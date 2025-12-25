Zee Rajasthan
जयपुर बना ग्लोबल सेलिब्रेशन हब, पैलेस ऑन व्हील्स में क्रिसमस और नववर्ष-2026 का भव्य टूर

Rajasthan News: पैलेस ऑन व्हील्स में इस सीज़न का भव्य अंतरराष्ट्रीय फेस्टिव टूर आयोजित किया गया. अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत 84 विदेशी पर्यटक भारत आए. क्रिसमस और नववर्ष उत्सव शाही अंदाज में मनाए गए, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और भरतपुर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण भी शामिल रहा.

Published: Dec 25, 2025, 03:30 PM IST | Updated: Dec 25, 2025, 03:30 PM IST

Palace On Wheels: पैलेस ऑन व्हील्स में इस सीज़न का सबसे भव्य अंतरराष्ट्रीय फेस्टिव टूर आयोजित किया जा रहा है. पैलेस ऑन व्हील्स में क्रिसमस और नववर्ष 2026 सेलिब्रेशन करने अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों के 84 विदेशी पर्यटक विशेष रूप से भारत पहुंचे हैं. शाही ट्रेन का विजिट इस साल की सबसे खास मानी जा रही है, क्योंकि इस टूर में मेहमानों के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर-दोनों उत्सव पारंपरिक भारतीय एवं शाही अंदाज में मनाए जाएंगे.

पैलेस ऑन व्हील्स का विशेष फेस्टिव टूर नई दिल्ली से शुरू होकर जयपुर पहुंचने पर देशी-विदेशी पर्यटकों का पारंपरिक शाही अंदाज में फूल-माला व तिलक लगाकर स्वागत किया गया. इस साल के क्रिसमस सेलिब्रेशन और साल की विदाई व नये साल का स्वागत शाही ट्रेन और प्रदेश की विरासत पर होगा. शाही ट्रेन द्वारा पावणों का राजस्थान की शाही विरासत और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाई जा रही है.

यात्रा के दौरान पर्यटक जयपुर (पिंकसिटी), सवाई माधोपुर (रणथंभौर नेशनल पार्क), चित्तौड़गढ़, उदयपुर (झीलों की नगरी), जोधपुर (ब्लूसिटी), जैसलमेर (स्वर्ण नगरी) और भरतपुर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे. साथ ही आगरा में ताजमहल दर्शन भी इस विजिट का विशेष आकर्षण रहेगा. इस यात्रा के दौरान पर्यटकों को राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक किले-महल, लोककला, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यंजनों से रूबरू कराया जाएगा.

जयपुर में आमेर किला, उदयपुर में सिटी पैलेस, जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, जैसलमेर में सोनार किला और भरतपुर में केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जैसे स्थलों का भ्रमण भी कार्यक्रम में शामिल है.

1. क्रिसमस सेलिब्रेशन हेतु पैलेस ऑन व्हील्स को विशेष रूप से सजाया.
2. अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के लिए विशेष केक, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और फेस्टिव डिनर.
3. नववर्ष की पूर्व संध्या पर रॉयल न्यू ईयर गाला नाइट का आयोजन.
4. पारंपरिक राजस्थानी लोकनृत्य, विशेष आतिशबाज़ी और शाही भोज शामिल.

न्यू पैलेस ऑन व्हील्स का यह फेस्टिव टूर न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है. विदेशी पर्यटकों ने इस शाही अनुभव को जीवनभर की यादगार यात्रा बताते हुए भारत की मेहमाननवाज़ी और आयोजन व्यवस्था की सराहना की है. पर्यटन विशेषज्ञों के अनुसार, यह विशेष क्रिसमस-न्यू ईयर टूर राजस्थान के पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा.

