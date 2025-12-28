Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

रामगढ के बाद अब मुकुंदरा की बारी, मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र से यहां हो सकती टाइग्रेस की लैंडिंग

Rajasthan News: राजस्थान में बाघ-बाघिन संतुलन सुधारने के लिए वन विभाग सक्रिय है. रामगढ़ विषधारी में एमपी से टाइग्रेस PN-224 छोड़ी गई, अगले महीने मुकुंदरा में भी बाघिन आएगी. राजस्थान के टाइगर रिजर्व में बाघ-बाघिन की संख्या अब 150 पार, 4 नई बाघिनें (2 एमपी, 2 महाराष्ट्र) चरणबद्ध लायी जाएंगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published: Dec 28, 2025, 05:31 PM IST | Updated: Dec 28, 2025, 05:31 PM IST

Trending Photos

New Year से पहले जयपुर में लेपर्ड सफारी का दिखा क्रेज, पिंक सिटी में पर्यटकों की उमड़ी भीड़
6 Photos
rajasthan place to visit

New Year से पहले जयपुर में लेपर्ड सफारी का दिखा क्रेज, पिंक सिटी में पर्यटकों की उमड़ी भीड़

राजस्थान में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज, New Year पर हो सकती है बारिश!
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज, New Year पर हो सकती है बारिश!

सीएम किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त से पहले बड़ा झटका, 9 लाख किसानों के अचानक कटे नाम!
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

सीएम किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त से पहले बड़ा झटका, 9 लाख किसानों के अचानक कटे नाम!

सर्दियों में ट्राई करें बाजरे की कढ़ी, स्वाद ऐसा की चाटते रह जाएंगे अंगुलियां
8 Photos
Rajasthan famous food

सर्दियों में ट्राई करें बाजरे की कढ़ी, स्वाद ऐसा की चाटते रह जाएंगे अंगुलियां

रामगढ के बाद अब मुकुंदरा की बारी, मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र से यहां हो सकती टाइग्रेस की लैंडिंग

Jaipur News: राजस्थान के बाघ-बाघिन के बिगड अनुपात को सुधारने के लिए वन विभाग तेजी से काम कर रहा है.हाल ही में एमपी से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी में टाइग्रेस को लाया गया.अब बहुत जल्द और टाइग्रेस को राजस्थान के टाइगर रिजर्व में एंट्री मिल सकती है.आखिरकार किस टाइगर रिजर्व में कितनी बाघिनों की एंट्री होगी.

अगले महीने मुकुंदरा आ सकती बाघिन
राजस्थान के रामगढ़ विषधारी के बाद अब मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में भी बाघिन को लाया जा सकता है. बताया जा रहा है कि अगले महीने मध्यप्रदेश से राजस्थान में एक और बाघिन को हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा. हालांकि बताया जा रहा है कि इससे पहले सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक नर टाइगर को बूंदी के रामगढ़ विषधारी में शिफ्ट किया जाएगा. हालांकि फिलहाल रामगढ़ विषधारी के जंगलों में एमपी से लाई गई टाइग्रेस PN-224 को एन्क्लोजर से खुले जंग में छोडा गया. जिसे रेडियो-टेलीमेट्री,फील्ड ट्रैकिंग,सर्विलांस के जरिए निगरानी की जा रही है. शनिवार शाम को करीब 5 बजे एनक्लोजर के गेट खोले दिए गए. जिसके बाद रविवार सुबह करीब पौने चार बजे टाइग्रेस ने एनक्लोजर से जंगल में प्रवेश किया, जो उसके सामान्य और आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार को दर्शाता है.

किस टाइगर रिजर्व में कितने बाघ, बाघिन, शावक

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या

सरिस्का ........... 49
रणथम्भौर ........… 82
मुकंदरा हिल्स ........ 3
करौली-धौलपुर ......... 9
रामगढ़ विषधारी ........ 8

2 महाराष्ट्र और 2 मध्यप्रदेश से लाई जाएंगी टाइग्रेस
रामगढ़ और मुकुंदरा के टाइगर रिजर्व में 4 बाघिन और लाई जाएगी,जिसमें 2 मध्यप्रदेश और 2 महाराष्ट्र बाघिनों को लाया जाएगा. इन बाघिनों को चरणबद्ध तरीके से राजस्थान के टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा.राजस्थान में बाघ-बाघिनों और शावकों की संख्या पहली बार 150 पार पहुंच गई है.बताया जा रहा है कि अगले महीने फिर से बाघिन को हेलीकॉप्टर से राजस्थान के टाइगर रिजर्व में लाया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news