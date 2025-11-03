जयपुर के आमेर महल में सैलानी बेहोश होकर गिरा, भीड़ में फंसी एंबुलेंस, मचा हड़कंप!

Rajasthan News: जयपुर के आमेर महल मार्ग स्थित पन्ना मीणा कुंड पर सोमवार को एक पर्यटक अचानक बेहोश होकर गिर गया. महाराष्ट्र के कैलाश सोनोली नामक यह पर्यटक अपने परिवार के साथ घूमने आया था. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना आमेर महल प्रबंधन को दी. सूचना मिलते ही आमेर महल एंबुलेंस मौके पर पहुंची और पर्यटक को स्थानीय लोगों की मदद से आमेर सेटेलाइट अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों के अनुसार पर्यटक को समय पर इलाज मिल गया, जिससे उसकी हालत अब स्थिर है.

अक्सर देखने को मिलती है ऐसी स्थिति

आमेर महल क्षेत्र में इस तरह की स्थिति अक्सर देखने को मिलती है. पर्यटन सीजन शुरू होते ही यहां देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है. एक अक्टूबर से अब तक पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. बड़ी संख्या में आने वाले वाहनों के कारण आमेर महल मार्ग पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है.

क्या बोले स्थानीय निवासी

स्थानीय निवासी अक्षय पारीक के अनुसार, सड़क पर जाम लगने से एंबुलेंस को घटना स्थल तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है. आज की घटना में भी एंबुलेंस को भीड़ और वाहनों के बीच से निकालने के लिए स्थानीय लोगों की मदद लेनी पड़ी. यह स्थिति कई बार गंभीर रूप ले लेती है, क्योंकि बीमार व्यक्ति तक समय पर मदद नहीं पहुंच पाती. पारीक का कहना है कि जाम के कारण केवल पर्यटक ही नहीं, बल्कि स्थानीय लोग भी परेशान रहते हैं. कई बार आपात स्थिति में एंबुलेंस या दमकल वाहन को रास्ता नहीं मिलने से बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है. ऐसी परिस्थितियों में किसी की जान भी जा सकती है.

पर्यटन विभाग ने गंभीरता से लिया मामला

पर्यटन विभाग ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है. विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आमेर महल मार्ग पर वाहनों की पार्किंग क्षमता बढ़ाने और सड़क चौड़ीकरण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा. विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में आमेर महल आने वाले पर्यटकों को पार्किंग और ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी. साथ ही आपात स्थिति में एंबुलेंस जैसी सेवाएं भी बिना देरी के मौके पर पहुंच सकेंगी.

