शिक्षकों ने कहा था कि मांग पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. अब सरकार की ओर से स्थानांतरण नीति लागू करने के आश्वासन के बाद शिक्षकों ने राहत की सांस ली है. शिक्षकों को उम्मीद है कि नई नीति आने के बाद लंबे समय से लंबित तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी.

थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के बीच सकारात्मक वार्ता हुई. बैठक में सहमति बनी कि ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने के बाद सभी स्थानांतरण इसी नीति के तहत किए जाएंगे. शिक्षकों को तबादले के लिए जिला और ब्लॉक चुनने का विकल्प भी मिलेगा. वहीं दिव्यांग, विधवा, एकल महिला और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे शिक्षकों को प्राथमिकता देने पर भी सहमति बनी. इसके अलावा सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जाएगी. इसके लिए जिलों से वरिष्ठता सूची तैयार कराने के निर्देश भी दिए गए हैं. सरकार के इन आश्वासनों के बाद ग्रेड थर्ड शिक्षकों में समाधान की उम्मीद और मजबूत हुई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान, बोले- 15 अगस्त से पहले होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले

शर्ट और टी-शर्ट उतारकर कलेक्ट्रेट पहुंचे PTI, बीकानेर में तपती गर्मी में टीचर्स का अर्धनग्न प्रदर्शन!

Teachers fight: सरकारी स्कूल में दो शिक्षकों के बीच हाथापाई, एक्शन में आए मदन दिलावर, दिए सख्त निर्देश

ट्रेंडिंग न्यूज़

Dungarpur: मृत बच्चा पैदा होने के 24 घंटे में मां की भी हुई मौत, परिजनों का हंगामा

चूरू में तीसरे दिन भी निजी बसों का चक्का जाम, 210 से ज्यादा गांवों की आवाजाही प्रभावित

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

सोना-चांदी ने मारी रिकॉर्ड छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

मकराना की सरकार से मुलाकात के बाद बड़ा ऐलान! मृतक परिवार की मांगें मानीं, लेकिन UGC पर संघर्ष जारी

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे जयपुर समेत राजस्थान के ये 8 जिले, IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

राजस्थान के सरकारी स्कूलों की मरम्मत पर हाईकोर्ट की नजर, जिला परिषदों से कहा जरा MP-MLA फंड का हिसाब दो, 7 दिन में मांगी पूरी रिपोर्ट

कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का असर, इन इलाकों में जमीनों के फिर बढ़े दाम

राजस्थान में फिर डूबी सोने की नैया, चांदी के भाव ने मारी जबरदस्त उछाल, जानें आज गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

"क्या हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं?" पुराने नेताओं का छलका दर्द, कोटा कांग्रेस की नई टीम बनते ही बगावत!

सुप्रीम कोर्ट की हाईपावर कमेटी करेगी, 7 से 10 अगस्त तक राजस्थान में फील्ड निरीक्षण

कोटा में बिजली पोल से उतरा करंट, बिजलीकर्मी सिर्फ चप्पल का जुगाड़ कर चला गया

रामेश्वरम से तिरुपति तक, जयपुर और सीकर वालों के लिए IRCTC की 'भारत गौरव' स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल

अब जल्द मिलेगा अपना आशियाना! PM आवास योजना के तहत 6,139 नए घरों को हरी झंडी

'कांग्रेस को जनता की नहीं, गुटबाजी की चिंता'... मंत्री जोराराम कुमावत का बड़ा सियासी हमला

राजस्थान के गांवों और शहरों की बल्ले-बल्ले! भजनलाल सरकार ने खोला 2,100 करोड़ का खजाना, चमकेगी 3,200+ सड़कें

बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह का हुआ पीछा, मामला पहुंचा थाने तक , सवाल-क्या बदमाश नहीं जानते थे गाड़ी में कौन है ? जानते तो हिम्मत ना करते

चीनी माफिया से जुड़े साइबर ठगी रैकेट पर राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुल 8 आरोपी गिरफ्तार

झुंझुनूं से बड़ा साइबर खुलासा, अंगूठा लगवाया 20 बार, खाते में घूम गए 40 करोड़!

जयपुर को मिलने वाला है 2,233 करोड़ का मेगा पैकेज, बदल जाएगी शहर की तस्वीर!

11 साल बाद डांगावास हत्याकांड में बड़ा फैसला! 6 लोगों की मौत के मामले में सभी 40 आरोपी बरी

Rajasthan Government Project: राजस्थान के 84 शहरों की लगने वाली है विकास की Lottery, 9501 करोड़ की लागत से होंगे महा डेवलपमेंट

चलती ट्रेन में रील बनाना पड़ेगा भारी, उत्तर पश्चिम रेलवे ने जारी किए सख्त निर्देश, इस नंबर पर करें शिकायत

15 साल का संघर्ष, मां की एक किडनी और 15+ मेडल... अब राष्ट्रपति भवन से आया खास बुलावा

राजस्थान में मानसून का रौद्र रूप! 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

मेड़ता-नागौर मंडी में किस फसल ने मारी बाजी? जीरा सबसे महंगा, जानें सभी फसलों के ताजा भाव

नागौर में 15 बीघा जमीन के लिए खूनी जंग, एक ही परिवार के लोग बने दुश्मन

Gold Silver Price: राजस्थान में आज 2,730रु महंगा हुआ सोना, चांदी ने मारी 10 हजार की छलांग

Jaisalmer: मशरूम बीनने गया किसान बना धमाके का शिकार, फटा चेहरा और सीने में हुए छेद!

जेल में बंद NDPS आरोपी ने दी SI भर्ती परीक्षा, सलाखों के पीछे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर उठे सवाल

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

74 लाख परिवारों के सर्वे के बाद OBC आयोग ने सरकार को सौंपी 1000 पन्नों की रिपोर्ट, अब तेज होंगी निकाय चुनाव की तैयारियां

राजस्थान में मानसून का नया धमाका! 6 अगस्त से फिर तेज होगी बारिश, कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट

सुजानगढ़ अस्पताल की जर्जर हालत! महिला के ऊपर भरभराकर गिरा मुख्य गेट का छज्जा

हनुमानगढ़ में महिलाओं के लिए नई हेल्पलाइन लॉन्च, एक मिस्ड कॉल पर पहुंचेगी पुलिस

SDM को थप्पड़ मारने के केस में नरेश मीणा का सरेंडर, टोंक में धारा 163 लागू

10 अगस्त तक नहीं थमेगा मानसून! IMD ने दी भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

TAGS:
Rajasthan news
Jaipur news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शिक्षकों का धरना खत्म, सरकार से बनी सहमति, थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर आया बड़ा अपडेट
2
3
4
5