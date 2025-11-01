Zee Rajasthan
जयपुर बना ‘लेपर्ड किंगडम’! अब मिलेगा एक ही शहर में तीन-तीन सफारी का रोमांच

Jaipur Leopard Safari: जयपुर देश की पहली ऐसी सिटी बन गई है जहां इस सीजन में सैलानी एक साथ तीन लैपर्ड सफारियों का रोमांचक अनुभव ले सकेंगे. आमागढ़, विद्याधर नगर और झालाना के जंगलों में सफारी शुरू हो चुकी है. लेपर्ड साइटिंग बढ़ने से पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 01, 2025, 08:33 PM IST | Updated: Nov 01, 2025, 08:33 PM IST

जयपुर बना ‘लेपर्ड किंगडम’! अब मिलेगा एक ही शहर में तीन-तीन सफारी का रोमांच

Jaipur News: पिंकसिटी देश की पहली ऐसी सिटी है,जहां इस सीजन में पहली बार सैलानी एक साथ तीन सफारियों का सफर कर पाएंगे. पर्यटन सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में सैलानियों की लैपर्ड सफारी पर नजर है. आमागढ, विद्याधर नगर, झालाना के जंगलों में लैपर्ड सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे.

हेरिटेज सिटी बनी वाइल्ड लाइफ सिटी
राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहां थार के रेगिस्तान के साथ साथ जंगल सफारी का मौका मिलेगा. वाइल्ड लाइफ एडवेंचर के रूप में नई पहचान बन चुकी पिंकसिटी पहली ऐसी सिटी होगी, जहां तीन लैपर्ड सफारी का रोमांच है. लेकिन अभी सबसे ज्यादा चर्चाएं आमागढ लैपर्ड सफारी की हो रही है. क्योंकि लेपर्ड की साइटिंग इस समय आमागढ में ज्यादा हो रही है. पर्यटकों का इस दौरान रोमांचक नजारा भी दिखा. एक ही ट्रैक पर एक साथ तीन लेपर्ड की दिखाई दिए, जो वन्यजीव प्रेमियों के लिए सुखद अनुभव था. पर्यटकों का कहना है कि सुबह ही साईटिंग के दौरान खूबसूरत नजारा देखा गया.

इसलिए सेंचुरी सिटी बन गई पिंकसिटी

सफारी लेपर्ड की संख्या

झालाना सफारी 28 लेपर्ड
आमागढ सफारी 15 लेपर्ड
पापड लेपर्ड सफारी 17 लेपर्ड
नाहरगढ़ के जंगलों में 20 से अधिक
आसपास के जंगलों में लेपर्ड कुल 100 से अधिक

हेरिटेज सिटी बनी वाइल्ड लाइफ सिटी
राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा,जहां थार के रेगिस्तान के साथ साथ जंगल सफारी का रोमांच है.वाइल्ड लाइफ एडवेंचर के रूप में नई पहचान बन चुकी पिंकसिटी पहली ऐसी सिटी होगी,जहां तीन लैपर्ड सफारी का रोमांच होगा.इस सीजन में पहली बार पर्यटक तीन सफारियों का एक साथ लुत्फ उठा पाएंगे.झालाना और बीड पापड लैपर्ड सफारी के साथ साथ आमागढ की सफारी भी पर्यटक कर पाएंगे.देश में जयपुर पहली ऐसी सिटी है,जहां तीन तीन लैपर्ड सफारी करवाई जा रही है.रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि झालाना के बाद अब आमागढ में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है.

एडवेंचर का नया गढ बनी पिंकसिटी
पिंकसिटी एडवेंचर का नया गढ बन गया है.ऐसे पर्यटकों के लिए तीनों सफारी रोमांचक होगी.क्योंकि इस सीजन पहली बार ऐसा होगा,जब सैलानी एक साथ तीनों सफारियों को लुत्फ उठा सकेंगे.

