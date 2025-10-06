Zee Rajasthan
राजस्थान में टीचर की नौकरी को लेकर ड्रामा! नियुक्ति मिलने के बाद बोर्ड ने भर्ती की रद्द

Rajasthan News: जयपुर में सीधी भर्ती 2022 के तहत टीएसपी क्षेत्र के 75 शिक्षकों का परिणाम रद्द कर दिया गया. पहले उन्हें नियुक्ति मिल चुकी थी और कार्यभार संभाला था. शिक्षक संघ ने न्यायपूर्ण समाधान और शैडो पोस्ट की मांग की है.

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में कर्मचारी चयन बोर्ड की हालिया कार्रवाई ने टीएसपी क्षेत्र में 2022 की सीधी भर्ती के तहत चयनित 75 शिक्षकों के भविष्य पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है. इन शिक्षकों को पहले जून 2024 में परिणाम घोषित कर नियुक्ति आदेश दिए गए थे. जुलाई में ही उन्होंने अपने-अपने विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कर लिया था.

75 शिक्षकों का परिणाम प्रत्याहरित (रद्द)
लेकिन अब अचानक बोर्ड ने इन 75 शिक्षकों का परिणाम प्रत्याहरित (रद्द) कर दिया है. इस फैसले के कारण कर्मचारियों के करियर पर संकट मंडराने लगा है. बोर्ड ने इस कार्रवाई का कारण दिव्यांग श्रेणी के बैकलॉग पदों को बताया है.

चयनित शिक्षकों में चिंता
शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया के तहत परीक्षा दी, चयन हुए और नियुक्ति आदेश प्राप्त कर कार्यभार संभाला. ऐसे में अचानक परिणाम रद्द किए जाने से उन्हें गंभीर चिंता का सामना करना पड़ रहा है. शिक्षक पूछ रहे हैं कि उनका क्या दोष है और क्यों उन्हें इस तरह उलझाया जा रहा है.

क्या बोले शिक्षक संघ के अध्यक्ष?
शिक्षक संघ के अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने इस निर्णय को अन्यायपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि चयन बोर्ड की गलती के कारण शिक्षकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. यदि बैकलॉग पदों का मुद्दा है, तो इसका निपटारा शिक्षकों की नौकरी प्रभावित किए बिना होना चाहिए. शर्मा ने यह भी बताया कि शिक्षक संघ ने शासन सचिव से मुलाकात कर इन 75 शिक्षकों के लिए शैडो पोस्ट सृजित करने की मांग रखी है. उनका उद्देश्य है कि किसी भी शिक्षक की नौकरी प्रभावित न हो और वे अपने कार्य में बने रहें.

असुरक्षा की स्थिति हुई पैदा
इस घटना ने टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों और उनके परिवारों में चिंता और असुरक्षा की स्थिति पैदा कर दी है. एक साल से कार्यरत शिक्षकों के लिए यह निर्णय अचानक और गैर-जिम्मेदाराना प्रतीत हो रहा है. शिक्षक संघ और कर्मचारी चयन बोर्ड के बीच इस मामले में आगे की बातचीत के बाद ही स्पष्ट होगा कि शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी या नहीं. फिलहाल शिक्षकों के लिए यह समय तनावपूर्ण और अनिश्चितता भरा बना हुआ है.

