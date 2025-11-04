20 मीटर तक टाइगर के सामने पैदल चले पर्यटक! अब वन विभाग के निशाने पर नाहरगढ़ सफारी पार्क स्टाफ

Rajasthan News: एक बार फिर से जी मीडिया की खबर का बडा असर हुआ है. नाहरगढ टाइगर सफारी मामले में वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है. जयपुर के बॉयोलॉजिक पार्क में पर्यटकों को टाइगर टेरिटरी में उतारने पर वन विभाग एक्शन ले सकता है. सीसीएफ टी मोहन राज ने इस मामले की जांच शुरू हो गई है. टी मोहनराज ने बॉयोलॉजिक पार्क में टाइगर सफारी का विजिट किया. उन्होंने घटनास्थल के साइट पर जाकर मौके की स्थिति का अध्ययन किया. इस मामले में बिना कॉरिडोर के पर्यटकों को दूसरी गाडी में शिफ्ट करने की भी जांच की जाएगी.

पर्यटकों पर वीडियो डिलीट करवाने के आरोप

इस संबंध में पर्यटक के साथ साथ बॉयोलॉजिक स्टाफ के बयान लिए जाएंगे. इस खबर को जी मीडिया ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पर्यटक ने उज्जवल शर्मा ने आरोप लगाया था कि वन विभाग के रेंजर और फॉरेस्ट स्टाफ पर आरोप लगा कि उन्होंने पर्यटकों से वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया. पर्यटकों ने आरोप लगाया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वन विभाग की लापरवाही और असल सच्चाई सामने आ सके.

टाइगर टेरिटरी में 20 मीटर पैदल चले

पर्यटकों ने आरोप लगाया था इस घटना के आधे घंटे बाद वन विभाग की टीम पहुंचती है. दूसरे कैंटर को बुलाया गया, लेकिन हमे 20 मीटर तक टाइगर की टेरिटरी में पैदल चलकर दूसरी गाड़ी में गए. इस दौरान टाइगर अटैच होता? तो क्या होता? जी मीडिया के संवाददाता वीडियो बनाए थे, उन्हें रेंजर और अफसरों ने फोन से वीडियों डिलीट करवा दिए. हालांकि बाद में ये विडियो रिकवर करवाए. 25 पर्यटकों के साथ बस का टायर टाइगर सफारी में फंसी थी, जिस कारण बस में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ट्रैक क्यों नहीं सुधारा गया?

ऐसे में इस घटना ने एक बार फिर से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की सुरक्षा व्यवस्थाओं और प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्योंकि बारिश के सीजन में ट्रैक सुधारने के लिए 10 दिन तक बायोलॉजिकल पार्क को बंद किया था, लेकिन फिर भी वहीं हाल दिखाई दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-