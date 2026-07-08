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राजस्थान में तबादलों का महाकुंभ! कई विभागों ने जारी की बंपर ट्रांसफर सूची

Rajasthan News: तबादला सीजन अपने चरम पर है. ट्रांसफर की अंतिम तारीख नजदीक आते ही विभागों की तबादला सूचियां लगातार जारी हो रही हैं. मंत्री पारदर्शिता का दावा कर रहे हैं, जबकि कर्मचारी और कार्यकर्ता अब भी पसंदीदा पोस्टिंग की उम्मीद में मंत्रियों के बंगलों और सिविल लाइंस के चक्कर लगा रहे हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBabulal Dhayal
Published: Jul 08, 2026, 04:57 PM|Updated: Jul 08, 2026, 04:57 PM
राजस्थान में तबादलों का महाकुंभ! कई विभागों ने जारी की बंपर ट्रांसफर सूची
Image Credit: सीएम भजनलाल शर्मा (फाइल फोटो)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Transfer: तबादला सीजन पूरे परवान पर है. ट्रांसफर की आखिरी तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, अधिकांश महकमों की ट्रांसफर लिस्टें भी जारी हो रही हैं. इस बार तबादलों के लिए मंत्रियों से हर ओर उम्मीदें दिखाई दे रही हैं. जिन विभागों की तबादला सूचियां जारी हुईं, वहां भी कर्मचारी अब भी नाउम्मीद नहीं हैं.

बंपर तबादला सूचियां जारी, फिर भी मंत्रियों के बंगलों पर उम्मीदें बरकरार
एक तरफ बंपर तबादला सूचियां जारी हो रही हैं, तो दूसरी ओर मंत्रियों के बंगलों पर अब भी कर्मचारियों की उम्मीदें बरकरार हैं. कई मंत्री अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के दौरों पर हैं, पर मंत्रियों के बंगलों पर कर्मचारियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है. मंत्री जोगाराम पटेल ने पूरी तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी करार दिया है. साथ ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला भी बोला. जोगाराम पटेल बोले, कांग्रेस के राज में तबादला उद्योग चलता था. भजनलाल सरकार में पूरी ईमानदारी के साथ तबादले किए जा रहे हैं. पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार मुक्त है और इस पर कोई भी अंगुली नहीं उठा सकता. सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं की भी अपेक्षाओं का पूरा खयाल रखा है.

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सिविल लाइंस में नेताओं का जमावड़ा
सिविल लाइंस नेताओं की आवाजाही से अब भी गुलजार है. हर तरफ अब भी नेताओं का ही जमावड़ा नजर आ रहा है. विधायकों से लेकर पूर्व मंत्री तक सिविल लाइंस में दौड़ लगाते दिख रहे हैं, ताकि समर्पित कार्यकर्ताओं के परिवार से जुड़े कर्मचारियों को उनके घर के नजदीक पोस्टिंग दिलाई जा सके. सब सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. यहां कोई भी नाउम्मीद नजर नहीं आ रहा.

कई सूचियां जारी, बाकी का इंतजार
इधर मंत्री जोराराम कुमावत के महकमे में कई सूचियां अब तक जारी कर दी गई हैं. कुछ सूचियां और आनी हैं. मंत्री जी के आवास पर अब भी कर्मचारियों का मजमा लगा है. हर कोई इस बार की लिस्ट में अपना नाम चाहता है. मंत्री जोराराम कुमावत का दावा है कि उन्होंने तबादलों में कर्मचारी हितों को प्राथमिकता दी है. कर्मचारियों के साथ कार्यकर्ताओं का भी खयाल रखा गया है. बाकी की सूचियों में भी यही परंपरा कायम रहेगी.

सत्ता और संगठन के तालमेल की झलक
बहरहाल, तबादलों में सत्ता और संगठन में बेहतरीन तालमेल की झलक दिख रही है. कार्यकर्ताओं की सरकार मुंहमांगी मुराद पूरी कर रही है. प्रदेश भाजपा कार्यालय में बाकायदा दिशा-निर्देश जारी हो रहे हैं. मंत्रियों को बुलाकर साफ हिदायतें दी गई हैं कि कार्यकर्ताओं के काम में कोई मंत्री लापरवाही न बरतें. साफ है कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए अपने कैडर को तबादला महाकुंभ में राजी रखने की हर संभव कोशिश हो रही है, ताकि आने वाले स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव की वैतरणी को पार करने में उसे किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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