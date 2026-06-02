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देवप्रयाग में नदी में गिरी इनोवा, SDRF का सघन रेस्क्यू अभियान जारी, 3 शव बरामद

Rajasthan News: उत्तराखंड के देवप्रयाग में इनोवा वाहन खाई में गिरकर नदी में समा गया. SDRF ने रेस्क्यू कर एक घायल को अस्पताल भेजा, 3 शव बरामद हुए. राजस्थान के लोग सवार बताए जा रहे हैं. सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 02, 2026, 05:46 PM|Updated: Jun 02, 2026, 05:46 PM
देवप्रयाग में नदी में गिरी इनोवा, SDRF का सघन रेस्क्यू अभियान जारी, 3 शव बरामद
Image Credit: Rajasthan Resident Died In Devprayag Accident

Rajasthan News: उत्तराखंड के देवप्रयाग इलाके में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां एक इनोवा कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई और नीचे बह रही नदी में जा समाई. हादसे की खबर मिलते ही SDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, सुबह देवप्रयाग थाने को सूचना मिली कि एक वाहन नदी में गिर गया है. सूचना मिलते ही SDRF पोस्ट ब्यासी से उप निरीक्षक सावर सिंह के नेतृत्व में टीम जरूरी रेस्क्यू उपकरणों के साथ तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गई. मामला गंभीर था, इसलिए SDRF के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी तुरंत अतिरिक्त टीमें भेजने के निर्देश दिए. इसके बाद श्रीनगर और ढालवाला में तैनात फ्लड रेस्क्यू टीमों को भी मौके पर भेजा गया.

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फिलहाल SDRF की ब्यासी, श्रीनगर और ढालवाला की टीमें स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर नदी और आसपास के इलाके में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं. हर जगह बारीकी से तलाश की जा रही है ताकि किसी भी लापता व्यक्ति का पता लगाया जा सके. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस वाहन में सवार लोग राजस्थान राज्य के रहने वाले बताए जा रहे हैं. रेस्क्यू टीम ने एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालकर तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है.

वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 लोगों के शव भी बरामद किए गए हैं. इसके बाद अब टीम बाकी लापता लोगों की तलाश में नदी किनारे और आसपास के इलाकों में लगातार सर्च कर रही है. रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है और टीमें लगातार काम में लगी हुई हैं. हादसे से जुड़ी और जानकारी जुटाई जा रही है, खासकर यह कि वाहन में कुल कितने लोग सवार थे. जैसे-जैसे नई जानकारी सामने आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जैसलमेर से गए थे घूमने

उत्तराखंड के देवप्रयाग में एक भीषण सड़क हादसे में जैसलमेर से घूमने गए परिवार के 8 लोग नदी में गिर गए. मिली जानकारी के अनुसार, जैसलमेर निवासी डॉ. दिनेश माली अपने परिवार के साथ हरिद्वार तक ट्रेन से यात्रा कर अपने पिता लूणाराम को वहां छोड़कर अन्य सदस्यों के साथ आगे घूमने निकले थे. इसी दौरान देवप्रयाग में उनकी कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी. इस दुखद हादसे में डॉ. दिनेश माली, उनकी माता कमला देवी और ड्राइवर अखिलेश की मृत्यु हो गई है, जबकि गुड्डी देवी, उनकी बेटियां नर्मदा, जानवी और अश्लेषा अभी भी लापता हैं. गुड्डी देवी के पुत्र आयुष्मान को घायल अवस्था में सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. वर्तमान में SDRF, पुलिस और फ्लड रेस्क्यू टीम द्वारा लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जैसलमेर से डॉ. दिनेश के अन्य परिजन उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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