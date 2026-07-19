/FIFA World Cup Final से पहले जयपुर का शाही जलवा! दुनिया को दिखी राजस्थान की विरासत

FIFA World Cup Final: देश-दुनिया की निगाहें फीफा विश्व कप फाइनल पर टिकी हैं. फीफा विश्व कप के करोड़ों फुटबॉल प्रेमी अपनी-अपनी पसंदीदा टीम के समर्थन में उत्साहित हैं. राजस्थान पर्यटन विभाग ने फीफा विश्व कप फाइनल में एक महत्वपूर्ण पहल की है. पर्यटन विभाग ने जयपुर की विश्वप्रसिद्ध धरोहरों को फुटबॉल के रोमांच से राजजोड़ते हुए एक विशेष डिजिटल वीडियो जारी किया है. वीडियो में फुटबॉल खिलाड़ी इन विरासत स्थलों के बीच खेलते नजर आते हैं और हर दृश्य राजस्थान की स्थापत्य कला, सांस्कृतिक पहचान और आधुनिक ऊर्जा को एक साथ प्रस्तुत कर रहा.

राजस्थान पर्यटन विभाग ने जारी की वीडियो

राजस्थान पर्यटन विभाग ने जयपुर की विश्वप्रसिद्ध धरोहरों को फुटबॉल के रोमांच से जोड़ते हुए एक विशेष डिजिटल वीडियो जारी किया है. करीब डेढ़ मिनट के वीडियो में फुटबॉल केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक कहानी का पात्र बनकर सामने आती है. जयपुर की गुलाबी गलियों से शुरू होने वाली यह यात्रा हवामहल, आमेर किला, यूनेस्को विश्व धरोहर जंतर-मंतर समेत ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंचती है. वीडियो में फुटबॉल खिलाड़ी विरासत स्थलों के बीच खेलते नजर आते हैं. इस वीडियो के जरिए यह संदेश दिया गया है कि खेल का वैश्विक उत्सव और राजस्थान की विरासत एक-दूसरे के पूरक हैं. उद्देश्य केवल फुटबॉल का उत्साह दिखाना नहीं, बल्कि दुनिया को यह बताना है कि जयपुर में हर यात्रा इतिहास, संस्कृति और अनुभव का अनूठा संगम है.

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1. राजस्थान पर्यटन की यह पहल फीफा विश्व कप फाइनल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

2. पर्यटन विभाग ने जयपुर की विश्वप्रसिद्ध धरोहरों को फुटबॉल के रोमांच से जोड़ते हुए एक विशेष डिजिटल वीडियो जारी किया है.

3. फुटबॉल का उत्साह दिखाना नहीं, बल्कि दुनिया को यह बताना है कि जयपुर में हर यात्रा इतिहास, संस्कृति और अनुभव का अनूठा संगम है.

4. जयपुर की गुलाबी गलियों से शुरू होने वाली यह यात्रा हवामहल, आमेर किला, यूनेस्को विश्व धरोहर जंतर-मंतर समेत ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंचती है.

5. इस अभियान के माध्यम से युवा वर्ग और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को राजस्थान भ्रमण के लिए आकर्षित करने का यह प्रभावी प्रयास है.

क्या बोली राजस्थान पर्यटन विभाग की आयुक्त?

राजस्थान पर्यटन विभाग की आयुक्त रूकमणी रियाड़ ने कहा कि फीफा फाइनल दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले खेल आयोजनों में से एक है और इस अवसर पर जयपुर की विरासत को नए और रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है. उन्होंने बताया कि इस अभियान के माध्यम से युवा वर्ग और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को राजस्थान भ्रमण के लिए आकर्षित करने का यह प्रभावी प्रयास है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अभियान राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक विरासत और शाही आतिथ्य की वैश्विक स्तर पर सकारात्मक पहचान को सुदृढ़ रूप से प्रस्तुत करते हैं. पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के साथ स्थानीय पर्यटन को जोड़ने की रणनीति विश्वभर में तेजी से लोकप्रिय हो रही है. ओलंपिक, फीफा, ग्रैंड स्लैम और अन्य वैश्विक आयोजनों के दौरान अनेक पर्यटन बोर्ड अपने गंतव्यों का प्रचार इसी तरह के रचनात्मक अभियानों से करते हैं. राजस्थान पर्यटन की यह पहल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

जयपुर पहले ही यूनेस्को विश्व धरोहर शहर के रूप में अपनी अलग पहचान रखता है. ऐसे में फीफा फाइनल जैसे वैश्विक आयोजन के साथ शहर की विरासत को जोड़ने वाला यह वीडियो न केवल पर्यटन प्रचार का नया माध्यम बना है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि राजस्थान, परंपरा और आधुनिकता का ऐसा संगम है. जहां हर वैश्विक उत्सव को स्थानीय संस्कृति के साथ नए अंदाज़ में जिया जा सकता है.