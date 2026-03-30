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Rajasthan News: NH-48 पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 14 फ्लाइंग टीमों ने एक रात में 62 वाहन किए जब्त

Rajasthan News: NH-48 पर परिवहन विभाग की 14 टीमों ने रातभर अभियान चलाकर 62 ओवरलोड वाहन जब्त किए.चालकों द्वारा टायरों की हवा निकालने और GPS लॉक करने के बावजूद विभाग ने तकनीकी टीम की मदद से कार्रवाई सफल बनाई, जिससे 1 करोड़ से अधिक के राजस्व की उम्मीद है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAmit kumar yadav
Published:Mar 30, 2026, 06:42 PM IST | Updated:Mar 30, 2026, 06:42 PM IST

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Rajasthan News: NH-48 पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 14 फ्लाइंग टीमों ने एक रात में 62 वाहन किए जब्त

Kotputli Behror News: दिल्ली-जयपुर हाईवे (NH-48) पर ओवरलोडिंग और टैक्स चोरी करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ परिवहन विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है.रविवार रात 9:30 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक चले इस विशेष अभियान में विभाग ने 62 वाहनों को सीज कर करोड़ों के राजस्व की तैयारी कर ली है.

ऑपरेशन क्लीन की रणनीति और कार्रवाई
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के निर्देश पर 31 मार्च तक चलने वाले विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई.जयपुर द्वितीय के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में 14 फ्लाइंग टीमों ने कोटपूतली, बहरोड़ और नीमराना क्षेत्र में एक साथ मोर्चा संभाला.मुख्य रूप से ओवरलोडिंग, टैक्स चोरी, अवैध बॉडी एक्सटेंशन और क्षमता से अधिक लीफ स्प्रिंग (कमानियां) लगाकर नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ट्रकों पर शिकंजा कसा गया.

चालकों के हथकंडे बनाम विभाग की तकनीकी टीम
कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों ने बचने के लिए फिल्मी स्टाइल में बाधाएं खड़ी कीं, लेकिन विभाग की तैयारी पूरी थी. जब्ती से बचने के लिए कई चालकों ने टायरों की हवा निकाल दी, तो कुछ GPS लॉक कर वाहन छोड़कर फरार हो गए.विभाग ने पहले से ही मैकेनिक, पंचर यूनिट और तकनीकी टीम साथ रखी थी, जिन्होंने मौके पर ही हवा भरकर और लॉक खोलकर सभी 62 वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया.

करोड़ों के राजस्व की वसूली
इस एक रात की कार्रवाई ने सरकारी खजाने को बड़ी मजबूती दी है. बता दें कि मौके पर ही लगभग 60 से 70 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ.ई-चालान और बकाया टैक्स को मिलाकर यह आंकड़ा 1 करोड़ रुपये के पार जाने की संभावना है.

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