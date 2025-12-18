Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान के प्रमुख शहरों में AQI 200 पार, हवा में घुल रहा जहर, सांस लेना हुआ मुश्किल

Rajasthan News: राजस्थान के कई शहरों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है. भिवाड़ी, बीकानेर, चूरू, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर और टोंक में AQI 200 से ऊपर दर्ज किया गया. खराब हवा से लोगों को सांस, आंखों और गले की परेशानी हो रही है, प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 18, 2025, 12:47 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 12:47 PM IST

Trending Photos

Dungarpur: जहर खाने से नाबालिग छात्रा की मौत का मामला, शादीशुदा आरोपी समेत पूरे परिवार हुआ डिटेन
8 Photos
Rajasthan crime

Dungarpur: जहर खाने से नाबालिग छात्रा की मौत का मामला, शादीशुदा आरोपी समेत पूरे परिवार हुआ डिटेन

राजस्थान में सक्रिय होगा नया वेदर सिस्टम, इन इलाकों में बादलों के साथ छाया घना कोहरा
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में सक्रिय होगा नया वेदर सिस्टम, इन इलाकों में बादलों के साथ छाया घना कोहरा

क्या आज नहीं आएगी राजस्थान किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त? जानें कब आएंगे आपके खाते में पैसे
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

क्या आज नहीं आएगी राजस्थान किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त? जानें कब आएंगे आपके खाते में पैसे

Do You Know: क्या आप जानते हैं पंजाब से बीकानेर के लिए हर रात दौड़ती है 'कैंसर एक्स्प्रेस' इस ट्रैन में मरीज नहीं, चुप्पी साधे दुआएं करती हैं सफर
10 Photos
Do You Know

Do You Know: क्या आप जानते हैं पंजाब से बीकानेर के लिए हर रात दौड़ती है 'कैंसर एक्स्प्रेस' इस ट्रैन में मरीज नहीं, चुप्पी साधे दुआएं करती हैं सफर

राजस्थान के प्रमुख शहरों में AQI 200 पार, हवा में घुल रहा जहर, सांस लेना हुआ मुश्किल

Rajasthan Top Polluted Cities: राजस्थान में एक बार फिर हवा की गुणवत्ता चिंता का विषय बन गई है. प्रदेश के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक स्तर के करीब पहुंच गया है, जिससे आम लोगों की सेहत पर सीधा असर पड़ रहा है. बढ़ता प्रदूषण, ठंडी हवाओं की कमी, वाहनों का धुआं और औद्योगिक गतिविधियां इसकी बड़ी वजह मानी जा रही हैं. हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में हालात नहीं सुधरे, तो बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए परेशानी और बढ़ सकती है.

भिवाड़ी
भिवाड़ी में AQI 249 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां प्रदूषण का स्तर लगातार ऊंचा बना रहता है. फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और भारी वाहनों की आवाजाही हवा को और जहरीला बना रही है. सुबह और शाम के समय धुंध की चादर साफ दिखाई दे रही है.

बीकानेर
बीकानेर में AQI 233 रिकॉर्ड किया गया है. रेगिस्तानी इलाके में हवा का रुख थमने से प्रदूषण जमा हो रहा है. खुले में कचरा जलाना और वाहनों से निकलने वाला धुआं हालात को और बिगाड़ रहा है. लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायतें सामने आ रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

चूरू
चूरू का AQI 239 तक पहुंच गया है. यहां ठंड के साथ-साथ प्रदूषण का असर साफ नजर आ रहा है. सुबह के समय स्मॉग जैसी स्थिति बनी रहती है. डॉक्टर लोगों को अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं.

जयपुर
राजधानी जयपुर में AQI 206 दर्ज किया गया है. बढ़ती गाड़ियों की संख्या और निर्माण कार्यों की धूल ने हवा को खराब कर दिया है. प्रमुख सड़कों और चौराहों पर प्रदूषण ज्यादा महसूस किया जा रहा है, जिससे दमा और एलर्जी के मरीज परेशान हैं.

झुंझुनू
झुंझुनू में AQI 216 रिकॉर्ड हुआ है. यहां भी प्रदूषण धीरे-धीरे बढ़ रहा है. ठंडी हवा की कमी के चलते धुआं वातावरण में ही अटका हुआ है. स्थानीय लोग सुबह-शाम बाहर निकलने से बच रहे हैं.

सीकर और टोंक
सीकर में AQI 222 और टोंक में 200 दर्ज किया गया है. दोनों ही शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है. विशेषज्ञों का कहना है कि वाहनों के साथ-साथ घरेलू स्तर पर ईंधन जलाने से भी प्रदूषण बढ़ रहा है.

जोधपुर
वहीं देश के बडे शहरों में शुमार जोधपुर की आबो हवा इन दिनों आमजन के सांस लेने योग्य नही है. मौसम बदले के साथ अच्छी हवा की उम्मीद में लोग सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करने निकलते है लेकिन दिनों दिन बढते प्रदूषण की वजह से जोधपुर की हवा भी सांस योग्य नही है. जोधपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ''खराब'' श्रेणी में है जो गुरूवा को लगभग 132-135 के आसपास रहा. इससे बच्चों और साँस की बीमारियों से ग्रस्त लोगों को परेशानी हो सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news