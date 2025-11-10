परिवहन विभाग जिला कलेक्टरों को देगा 10 लाख रुपए का फंड, जानें कैसे होगा इसका इस्तेमाल?

Zee Rajasthan
Rajasthan Road Safety: राजस्थान में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए पहली बार जिला कलेक्टरों को 10-10 लाख रुपए का फंड जारी किया है. कुल 13.25 करोड़ की स्वीकृति में RTO-DTO को 1.61 करोड़ और जिलों को 4.10 करोड़ मिले हैं. 

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Kashi Ram
Published: Nov 10, 2025, 04:50 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 04:50 PM IST

Jaipur News: राजस्थान के परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अब जिला कलेक्टरों को भी फंड आवंटित किया है. यह फंड जिला सड़क सुरक्षा समिति के मार्फत खर्च किया जाएगा. हालांकि आरटीओ और डीटीओ कार्यालयों के रोड सेफ्टी अवेयरनेस फंड में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.

बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए जारी किया गया फंड
राज्य में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने की दिशा में परिवहन विभाग द्वारा जन जागरूकता को लेकर कवायद की जा रही है. पहली बार इस कवायद में जिला कलेक्टरों को भी जोड़ा जा रहा है. इसके लिए अब जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली जिला सड़क सुरक्षा समितियों को प्रचार-प्रसार और जन जागरूकता के लिए 10 लाख रुपए प्रति जिले के हिसाब से बजट आवंटित किया गया है. परिवहन मुख्यालय ने बजट आवंटन का फैसला तो 23 सितंबर को आयोजित मीटिंग में कर लिया गया था. लेकिन प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति अब जयपुर के हरमाड़ा में हुए हादसे के बाद जारी की गई है.

13 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां
दरअसल परिवहन विभाग द्वारा अब तक प्रत्येक आरटीओ और डीटीओ कार्यालयों को सड़क सुरक्षा जागरुकता गतिविधियों के लिए सालाना फंड जारी किया जाता है. प्रत्येक आरटीओ कार्यालय को 5 लाख रुपए सालाना और प्रत्येक डीटीओ कार्यालय को सालाना 2 लाख रुपए का फंड जारी किया जाता है. विभाग ने इस राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. लेकिन अब जिला स्तर पर गठित जिला सड़क सुरक्षा समितियों को प्रति जिला 10 लाख रुपए का फंड आवंटित किया गया है. विभाग ने कुल 13 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी की हैं.

डेडिकेटेड रोड सेफ्टी फंड से किसे कितना बजट ?
- 13 RTO कार्यालयों को प्रति कार्यालय 5 लाख, कुल 65 लाख रुपए
- 48 DTO कार्यालयों को प्रति कार्यालय 2 लाख, कुल 96 लाख रुपए
- इस तरह RTO-DTO कार्यालयों को कुल 1 करोड़ 61 लाख आवंटित
- यह राशि जन जागरुकता कार्यक्रमों, प्रचार-प्रसार पर खर्च होगी
- 41 जिलों को प्रति जिला 10 लाख, कुल 4 करोड़ 10 लाख आवंटित
- राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ प्रचार-प्रसार पर 1.72 करोड़ खर्च करेगा
- प्रकोष्ठ स्तर से IEC प्लान के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड
- पूर्व में प्रकोष्ठ के फंड से किए कार्यों का IIT/MNIT विशेषज्ञों से असेसमेंट के लिए 20 लाख रुपए
- वर्ष 2025-26 में चालक-परिचालकों के प्रशिक्षण के लिए रोडवेज को 1 करोड़

विभाग के पास सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के कार्मिकों के लिए नहीं है बिल्डिंग
हालांकि बड़ी बात यह है कि परिवहन विभाग जन जागरूकता के कार्यों पर उतना फंड खर्च नहीं करेगा, जितना कि खुद के भवनों की देखभाल और किराए के लिए खर्च किया जाएगा. दरअसल परिवहन विभाग के पास सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के कार्मिकों के लिए बिल्डिंग नहीं है. हाल ही में कार्मिकों को अम्बेडकर सर्किल स्थित एलआईसी भवन में शिफ्ट किया गया है. यहां हर माह 15 लाख रुपए किराए पर यह बिल्डिंग किराए पर ली गई है. इसके किराए और अन्य खर्चों पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

बिल्डिंग पर सवा 3 करोड़, जागरुकता में महज 1.61 करोड़!
- सड़क सुरक्षा कोष से LIC बिल्डिंग के किराए पर खर्च होंगे 2.25 करोड़
- LIC बिल्डिंग में मरम्मत और अन्य कार्यों के लिए 10 लाख रुपए
- LIC बिल्डिंग में बिजली-पानी, इंटरनेट, सुरक्षा के लिए 60 लाख रुपए
- परिवहन भवन की मरम्मत के लिए 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे
- इस तरह प्रकोष्ठ अपने बैठने की व्यवस्था पर खर्च करेगा 3.25 करोड़
- जबकि 61 RTO-DTO कार्यालयों को कुल फंड दिया मात्र 1.61 करोड़
- इसी राशि से RTO-DTO को सालभर करनी होंगी सड़क सुरक्षा गतिविधियां

