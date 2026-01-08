अब ओवरलोडिंग पर सीधी मार! ई-डिटेक्शन से कटेंगे चालान, जानें क्या है परिवहन विभाग की ये नई प्रक्रिया

Jaipur News: ओवरलोड वाहनों के चालान अब ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से किए जाएंगे. परिवहन विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है. माइनिंग के ओवरलोड वाहनों के चालान ई-रवन्ना से होना शुरू हो चुके हैं. परिवहन विभाग इनके चालान वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर के जरिए कर रहा है. आपके बता दें कि राजस्थान में इन दिनों हाईवे पर भारी वाहनों और यात्री वाहनों के टोल डेटा के आधार पर चालान किए जा रहे हैं. जितने भी वाहन टोल से गुजरते हैं. उनका रिकॉर्ड परिवहन विभाग को मिलता है. एनआईसी इसी रिकॉर्ड के आधार पर बगैर पूर्ण दस्तावेज वाले वाहनों का चालान कर रहा है. यह चालान वाहन सॉफ्टवेयर के साथ इंटिग्रेशन कर किए जा रहे हैं. लेकिन अब इसमें एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ रहा है. इसके तहत अब ओवरलोडिंग के चालान भी सॉफ्टवेयर के जरिए अपने आप हो जाएंगे. परिवहन विभाग ने माइनिंग विभाग से मिलने वाले ई-रवन्ना के डेटा के आधार पर ओवरलोडिंग के चालान करने की शुरुआत की है. इसके तहत जैसे ही ई-रवन्ना का डेटा परिवहन विभाग को मिलेगा. विभाग इस डेटा के आधार पर वाहन मालिक के नाम ओवरलोडिंग का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा. इस नोटिस का सम्बंधित वाहन मालिक को 15 दिन में परिवहन विभाग को जवाब भेजना होगा. जवाब संतुष्टिजनक नहीं होता है तो यही नोटिस आगे चालान में कन्वर्ट हो जाएगा. जवाब नहीं देने की स्थिति में भी नोटिस चालान में बदल जाएगा.

ई-डिटेक्शन सिस्टम में अभी तक कौनसे चालान हो रहे ?

- बस, ट्रक, पिक अप, टैक्सी आदि भारी और यात्री वाहनों के चालान हो रहे

- दस्तावेज पूरे नहीं होने के आधार पर किए जा रहे हैं चालान.

- इन वाहनों का पंजीयन नवीनीकरण नहीं होने, परमिट नहीं होने,

- बीमा नहीं करवाने, टैक्स जमा नहीं करवाने, फिटनेस नहीं होने,

- वाहन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी प्रदूषण जांच नहीं करवाने पर चालान हो रहे

ई-डिटेक्शन सिस्टम में अब नई शुरुआत क्या ?

- अब ई-डिटेक्शन सिस्टम में ओवरलोड वाहनों के चालान शुरू किए गए

- ओवरलोड माइनिंग रवन्नों के चालान वाहन सॉफ्टवेयर से इंटिग्रेट करके हो रहे

- डीटीओ की आईडी से चालान काटकर वाहन मालिक को भेजे जा रहे

अब 158 टोल डेटा के रिकॉर्ड से बनेंगे चालान

ई-डिटेक्शन सिस्टम में चालान टोल डेटा के आधार पर किए जा रहे हैं. परिवहन विभाग को अब राज्य के सभी 158 टोल का रिकॉर्ड मिल सकेगा. हालांकि दिसंबर माह तक विभाग को राज्य के करीब 90 टोल से ही डेटा मिल रहा था. अब PWD-RSRDC के टोल को भी ई-डिटेक्शन से इंटिग्रेट किया जा रहा है. अब डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस करते हुए ई-चालान बनाए जाएंगे. वहीं सर्वर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भी पत्र लिख रहा है. विभाग चुने हुए टोल प्लाजा से डेटा लेकर ITMS से जोड़ने की व्यवहार्यता देख रहा है.

राज्य में ई-डिटेक्शन से अब तक कितने हुए चालान ?

- 28 जुलाई 2025 से शुरू हुआ था ई-डिटेक्शन सिस्टम

- 28 जुलाई 2025 से 7 जनवरी 2026 तक कुल 7.81 लाख चालान

- 473.7 करोड़ राशि के चालान किए गए

- इनमें से 29417 वाहन मालिकों ने जुर्माना भरा, चालान कम्पाउंड हुए

- परिवहन विभाग को अब तक 11.74 करोड़ रुपए जुर्माना राशि मिली

- माइनिंग ई-रवन्ना के ओवरलोड के चालान 17 दिसंबर से शुरू हुए

- 31 दिसंबर तक खान विभाग कुल 23215 चालान जारी कर चुका

- विभाग द्वारा अब तक करीब 70 हजार वाहन मालिकों को दिए गए नोटिस

