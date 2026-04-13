सिरोही के पिंडवाड़ा में हजारों टन मिट्टी गायब मामले का हुआ खुलासा, पढ़ें पूरा मामला

Rajasthan News: राजस्थान के सिरोही के पिंडवाड़ा में मिट्टी के अवैध खनन का रोचक मामला सामने आया है. यहां खान विभाग ने अवैध खनन करने वाली कंपनी को चिन्हित कर लिया, कंपनी पर जुर्माना भी लगाया गया लेकिन यह जुर्माना मात्र दिखावटी साबित हुआ है क्योंकि जितनी मात्रा का अवैध खनन हुआ, उसकी तुलना में जुर्माने को काफी कम माना जा रहा है.

सिरोही के पिंडवाड़ा में मिट्टी के अवैध खनन का मामला सामने आया है. यहां वाटेरा ग्राम में गोचर भूमि पर बड़ी मात्रा में मिट्टी का अवैध खनन किया गया. पहले तो खान विभाग की टीम ने कोई कार्रवाई नहीं की लेकिन जब स्थानीय स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस अवैध खनन की चर्चा आम होने लगी तो खान विभाग के अधिकारियों ने अवैध खनन को लेकर जुर्माना तो लगाया लेकिन यह बहुत मामूली माना जा रहा है. दरअसल वाटेरा ग्राम में सरकारी भूमि पर अवैध खनन पिछले साल नवंबर, दिसंबर और इससे पहले हुआ है. इस मिट्टी का खनन पिंडवाड़ा के ही ग्राम उडवारिया में स्थित एनएनबी पेपर प्रोडक्ट्स कम्पनी द्वारा किया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, यहां सरगा माता मंदिर के पीछे पोकलेन से भारी मात्रा में मिट्टी का खनन किया गया. इसके लिए खान विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई. मिट्टी का उपयोग एनएनबी पेपर प्रोजेक्ट कम्पनी की फैक्ट्री में बिल्डिंग भराई और अन्य व्यावसायिक उपयोग में लिया गया.

खान विभाग ने नाप-जोख से मान लिया अवैध खनन!

अवैध खनन की मात्रा के आंकलन के लिए ड्रोन सर्वे का है प्रावधान

लेकिन सिरोही खनि अभियंता ने किया मानकों का उल्लंघन

2 खनन पिट मानते हुए केवल नाप-जोख से तय कर लिया अवैध खनन

विभाग ने माना, 2 पिट में 2023 मैट्रिक टन मिट्टी का अवैध खनन हुआ

16 दिसंबर 2025 को खनि अभियंता चंदन कुमार ने नोटिस दिया

कंपनी ने अपने जवाब में नोटिस के आरोपों को नकारा

कहा-हमने अवैध खनन नहीं किया, न ही कोई मिट्टी उपयोग में ली

जबकि खान विभाग के सर्वेक्षण करने वालों ने कम्पनी परिसर में पाई थी मिट्टी

कंपनी ने यह भी नहीं बताया कि लेवलिंग की मिट्टी कहां से खरीदकर लाई गई?

इसे साक्ष्य मानते हुए खनि अभियंता नरेन्द्र खटीक ने लगाया जुर्माना

10 रुपये प्रति टन रॉयल्टी का 10 गुना जुर्माना लगाते हुए 202380 रुपये जुर्माना

अवैध खनन की कंपाउंड राशि 40 हजार मानते हुए कुल 242380 रुपये जुर्माना

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लेकिन अब सवाल इसी लगाए गए जुर्माने को लेकर खड़े हो रहे हैं. बड़ी बात यह है कि किसी भी अवैध खनन की माप के लिए वर्तमान में ड्रोन सर्वे और वॉल्युमेट्रिक असेसमेंट किया जाता है. ड्रोन सर्वे और वॉल्युमेट्रिक असेसमेंट से ही खनन किए गए खनिज की मात्रा आंकी जा सकती है. विभाग उसी आधार पर जुर्माना लगाता है लेकिन यहां पर खान विभाग के अधिकारियों ने इसकी पालना नहीं की है.

खनन करने वालों ने भी लिया कंपनी का नाम

एक वीडियो में पोकलेन से खनन करने वाले व्यक्ति का कबूलनामा

व्यक्ति ने कहा, एनएनबी कंपनी की ओर से किया जा रहा है खनन

रोचक यह भी कि दिसंबर में जब कंपनी को नोटिस दिया तो अधिकारी अलग थे

तब खनि अभियंता सिरोही चन्दन कुमार ने दिया था कम्पनी को नोटिस

लेकिन जुर्माना 10 फरवरी 2026 को खनि अभियंता नरेन्द्र खटीक ने लगाया

खटीक से इतना कम जुर्माना लगाने को लेकर पूछा सवाल

तो बोले, मुझे केवल एक सप्ताह के लिए मिला था खनि अभियंता सिरोही का चार्ज

मुझे फाइल में जो तथ्य मिले उसी के आधार पर जुर्माना लगाया था

एक सप्ताह की कार्य अवधि में नरेन्द्र खटीक ने लगाया मात्र 2.42 लाख जुर्माना

जबकि मौके पर हुआ है भारी मात्रा में मिट्टी का अवैध खनन

इस पूरे प्रकरण में खान विभाग के अधिकारियों और खनन करने वालों की मिलीभगत की आशंका सामने आ रही है क्योंकि जिस तरह बड़ी मात्रा में मिट्टी का अवैध खनन हुआ है, उसकी तुलना में लगाया गया जुर्माना अत्यधिक कम है. इसे लेकर अधिकारियों के राजनीतिक प्रभाव में आने या मिलीभगत की आशंका बनी हुई है. देखना होगा कि क्या खान विभाग मुख्यालय उदयपुर से इस गड़बड़ी की जांच करवाएगा ?

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