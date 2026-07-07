/हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया! तेज रफ्तार ट्रेलर ने परिवार को रौंदा, 3 मासूमों और पिता की दर्दनाक मौत

Jaipur News: जयपुर में मंगलवार को हिट एंड रन का मामला सामने आया है. अजमेर हाईवे पर 200 फुट पुलिया ने नजदीक एक बेकाबू ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े परिवार को रौंद दिया. इसमें तीन मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. तीनों मासूमों की मां अस्पताल में घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती है.

अजमेर रोड़ पर 200 फुट बाइपास पुलिया के पास मंगलवार सुबह पीओपी से भरा एक ट्रेलर सड़क यमदूत बनकर दौड़ा. ट्रेलर की स्पीड इतनी तेज थी कि चालक उस पर नियंत्रण खो बैठा और ट्रेलर बेकाबू हो गया. ट्रेलर ने सड़क किनारे लगी रेलिंग के पास बैठे परिवार को चपेट में लिया. ट्रेलर की स्पीड का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि परिवार को कुचलने के बाद ट्रेलर सड़क किनारे नाले के सहारे लगी रेलिंग को तोड़ता हुआ 70 मीटर से ज्यादा दूरी पर जाकर रुका. चालक का कंट्रोल ट्रेलर नहीं रह पाया, जिसका नतीजा यह रहा कि उसके आगे वाले हिस्से में रेलिंग के सरिए फंस गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया. संभवतया सरियों के फंसने के कारण ही ट्रेलर रुका, नहीं तो ट्रेलर आसपास के अन्य वाहनों को भी चपेट में ले सकता था.

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परिवार पर काल बनकर आया ट्रेलर

मृतकों की पहचान राजसमंद के जैतपुरा निवासी चंद्रप्रकाश (40) और उनके बेटों रमेश (11), रतन (10), दीपक (8) के रूप में हुई है. यह परिवार मूलत: राजसमंद इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है और यहां फुटपाथ पर झाडू, गुब्बारे और छोटा मोटा सामान बेचने का काम करते थे. वहीं हादसे में गंभीर घायल चंद्र प्रकाश की पत्नी कैलाशी का इलाज जारी है. बताया जा रहा है कैलाशी देवी के दोनों पैर टूट गए हैं. आज सुबह जब यह परिवार दो सौ फुट पुलिया से कुछ दूर आगे रेलिंग के पास बैठा तब ट्रेलर यमदूत बनकर आया.

बिखरे मासूमों के मांस के लोथड़े, सड़क पर खून

ट्रेलर की गति इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद तीनों बच्चों के शरीर से मांस के लोथड़े निकलकर बिखर गए. सड़क पर खून फैल गया. ट्रेलर पर भी खून के छींटे भयावह हादसे की कहानी कह रहे थे. तीनों बच्चों के शव क्षत विक्षत हो गए और नाले में गिर गए. बताया जा रहा है कि एक बच्चे का सिर धड़ से अलग हो गया. इस लोमहर्षक हादसे के बाद स्थानीय लोग और ट्रेफिक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. उन्होंने नाले से शवों को निकालकर मोर्चरी पहुंचाया. चंद्रप्रकाश और कैलाशी को अस्पताल भेजा. अस्पताल में इलाज के दौरान चंद्रप्रकाश की भी मौत हो गई. सड़क पर खून के साथ ही नाले की दीवारों पर मांस के लोथड़े चिपक गए. दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों में घबराहट फैल गई. ट्रेलर टक्कर के बाद नाले पर चढ़ गया और रेलिंग को तोड़ता हुआ आगे जा कर रुक गया. यदि वह सड़क पर दौड़ता तो कई और वाहनों और लोगों को चपेट में ले लेता.

सिविल डिफेंस ने नाले में किया सर्च

सूचना के बाद मौके पर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल और अन्य अधिकारी पहुंचे. उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया और दुर्घटना के कारणों को समझा. इधर तीन बच्चों और उनके पिता की मौत के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. ट्रेलर से टक्कर के बाद बच्चों के शव नाले में गिर गए थे. हालांकि बाद में लोगों ने शवों को निकालकर मोर्चरी भिजवाया था लेकिन संख्या तीन के बजाय चार बच्चों की बात सामने आ रही थी. इसके बाद पुलिस ने सिविल डिफेंसकर्मियों को मौके पर बुलाकर नाले की सर्च करवाई कि कहीं बच्चे का शव तो नाले में नहीं रह गया. काफी देर सर्च के बाद जब कुछ नहीं मिला तो सिविल डिफेंस टीम वहां से चली गई. वहीं FSL टीम को भी मौके पर बुलवाकर सैम्पल उठाए गए.

ट्रेलर के 5 चालान पहले से पेंडिंग

हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने ट्रेलर के नम्बरों को आधार पर उसके मालिका पता करवाया. जांच में पता चला कि यह ट्रेलर जोधपुर आरटीओ में सिरसी रोड, जयपुर फ्रेंडस कॉलोनी निवासी प्रेमवीर सिंह राठौड़ के नाम से रजिस्टर्ड है. बताया जा रहा है कि ट्रेलर के पांच चालान पेंडिंग हैं. इनमें 2 अप्रैल को डीटीओ सुजानगढ़ की ओर से 1700 रुपए, 15 अप्रैल को आरटीओ बीकानेर की ओर से 2500 रुपए, 23 अप्रैल को जयपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से 1500 रुपए, 6 जून को डीटीओ नागौर की ओर से 2 000 रुपए और हाल ही चार दिन पहले ही 3 जुलाई को सीकर आरटीओ की ओर से 5,000 रुपए का चालान किया गया. इसके बावजूद ये ट्रेलर सड़क पर दौड़ रहा था. फिलहाल पुलिस ट्रेलर चालक की तलाश कर रही है और वहीं इस पूरे मामले की जांच कर रही है.