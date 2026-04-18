/फर्जी स्क्रैप सर्टिफिकेट पर अब चलेगा बड़ा एक्शन! परिवहन विभाग ने जारी किए सख्त आदेश

Fake Scrap Certificate: राजस्थान में पुराने वाहनों को नष्ट करने की प्रक्रिया में कई तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं. वाहनों को सही तरीके से नष्ट नहीं करने, पुराने वाहनों के कलपुर्जे अवैध तरीके से बेचने और नए वाहन खरीदारों को गलत प्रकार से टैक्स में छूट का सर्टिफिकेट देने सम्बंधी मामलों में अब सख्ती बरती जाएगी. परिवहन विभाग के आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी यानी आरवीएसएफ केन्द्रों को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं.

परिवहन विभाग ने सभी आरवीएसएफ केन्द्र संचालकों से इन नियमों की पालना कराने को कहा है. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग की प्रक्रिया में निर्धारित मानकों की पालना के लिए कहा है. परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने निर्देशों में कहा है कि वाहन के स्क्रैप सेंटर पर पहुंचने के बाद वाहन की वीडियोग्राफी करना जरूरी है. वाहन के चारों दिशाओं से, इंजन एवं चेसिस नंबर के साथ न्यूनतम 6 फोटो लेना जरूरी है. साथ ही वाहन को स्क्रैप करने की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी. वीडियो में वाहन की स्क्रैपिंग प्रक्रिया को पूर्ण रूप से दिखाना अनिवार्य किया गया है.

स्क्रैप केन्द्रों को अब इन नियमों का पालन करना जरूरी

- स्क्रैपिंग के समय चेसिस के टुकड़े को काटकर जारी किया जाएगा CVS

- सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग (CVS) जारी होने के 6 माह तक रिकॉर्ड रखना होगा

- 6 माह बाद आरटीओ को स्क्रैप किए वाहनों की सूची एवं संबंधित दस्तावेज देने होंगे

- आरटीओ की अनुमति के बाद ही रिकॉर्ड का निस्तारण किया जा सकेगा

- केंद्र संचालक द्वारा सभी दस्तावेजों की डिजिटल स्कैनिंग रखनी होगी

- 10 वर्ष की अवधि के लिए रिकॉर्ड में रखना अनिवार्य रहेगा

- सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराना होगा

- सम्बंधित RTO को 6 माह में कम से कम एक बार निरीक्षण करना जरूरी

गड़बड़ी मिली तो FIR भी कराई जा सकेगी

स्क्रैप केंद्र संचालक द्वारा वाहनों के स्क्रैप सेंटर पर आने, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करने, डिस्मेंटलिंग करने की दिनांक और सर्टिफिकेट ऑफ स्क्रैपिंग जारी करने की दिनांक का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा. इस रिकॉर्ड की प्रतिलिपि परिवहन आयुक्त व RTO को हर माह की 5 तारीख तक भेजनी होगी. परिवहन विभाग ने माना है कि बगैर सही तरीके से वाहन स्क्रैपिंग किए बिना सर्टिफिकेट ऑफ़ व्हीकल स्क्रैपिंग जारी करना न केवल विभागीय आदेशाें का उल्लंघन है. बल्कि मानव जीवन के लिए और सड़क सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत गंभीर अपराध है. इसे देखते हुए नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग ने मोटर यान नियम 2021 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है. साथ ही कहा है कि गंभीर मामलों में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत FIR दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी.