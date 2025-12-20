नया साल मनाने के लिए घूमने जाना जेब पर पड़ेगा महंगा! हवाई किराए पहुंचे आसमान पर, ट्रेनें भी फुल

Rajasthan Fare Increased: नववर्ष को लेकर बड़ी संख्या में शहरवासी घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं. क्रिसमस के बाद से नववर्ष तक स्कूलों की छुट्टियां होने से पेरेंट्स बच्चों के साथ टूर प्लान कर रहे हैं. नववर्ष को देखते हुए हवाई किराए की दरें काफी अधिक हो गई हैं. वहीं ट्रेनों में भी सीट उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है. उल्लेखनीय है कि 3 से 8 दिसंबर तक चले इंडिगो एयरलाइन के क्राइसिस के दौरान डीजीसीए ने निर्देश जारी किए थे कि एयरलाइंस मनमर्जी से हवाई किराया नहीं वसूल सकेंगी. दूरी और फ्लाइट ड्यूरेशन के लिहाज से हवाई किराए की अधिकतम दरें निर्धारित की गई थी. लेकिन महज 15 दिन बाद ही एयरलाइंस ने हवाई किराए की दरें बढ़ा दी हैं. नववर्ष पर जब यात्रियों की डिमांड अधिक है, तो एयरलाइंस ने भी किराए की दरें बढ़ा दी हैं. हालांकि पिछले सालों की तरह बहुत ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं की गई है, लेकिन कुछेक शहरों के लिए किराया अधिक लग रहा है. सर्वाधिक बढ़ोतरी जयपुर से गोवा रूट पर देखने को मिल रही है. गोवा के लिए जयपुर से 2 फ्लाइट संचालित होती हैं. दोनों ही फ्लाइट्स में किराया 17 से 18 हजार रुपए लग रहा है. इसी तरह जयपुर से जैसलमेर के लिए भी किराया अधिक लिया जा रहा है. वहीं मुम्बई, पुणे, उदयपुर, भुवनेश्वर, इंदौर आदि शहरों के लिए भी अधिक किराया वसूल किया जा रहा है. हालांकि जयपुर से धार्मिक शहरों जैसे कि वाराणसी, जम्मू के लिए सीधी फ्लाइट्स नहीं है, ऐसे में यात्रियों के पास इन शहरों के लिए केवल ट्रेन से यात्रा का विकल्प है.

गोवा का किराया सबसे ज्यादा, जैसलमेर की भारी डिमांड

- जयपुर से गोवा के लिए 2 फ्लाइट, किराया 18 हजार रुपए तक

- 30 दिसंबर को गोवा की सुबह की फ्लाइट में किराया 17444 रुपए

- इसी दिन गोवा की शाम की फ्लाइट में किराया 17019 रुपए

- जयपुर से मुम्बई के लिए रोज 13 फ्लाइट, किराया फिर भी ज्यादा

- 29 दिसंबर को स्पाइसजेट की 2 फ्लाइट में किराया 8445 से 9051 रुपए

- इंडिगो की 5 फ्लाइट्स में किराया 9023 से लेकर 11543 रुपए

- एयर इंडिया एक्सप्रेस की 2 फ्लाइट में किराया 10831 से 11579 रुपए

- एयर इंडिया की 4 फ्लाइट्स में किराया 11255 से लेकर 13958 रुपए

- जयपुर से पुणे के लिए 3 फ्लाइट, इंडिगो में किराया 10857 रुपए

- एयर इंडिया एक्सप्रेस में 14047, स्पाइसजेट में 14052 रुपए

- जयपुर से जैसलमेर के लिए इंडिगो की एक फ्लाइट, किराया 9144 रुपए

- जयपुर से उदयपुर के लिए इंडिगो की एक फ्लाइट, किराया 9039 रुपए

- जयपुर से भुवनेश्वर के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट, किराया 12488 रुपए

- जयपुर से इंदौर के लिए इंडिगो एयरलाइन की 3 फ्लाइट उपलब्ध

- इंदौर के लिए किराया 7013 से लेकर 8798 रुपए तक

मुम्बई की ट्रेनों में वेटिंग 100 के पार

हवाई किराया तो बढ़ा ही है, ट्रेनों में सबसे ज्यादा बुरे हाल हैं. क्रिसमस से नववर्ष तक ज्यादातर ट्रेनों में सीट उपलब्ध नहीं हैं. मुम्बई के लिए भ्रमण पर जाने वाले पर्यटकों को 100 से ज्यादा वेटिंग दिख रही है. वहीं धार्मिक शहरों के लिए यात्रा करने जाने वालों के लिए भी सीट की बहुत ज्यादा मारामारी है. जयपुर से मां वैष्णो देवी के दर्शनार्थ जम्मूतवी जाने वाली ट्रेन में टिकट बुकिंग बंद हो चुकी है. वाराणसी और हरिद्वार की ट्रेनों में भी कमोबेश यही स्थिति है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जम्मूतवी-मरुधर में टिकट बुकिंग बंद, दिख रहा रिग्रेट

- 29 दिसंबर को मुम्बई के लिए ट्रेनों में बुरे हाल

- ट्रेन 12956 जयपुर बॉम्बे सुपर में 29 दिसंबर को चल रही लम्बी वेटिंग

- स्लीपर और सैकंड एसी में बुकिंग के बजाय रिग्रेट दिखा रहा

- 3 एसी में 105, फर्स्ट एसी में 16 वेटिंग आ रही

- ट्रेन 12980 जयपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस में 29 दिसंबर को लम्बी वेटिंग

- स्लीपर और थर्ड एसी इकोनॉमी में टिकट बुकिंग बंद, रिग्रेट दिखा रहा

- थर्ड एसी में 110, सैकंड एसी में 53 और फर्स्ट एसी में 9 वेटिंग

- 12215 बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ में थर्ड एसी में 105 वेटिंग

- जम्मूतवी(कटरा) के लिए 12413 गलता धाम पूजा एक्सप्रेस में टिकट बुकिंग नहीं

- 29 से 31 दिसंबर तक स्लीपर, थर्ड एसी इकोनॉमी और थर्ड एसी में दिखा रहा रिग्रेट

- सैकंड एसी में 27 वेटिंग, फर्स्ट एसी में भी रिग्रेट दिखा रहा

- 14661 शालीमार मालानी में 29 से 2 जनवरी तक स्लीपर में बुकिंग नहीं

- थर्ड एसी और फर्स्ट एसी में भी रिग्रेट, सैकंड एसी में 13 वेटिंग

- वाराणसी के लिए दर्शनार्थियों की भीड़, एक ट्रेन, लम्बी वेटिंग

- 14854 मरुधर में स्लीपर में रिग्रेट, थर्ड एसी इकोनॉमी में 38 वेटिंग

- थर्ड एसी में 55 और सैकंड एसी में बुकिंग के बजाय रिग्रेट दिख रहा

- 30 दिसंबर को हरिद्वार के लिए श्रद्धालुओं की भीड़, लेकिन नहीं मिलेगी सीट

- एकमात्र ट्रेन 19031 योगा एक्सप्रेस में स्लीपर में 4 जनवरी तक रिग्रेट

- थर्ड एसी इकोनॉमी, थर्ड एसी, सैकंड एसी सभी क्लास में रिग्रेट

- फर्स्ट एसी में 30 दिसंबर को दिख रही 3 वेटिंग

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-