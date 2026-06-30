/राजस्व की बड़ी गड़बड़ी पर एक्शन मोड में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, 722 करोड़ की बकाया वसूली के सख्त निर्देश

Jaipur News: परिवहन विभाग ने राज्य में विभिन्न ऑडिट निकायों द्वारा रेखांकित की गई करोड़ों रुपए की बकाया राजस्व राशि को वसूलने के लिए अब कड़ा रुख अपनाया है. विभाग की कुल 722.11 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राजस्व वसूली बकाया है. इस संबंध में परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने प्रदेश के सभी RTO-DTO को सख्ती से बकाया राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं. उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में परिवहन विभाग की ऑडिट पैरा और इंटरनल ऑडिट के मामलों में बकाया राशि बढ़ती जा रही है. इस सम्बंध में परिवहन विभाग की 9 जून को वीसी के जरिए हुई समीक्षा बैठक में भी यह मुद्दा उठा था. इस बैठक में मिले फीडबैक और वित्तीय समीक्षा के आधार पर आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं. सभी RTO और DTO अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में लंबित राजस्व मामलों को तत्काल निपटाने और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के आदेश दिए हैं. कुल लंबित 722.11 करोड़ रुपए में विभाग की आंतरिक जांच विंग के तहत सबसे बड़ी राशि 435.93 करोड़ रुपए का राजस्व बकाया है. महालेखाकार ऑडिट के तहत विभाग को कुल 217.30 करोड़ रुपए की वसूली करनी है. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यानी कैग ऑडिट आपत्तियों के अंतर्गत कुल 35.28 करोड़ रुपए का बकाया शेष है. जबकि विधानसभा की जन लेखा समिति से जुड़े मामलों में कुल 33.59 करोड़ रुपए की वसूली अभी बाकी है. इन सभी बकाया राशि को लेकर परिवहन आयुक्त ने सख्ती से वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

किस रीजन में कितनी राशि बकाया

- सीकर RTO में सबसे अधिक कुल 109.25 करोड़ रुपए बकाया

- झुंझुनू में 43.38 करोड़, सुजानगढ़ 25.31 करोड़, सीकर 23.90 करोड़ बकाया

- अलवर RTO क्षेत्र में कुल 80.56 करोड़ रुपए बकाया

- इसमें अकेले अलवर DTO का हिस्सा 76.64 करोड़ रुपए

- जयपुर RTO प्रथम में कुल 79.68 करोड़ रुपए की राशि बकाया

- अजमेर RTO में 69.50 करोड़ रुपए की वसूली बाकी

- केकड़ी में 14.64 करोड़ और अजमेर में 11.76 करोड़ रुपए बकाया

- जोधपुर RTO में 63.56 करोड़, बीकानेर RTO में 61.85 करोड़ बकाया

- चित्तौड़गढ़ RTO में 53.39 करोड़ का राजस्व बकाया

- भरतपुर RTO का कुल बकाया 43.33 करोड़ रुपए

- जयपुर आरटीओ द्वितीय में कुल 40.52 करोड़ रुपए बकाया

- दौसा RTO में सवाई माधोपुर के 17.05 करोड़ सहित कुल 37.25 करोड़ बकाया

- उदयपुर RTO के अंतर्गत कुल 39.29 करोड़ रुपए बकाया

- कोटा RTO में कुल 27.11 करोड़ रुपए बकाया

- पाली RTO में कुल 16.82 करोड़ रुपए की वसूली बाकी

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वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाएगा परिवहन विभाग

परिवहन मुख्यालय ने अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों को चार बिंदुओं पर कड़ाई से अमल करने को कहा है. परिवहन आयुक्त ने कहा है कि सभी कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले आंतरिक जांच, महालेखाकार, जन लेखा समिति तथा कैग से संबंधित देय राजस्व की शत-प्रतिशत वसूली हर हाल में सुनिश्चित की जाए. जिन विशिष्ट वाहनों से बकाया राशि की वसूली संभव नहीं हो पा रही है, उन पर नियमों के तहत कठोर कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई की जाए. जिन ऑडिट पैरों में अब किसी भी स्थिति में वसूली किया जाना संभव नहीं रह गया है, उनके वेव ऑफ के लिए प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय भेजे जाएं. अभियान की मासिक प्रगति रिपोर्ट अनुपालना के साथ प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं. साफ है कि परिवहन विभाग राजस्व को लेकर अब किसी भी प्रकार की ढिलाई के मूड में नहीं है. आगामी महीनों में बकायादारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई देखने को मिल सकती है.