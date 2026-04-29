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52 हजार वाहन सड़कों पर दौड़ रहे बिना टैक्स! परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन प्लान तैयार

Rajasthan News: राजस्थान में टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है. परिवहन मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार करीब 52 हजार से ज्यादा वाहन बिना टैक्स चुकाए चल रहे हैं. विभाग ने पूरे राज्य में वसूली और जांच अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है. कुल बकाया राशि 1029.58 करोड़ रुपये बताई गई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byKashi Ram
Published: Apr 29, 2026, 11:25 PM|Updated: Apr 29, 2026, 11:25 PM
52 हजार वाहन सड़कों पर दौड़ रहे बिना टैक्स! परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन प्लान तैयार
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Rajasthan Vehicle Tax: राजस्थान में बड़े स्तर पर टैक्स चोरी हावी है. परिवहन मुख्यालय की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य में करीब 52 हजार वाहन बिना टैक्स चुकाए ही दौड़ रहे हैं. परिवहन विभाग ने इसके लिए प्रदेशभर में एक अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है. परिवहन मुख्यालय ने प्रदेशभर के आरटीओ कार्यालयों में पंजीकृत भार वाहनों और यात्री वाहनों का एक रिकॉर्ड जारी किया है. जिसके तहत बगैर टैक्स चुकाए संचालित वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 52325 भार वाहन बिना टैक्स चुकाए ही चल रहे हैं. परिवहन मुख्यालय ने प्रदेशभर के आरटीओ कार्यालयों में पंजीकृत वाहनों और बकाया टैक्स वाले वाहनों के प्रकरण चिन्हित किए हैं. इसके साथ ही जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों, सीएजी प्रतिवेदनों और आंतरिक जांच प्रतिवेदनों में जो राशि विभाग के विभिन्न कार्यालयों में बकाया चल रही है, उसकी सूचना भी मुख्यालय ने विभिन्न आरटीओ और डीटीओ कार्यालयों को मुहैया कराई है. परिवहन मुख्यालय ने जल्द ही यह बची हुई राशि वसूल करने के निर्देश दिए हैं.

परिवहन विभाग में कितनी राशि बकाया ?
- यात्री वाहनों यानी बसों, टैक्सी आदि पर 32.70 करोड़ टैक्स बकाया
- भार वाहनों पर 238.12 करोड़ की राशि है बकाया
- जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों की बकाया राशि 31.77 करोड़
- वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक सीएजी प्रतिवेदनों के 32.94 करोड़ बकाया
- महालेखाकार प्रतिवेदनों की 217.55 करोड़ की राशि बकाया
- आंतरिक जांच प्रतिवेदनों की वर्ष 2024-25 तक 476.50 करोड़ बकाया
- इस तरह परिवहन विभाग में विभिन्न मदों में 1029.58 करोड़ राशि बकाया

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अन्य राज्यों की पंजीकृत बसों की होगी जांच
परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहनों से बकाया टैक्स की वसूली को लेकर अभियान शुरू किया जाएगा. वहीं परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने नए ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट नियमों की पालना करने के भी निर्देश दिए हैं. जो बसें एआईटीपी नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई करने के लिए कहा है. दरअसल राजस्थान में बड़ी संख्या में ऐसी बसें चल रही हैं, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मध्यप्रदेश आदि राज्यों में पंजीकृत हैं. इन सभी बसों की नए नियमों के हिसाब से जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी.

किस RTO में कितने वाहनों का टैक्स बकाया
- जयपुर RTO प्रथम में 6518 भार वाहनों का 29.8 करोड़ टैक्स बकाया
- जयपुर RTO द्वितीय में 3227 वाहनों का 13.12 करोड़ टैक्स बकाया
- दौसा RTO में 2233 भार वाहनों का 10.45 करोड़ टैक्स बकाया
- सीकर RTO में 2301 भार वाहनों का 10.22 करोड़ टैक्स बकाया
- अलवर में 1161 वाहनों का 4.59 करोड़, भरतपुर में 3762 वाहनों का 15.61 करोड़
- अजमेर में 5188 वाहनों का 25.08 करोड़, जोधपुर में 7541 वाहनों का 36.3 करोड़
- पाली में 816 वाहनों का 3.83 करोड़, उदयपुर में 2686 वाहनों का 12.44 करोड़
- चित्तौड़गढ़ में 8687 वाहनों का 41.16 करोड़, कोटा में 2876 वाहनों का 13.54 करोड़ और
- बीकानेर में 4709 वाहनों का 21.98 करोड़ टैक्स बकाया

इस बार 1400 करोड़ बढ़ा है लक्ष्य
परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा राज्य सरकार के राजस्व लक्ष्य की पूर्ति को लेकर वित्त वर्ष की शुरुआत से ही सक्रिय हो गए हैं. चूंकि विभाग के राजस्व लक्ष्य में इस बार 1400 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में परिवहन आयुक्त प्रयासरत हैं कि न केवल राज्य सरकार के दिए हुए लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा किया जा सके. साथ ही पुरानी बकाया राशि को वसूल किया जा सके.

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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