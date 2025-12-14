झालाना के बाद आमागढ़ में जाने क्या दिख जाए, अचानक सैलानियों में बढ़ा सफारी का क्रेज

Rajasthan News: जयपुर में झालाना के बाद आमागढ़ सफारी सैलानियों की नई पसंद बन रही है. लेपर्ड की लगातार अच्छी साइटिंग से पर्यटकों का क्रेज बढ़ा है. इस सीजन अब तक 3,856 सैलानी पहुंचे, जिससे वन विभाग को 32.75 लाख का राजस्व मिला.
Trending Photos
Jaipur News: जयपुर में झालाना के बाद अब आमागढ सफारी सैलानियों की पसंद बन गई है. वजह लेपर्ड की अच्छी साईटिंग. जिस कारण सैलानी लगातार आमागढ के जंगलों में पहुंच रहे है. झालाना की लैपर्ड सफारी के बाद आमागढ में रोमांचक नजारे दिखाई दे रहे है.
आमागढ का बढता क्रेज
पर्यटन सीजन के बीच झालाना के जंगलों में आमागढ की सफारी का रोमांच बढ गया है. लैपर्ड की अच्छी साईटिंग के लिए सैलानियों में आमागढ का क्रेज देखा जा रहा है. वैसे तो जयपुर की तीन सफारियों में झालाना सैलानियों की पहली पसंद है, लेकिन अब सैलानियों की नजर आमागढ पर भी है, क्योकि जंगल के बीच पर्यटकों को रोमांचक नजारे दिखाई दे रहे. कुछ समय पहले एक साथ चार लैपर्ड एक साथ दिखाई दिए थे. आमागढ लैपर्ड सफारी में इस सीजन में 3,856 सैलानी पहुंच चुके है. इससे वन विभाग को 32,75,000 का राजस्व मिला है. आमागढ में लैपर्ड की अच्छी साईटिंग के चलते लगातार सैलानियों का क्रेज बढ़ रहा है.
आमागढ में साल दर साल बढ़ रहे सैलानी
साल ...........सैलानियों की संख्या.........इनकम
2022-23 ......... 8517 .........62 लाख 80 हजार
2023-24 ......... 12373 .........98 लाख 75 हजार
2024-25.......... 13331 .......... 1 करोड 16 लाख
2025 में अब तक.... 3856 .............. 32 लाख 75 हजार
जयपुर के जंगलों में बढ़ा सफारी का रोमांच
आमागढ में साल दर साल सैलानियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि झालाना के साथ ही आमागढ़ में लेपर्ड की अच्छी साइटिंग होने के चलते यहां भी पर्यटकों की अच्छी बुकिंग आ रही है. ऐसे में जयपुर के जंगलों में सफारी का रोमांच बढ गया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!