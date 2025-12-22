Zee Rajasthan
BJP ने अरावली का डेथ वारंट साइन किया! कांग्रेस ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

Rajasthan News: राजस्थान में अरावली को लेकर सियासी घमासान तेज है. कांग्रेस ने बीजेपी पर अरावली का “डेथ वारंट” साइन करने का आरोप लगाया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले - नई परिभाषा से माइंस खुलेंगी, पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियां खतरे में हैं.

Published: Dec 22, 2025, 07:32 PM IST | Updated: Dec 22, 2025, 07:32 PM IST

BJP ने अरावली का डेथ वारंट साइन किया! कांग्रेस ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

Aravalli Latest Update: राजस्थान में अरावली को लेकर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है. अरावली को लेकर बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अरावली को लेकर भ्रम फैला रही है. वहीं कांग्रेस अरावली को लेकर बीजेपी पर डेथ वारंट साइन करने का आरोप लगा रही है.

अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है. अशोक गहलोत सहित तमाम कांग्रेस नेता बीजेपी पर हमलावर हैं. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अरावली का 80% एरिया राजस्थान के अंदर है. 90% पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे हैं. आने वाली पीढ़ियों के लिए यह डेथ वारंट है, जिस पर बीजेपी सिग्नेचर कर रही है. कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि अरावली का विषय राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के लिए गंभीर है. केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कि अरावली की नई परिभाषा से मात्र एक-दो प्रतिशत ही फर्क पड़ेगा, बाकी नहीं पड़ेगा.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरिस्का के अंदर एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया है. यहां जब एक भी टाइगर नहीं था, तब मनमोहन सरकार के समय शिफ्टिंग का प्रोग्राम किया गया था. क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया की वजह से आज टाइगर की संख्या 50 से अधिक हो चुकी है. केंद्रीय मंत्री क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को चेंज करना चाह रहे हैं, ताकि यहां टाइगर न बढ़ें और नया एरिया डेवलप किया जाए.

जूली ने आरोप लगाते हुए कहा कि 50 से अधिक माइंस हैं, जो CTH की वजह से बंद पड़ी हैं. सिर्फ माइंस खुलवाने के लिए मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 3 महीने पहले CTH को बदलने की कोशिश की गई थी. सुप्रीम कोर्ट में इन्हें फटकार लगी, दोबारा जांच हुई, दोबारा सर्वे हुआ और आज भी प्रक्रिया चल रही है. मुझे नहीं पता था कि 50 माइंस को चालू कराने की कोशिश करने वाला व्यक्ति पूरे राजस्थान को छलनी करने का ऑर्डर जारी कर देगा.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को लेकर कहा कि उनका जन्म जहां हुआ, वह भी अरावली में आता है. जहां मंत्री ने शिक्षा ली, वह भी अरावली में आता है. मंत्री जहां से चुनाव जीतकर गए हैं, वह भी अरावली का क्षेत्र है. अरावली को लेकर बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है. 2024 के अंदर खुद कमेटी बनाई गई, जिसमें 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अरावली नहीं मानने की बात कही गई.

जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मित्रों को माइंस का ठेका देने और राजस्थान की संपदा को खराब करने के लिए इस प्रकार का निर्णय किया जा रहा है. आने वाले समय में यह बहुत घातक सिद्ध होगा. दिल्ली की हालत आज हमारे सामने है. दिल्ली के अलावा भिवाड़ी और अलवर में भी पॉल्यूशन की हालत खराब है. अरावली को हटाकर हम राजस्थान को क्या देकर जाएंगे. अरावली तापमान को मेंटेन करती है. अरावली ही वाटर चार्ज का काम करती है.

अरावली नहीं होगी तो राजस्थान का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा. राजस्थान वैसे ही पानी की दिक्कत से जूझ रहा है. 11000 से अधिक पहाड़ियां नई परिभाषा के अंदर आ जाएंगी, जिसमें सरकार माइंस की अनुमति दे सकती है. सरकार को अरावली से जुड़े इस निर्णय को वापस करना चाहिए.

कोर्ट ने यह कहा है कि सरकार अरावली की डेफिनेशन तय करे. कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है. सरकार ने 2024 में एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां हैं, उन्हें अरावली नहीं माना जाए. यह बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दी. सुप्रीम कोर्ट सालों से यह कह रहा है कि अरावली में माइंस बंद होनी चाहिए.

बीजेपी दिखावे के लिए ‘एक पेड़ मां के नाम’ की बात करती है और लाखों पेड़ मित्रों के नाम पर कटवाने का काम करती है. राजस्थान के साथ अन्याय किया जा रहा है. इससे पूरे प्रदेश में जन आंदोलन बनेगा. जिस तरह से किसानों के काले कानून सरकार को वापस लेने पड़े थे, उसी तरह से अरावली के नियम भी बदलने पड़ेंगे. राजस्थान की अरावली को बचाने के लिए कोर्ट जाना पड़ा तो वहां भी जाएंगे, खुद सड़क पर उतरेंगे और जनता को साथ लेकर आंदोलन करेंगे.

