कोटा बनेगा राजस्थान का नया ‘टूरिज़्म कैपिटल’! जनवरी में होने जा रहा सबसे बड़ा ट्रेवल मार्ट

Rajasthan Tourism: कोटा हाडौती ट्रेवल मार्ट–2026 के लिए पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के बीच एमओयू हुआ. इसका उद्देश्य कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां को नए पर्यटन सर्किट के रूप में पहचान देना है. जनवरी के पहले सप्ताह में होने वाला यह मार्ट हाडौती में निवेश व रोजगार बढ़ाएगा.

Published: Nov 24, 2025, 03:09 PM IST | Updated: Nov 24, 2025, 03:09 PM IST

कोटा बनेगा राजस्थान का नया ‘टूरिज़्म कैपिटल’! जनवरी में होने जा रहा सबसे बड़ा ट्रेवल मार्ट

Rajasthan Travel Mart: कोटा हाडौती ट्रेवलमार्ट - 2026 को लेकर पर्यटन विभाग आयुक्त रूक्मणी रियाड़ और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान के बीच MOU हस्ताक्षर हुए. आरटीडीसी की होटल गणगौर में पर्यटन विभाग के साथ पहला एमओयू हस्ताक्षर समारोह आयोजित हुआ. कोटा हाड़ौती ट्रैवलमार्ट MOU हस्ताक्षर का मुख्य उद्देश्य है कि हाडौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, झालावाड और बारां को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाना है. इस दौरान पर्यटन विभाग के अधिकारी और होटल फेडरेशन समेत अन्य पर्यटन से जुडे एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे.

मार्ट से हाडौती क्षेत्र पर्यटन हब बनेगा
होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने बताया कि उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर हाडौती क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाना की पहल की जा रही. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर राजस्थान में नए पर्यटन सर्किट विकसित किया जा रहा है. पहली बार पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के बीच एमओयू होने से हाडौती क्षेत्र में इण्डस्ट्री और होटल इण्डस्ट्री निवेश बढेगा, लोगों को रोजगार के अवसर बढेंगे. हाडौती क्षेत्र अब तक पर्यटन के लिहाज से अनसीन बना हुआ था. कोटा होटल फेडरेशन अध्यक्ष माहेश्वरी ने बताया कि उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर जयपुर शहर से पहली बार प्रदेश के दूसरे शहर में ट्रेवल मार्ट आयोजित किया जा रहा है. हाडौती क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में दो जंगल सफारी, किले-महल, झीलें, नदिया और चंबल रिवर फ्रंट समेत गार्डन व पहला प्रदेश का सिग्नल फ्री शहर यह तमाम पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है.

जनवरी माह के पहले सप्ताह आयोजित
कोटा हाडौती ट्रेवल मार्ट-2026 जनवरी माह के पहले सप्ताह में आयोजन होने जा रहा है. राजस्थान पर्यटन विभाग के सहयोग से होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान की ओर से कोटा हाडौती ट्रेवल मार्ट आयोजित किया जा रहा है. होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान ने बताया कि यह ऐतिहासिक पहल राजस्थान पर्यटन विभाग राजस्थान के साथ साझेदारी में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य हाड़ौती क्षेत्र - कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां को पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाना है. कोटा हाडौती ट्रेवल मार्ट में देशभर से टूर आपरेटर्स को शामिल किया जाएगा, इन सभी पर्यटन स्थलों पर भ्रमण भी करवाया जाएगा. पर्यटन विभाग के साथ हाडौती ट्रेवल मार्ट का पहला एमओयू हस्ताक्षर होने से नया पर्यटन सर्किट बनने जा रहा है. हाडौती क्षेत्र में आने वाले दिनों में बजट होटल, 5 स्टार, 7 स्टार होटल आने की संभावना जताई.

